Среднемесячная температура на большинстве территории России будет около нормы в июне, "очагами тепла" станут Западная Сибирь, северная половина Красноярского края и Чукотка. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В Гидрометцентре рассказали о погоде в июне

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Политика Жириновский предлагает направить в США Росгвардию и «левых» Москва, 30 мая 2020, 12:25 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский полагает, что США находится на пороге революции и предлагает направить туда представителей российских левых и радикальных организаций — для опыта. 4