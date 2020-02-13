Общество

Газета.RuГазета.RuВ Гидрометцентре рассказали о погоде в марте

Температура на всей европейской территории России в марте ожидается в пределах климатической нормы. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на заведующую лабораторией Гидрометцентра Людмилу Паршину.
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В Гидрометцентре рассказали, какой будет погода в марте

Температура на всей европейской территории в марте ожидается в пределах климатической нормы, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.
Российская газетавчера в 20:00

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Россиянам рассказали о погоде на март

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В Гидрометцентре рассказали, какой будет погода в марте

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Опубликованы фото застолья убийцы Немцова в российской колонии

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Газета.Ru вчера в 05:53
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В китайской провинции Хубэй сообщили о росте числа жертв коронавируса и скачке новых случаев заболевания.
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Происшествия

Власти Гонконга выдвинули новую версию распространения коронавируса

Власти Гонконга выдвинули теорию о том, что коронавирус COVID-2019 может распространяться по канализационным трубам.
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ToDay News Ufa 10 февраля в 00:16
Происшествия

Экс-глава управления ФСИН покончил с собой в зале суда

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РИА Новости вчера в 15:51
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Центробанк продаст правительству акции Сбербанка

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Политика

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Российский посол в Израиле Анатолий Викторов заявил, что отказы гражданам России во въезде в еврейское государство разрушают экономическую базу туризма и ослабляют связи двух стран в культурной, образовательной и научной сферах.
Газета.Ru вчера в 23:33
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Армия и оружие

Минобороны рассекретило архивные документы об освобождении Будапешта

Минобороны опубликовало архивные документы к 75-летию освобождения Будапешта от немецко-фашистских войск.
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ГИБДД дадут право аннулировать результаты техосмотра

Сотрудникам ГИБДД дадут возможность аннулировать диагностическую карту технического осмотра (ТО), если автомобиль не проходил диагностику или она была проведена с нарушениями.
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