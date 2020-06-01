Общество
ТАССВ Гидрометцентре рассказали о погоде в июне
Среднемесячная температура на большинстве территории России будет около нормы в июне, "очагами тепла" станут Западная Сибирь, северная половина Красноярского края и Чукотка. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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Политика
Путин предложил определить шаги России после открытия границ
Стремление некоторых зарубежных стран, которые зависят от туризма, поскорее отменить ограничения в связи с пандемией коронавируса понятны, отметил российский президент Владимир Путин.
Газета.Ru вчера в 13:08
Общество
Южно-Сахалинск лишат теплоснабжения 6 июня
Южно-Сахалинск начнет поэтапно завершать отопительный сезон в ночь на 6 июня, согласно постановлению мэра.
АСТВ 28 мая в 23:20
Энергетика
Reuters: Россия согласилась на перенос встречи ОПЕК+
Россия не возражает против переноса следующей встречи Организации стран-экспортеров нефти и не входящих в нее государств, известной как ОПЕК+, сообщает Reuters со ссылкой на три источника в ОПЕК+.
Коммерсантъ 11:19
Здоровье
Свердловский губернатор ответил отчаявшейся матери больного ребенка
Жительница Свердловской области пожаловалась губернатору Евгению Куйвашеву на невозможность сделать операцию больному ребенку из-за ограничений по коронавирусу.
Уралинформбюро 11:28
Армия и оружие
Представители ЛНР не зафиксировали обстрелов за сутки со стороны ВСУ
Политическая Экспертиза вчера в 02:28
Политика
Экс-премьер Украины напомнил о ее территории до СССР
Азаров уточнил, что все эти земли Украина получила, находясь в составе Советского Союза, причем полностью бесплатно.
Российская газета 07:34
Авто
Украинский автобус Torsus Praetorian награжден за дизайн и инновации
Полноприводные автобусы Torsus Praetorian престижные награды получили от немецких журналистов, которые высоко оценили не только инновации, применяемые в автобусах, но также и дизайн.
Любимый город 15:03
Здоровье
Новый «апокалиптический» вирус назван
Очередной «апокалиптический» вирус назван учеными из США. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 06:12
Политика
Телеведущий на Украине пожелал смерти крымчанам и жителям Донбасса
Украинский журналист и писатель Остап Дроздов обратился к жителям Крыма и Донбасса с пожеланиями смерти.
Газета.Ru 13:29
Авто
Названы автомобили с самыми не надежными моторами
32CARS.ru 03:44
Космос
Пилотируемый корабль к МКС запустил Илон Маск
Сегодня 30 мая, в субботу, в 22:22 по Москве, был запущен первый пилотируемый космический корабль Илона Маска.
ГЛАС.RU вчера в 16:34
Кино
Генри Кавилл может вернуться к роли Супермена в DC
Голливудский актер Генри Кавилл обсуждает с DC Comics следующий проект, где он может вернуться к роли Супермена, сообщает издание Variety.
NewInform 03:05
Общество
Социальное дистанцирование станет обязательным в самолетах
Социальное дистанцирование будет обязательным при посадке в самолет и на протяжении всего полета, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 07:17
Экономика
Передачу продуктов на благотворительность просят освободить от НДС
Передачу продуктов на благотворительность просят освободить от НДС Избавление бизнеса от уплаты налога на прибыль при передаче продуктов на благотворительность не сделает процесс для бизнеса более выгодным, чем утилизация, утверждают в фонде продовольствия «Русь».
Коммерсантъ 18:05
Авто
Минпромторг назвал время выгодной покупки автомобиля
По данным пресс-службы министерства, после снятия ограничений, которые были введены для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, потенциальных клиентов ждут особые условия на покупку новых автомобилей.
32CARS.ru 29 мая в 01:47
Здоровье
Минздрав зарегистрировал первый российский препарат от коронавируса
РФПИ утверждает, что это "первый зарегистрированный в РФ препарат прямого противовирусного действия, нарушающий механизмы размножения коронавируса" и он показал "высокую эффективность при лечении пациентов c коронавирусом в ходе клинических испытаний".
Интерфакс вчера в 16:44
Экономика
В России появятся три новые особые экономические зоны
Экономические зоны появятся, согласно решению кабмина, в Саратовской области, Башкирии, а также Нижегородской области.
Газета.Ru вчера в 11:12
Энергетика
Азербайджан опередил Россию по поставкам газа в Турецкую Республику
Азербайджан опередил Российскую Федерацию по объемам поставок газа в Турецкую Республику в марте текущего года.
Вести.Ru 19:08
Футбол
Сёмин рассказал, почему отказался от должности «почётного главного тренера» «Локомотива»
Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин заявил, что не остался в клубе из-за председателя совета директоров клуба Анатолия Мещерякова и генерального директора Василия Кикнадзе.
RT на русском 17:42
Общество
Греция начала избавляться от одноразового пластика
Министр сказал, что рынку предоставляется достаточно времени, чтобы избавиться от существующих накопленных одноразовых пластиков, а также подготовиться к новым экологически чистым альтернативам.
РИА Новости 02:23
Здоровье
Число умерших пациентов с коронавирусом в Москве превысило 2,5 тыс
Всего в Москве с начала распространения эпидемии коронавирусом заразились более180 тыс. человек, из них 80 тыс. уже выздоровели.
РБК 18:56
Общество
Деньги поступят на карту: кому во вторник придет выплата от ПФР
Речь идет о новой денежной выплате от ПФР. Деньги получат семьи с детьми от 3 до 16 лет включительно.
Primpress.ru вчера в 13:30
Происшествия
В Красноярске произошло нападение на машину инкассаторов
Вести.Ru вчера в 00:25
Шоу-бизнес
Асмус рассказала о жизни с Харламовым на карантине
Кристина сказала, что, даже находясь на самоизоляции в одном доме в четыре этажа, с супругом она видится нечасто.
RuNews24.ru 06:21
Происшествия
СК проверит сообщения о халатности руководства больницы в Видном
"Следственным отделом по городу Видное ГСУ СК России по Московской области организовано проведении проверки информации, размещённой в одной из социальных сетей и СМИ, о возможной халатности руководства Видновской районной клинической больницы", - говорится в сообщении.
РИА Новости 16:50
Политика
Жириновский предлагает направить в США Росгвардию и «левых»
Москва, 30 мая 2020, 12:25 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский полагает, что США находится на пороге революции и предлагает направить туда представителей российских левых и радикальных организаций — для опыта.
REGNUM вчера в 05:25
Здоровье
Глава Роспотребнадзора заявила о возможной ранней вакцинации от гриппа
В России из-за коронавируса придется поторопиться с вакцинацией против гриппа, так как вторая волна COVID-19 может прийтись на период подъема острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ).
РБК 13:11
Шоу-бизнес
Татьяна Навка показала мужа после болезни
Известная фигуристка Татьяна Навка впервые показала своего супруга после выздоровления от коронавируса.
OvideO.ru вчера в 03:37