Ранее Гидрометцентр России представил долгосрочный прогноз на осенне-зимний период 2019-2020 годов. В нем отмечается, что в целом на протяжении холодного полугодия на большей части территории России температурный фон ожидается около и выше средних многолетних значений.

с чего всё началось

На всей остальной территории России температуры в октябре ожидаются около нормы. Избыток осадков возможен, по словам Вильфанда, в Архангельской области, Ненецком округе, в Алтайском крае и Приморье, в Магаданской области и на Чукотке.

В Гидрометцентре рассказали о погоде в октябре

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