Общество
Российская газетаВ Гидрометцентре рассказали о погоде в октябре
На всей остальной территории России температуры в октябре ожидаются около нормы. Избыток осадков возможен, по словам Вильфанда, в Архангельской области, Ненецком округе, в Алтайском крае и Приморье, в Магаданской области и на Чукотке.
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с чего всё началось
Ранее Гидрометцентр России представил долгосрочный прогноз на осенне-зимний период 2019-2020 годов. В нем отмечается, что в целом на протяжении холодного полугодия на большей части территории России температурный фон ожидается около и выше средних многолетних значений.Российская газетавчера в 22:00
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Общество
Росстат: до конца сентября сократят около 50 тысяч россиян
Более 50 тысяч россиян могут потерять работу до конца сентября — из-за сокращения штата или ликвидации фирмы.
Вести.Ru 02:42
Общество
Чайка поручил провести проверки в сфере лесопользования по всей России
Генеральный прокурор Юрий Чайка поручил в первой половине следующего года провести по всей России масштабные проверки в сфере лесопользования.
РИА Новости 03:43
Финансы
Минфин поддержал введение отрицательных ставок по иностранным вкладам
Минфин поддерживает предложение о введении отрицательных ставок по депозитам в иностранной валюте, сообщил заместитель министра финансов России Алексей Моисеев.
RT на русском 04:32
Политика
Доллар растет на фоне усиления рисков
Доллар снова укрепляется благодаря статусу защитного актива Утром в Европе в среду курс доллара нивелировал большую часть потерь, понесенных во вторник, поскольку трейдеры оценивают риски, связанные с торговлей, Brexit и политическим шумом в Вашингтоне.
Profinance.ru 03:58
Музыка
Россию на «Детском Евровидении» представит дуэт
Отборочный концерт юных исполнителей, желавших представить Россию на «Детском Евровидении - 2019», прошел во вторник 24 сентября в московском «Вегас Сити Холле».
Экономика сегодня вчера в 18:33
Транспорт
МВД поддержало снижение допустимого порога превышения скорости
Замглавы ГИБДД Владимир Кузин рассказал, что МВД поддержало снижение ненаказуемого порога превышения скорости, передает RT.
Газета.Ru 03:03
Кино
Российский фильм «Дылда» выдвинули на премию «Оскар»
ТК Звезда вчера в 12:49
Футбол
СКА-Хабаровск — Ахмат 2:2 (2:4 по пенальти)
Подошел к концу еще один поединок 1/16 финала Кубка России. в Хабаровске встречались местный «СКА-Хабаровск» и грозненский «Ахмат».
Bookmaker-ratings.ru 07:41
Энергетика
Новак объяснил суть предложения по соглашению «Газпрома» и «Нафтогаза»
Министр энергетики Александр Новак пояснил журналистам, что подразумевается под «нулевым вариантом» мирового соглашения между «Газпромом» и «Нафтогазом» по Стокгольмскому арбитражу.
Известия 04:13
Экономика
Акимов раскритиковал выполнение дорожного нацпроекта в регионах
Лишь каждый пятый регион на сегодняшний день имеет удовлетворительные показатели по выполнению работ в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автодороги" (БКАД), заявил вице-премьер РФ Максим Акимов на совещании по нацпроекту с участием регионов в Белом доме.
РИА Новости 07:13
Политика
Путин оценил военно-техническое сотрудничество России и Венесуэлы
Между Москвой и Каракасом сложились крепкие дипломатические отношения, в 1996 году стороны подписали Договор о дружбе и сотрудничестве.
РИА Новости 07:03
Политика
Зеленский в ООН заявил о потере Украиной более 15% ВВП
Президент Украины Владимир Зеленский полагает, что его страна лишилась более 15% ВВП после воссоединения Крыма с Россией, а также из-за конфликта в Донбассе.
ТАСС вчера в 20:28
Общество
В России зарплаты бюджетников подрастут с 1 октября
Еще в начале года Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений разослала в регионы рекомендации по повышению зарплат бюджетникам с 1 октября как минимум на 4,3 %. Повышение зарплат коснется нянечек в детских садах, кадровиков, юристов, бухгалтеров, которые работают в бюджетных учреждениях, пишет «Российская газета».
ФедералПресс 23 сентября в 23:07
Политика
На Украине назначили нового главу Национальной полиции
Новым главой Национальной полиции Украины вместо Сергея Князева стал генерал полиции третьего ранга Игорь Клименко.
RT на русском 06:40
Политика
Памфилова заявила о вмешательстве депутатов Госдумы в петербургские выборы
На заседании 25 сентября глава ЦИК назвала работу петербургского городского избиркома неудовлетворительной и обвинила руководство комиссии в бездействии в связи с обеспечением избирательных прав граждан.
Интерфакс 07:07
Путешествия
Минкульт предложил ограничить доступ китайских туристов в Царское село
Российская газета вчера в 12:08
Гаджеты
Xiaomi показала наиболее необычный смартфон Mi Mix Alpha
Инсайд-блогер, скрывающийся за псевдонимом Ice Universe, опубликовал в Сети концепт-арт смартфона Xiaomi Mi Mix Alpha, оснащенного экраном-водопадом.
OAnews вчера в 10:21
Армия и оружие
В Китае С-500 назвали самой совершенной ПВО в мире
В понедельник, 23 сентября, в китайском издании Sina появилась публикация, авторы которой заявили, что новейшие российские системы противовоздушной и противоракетной обороны С-500 «Прометей» превзойдут по эффективности любую современную систему ПВО.
Страна Советов on-line 23 сентября в 09:05
Политика
Процедура импичмента Трампа началась в США
Спикер Палаты представителей США Нэнси Пэлоси объявила начало проведения в Конгрессе США процедуры импичмента президента США Дональда Трампа.
Газета.Ru вчера в 23:54
Политика
Перед выборами 2020 года в отставку могут уйти 11 губернаторов
Плановые выборы в сентябре 2020 г. ожидаются в 17 регионах, хотя не исключено, что свой пост покинет и кто-то из губернаторов, чьи полномочия истекают позже, считают эксперты.
Ведомости вчера в 17:00
Здоровье
Препарат AMG 510 сократил развитие рака легких в 54% случаев
AMG 510 – новое лекарство от рака легкого Самая высокая доза AMG 510 позволила сократить рост опухоли у 7 из 13 пациентов, как показало изучение первых томографичеких изображений после лечения, в то время как у оставшихся 6 пациентов болезнь была стабильной.
Газета Йошкар-Ола вчера в 02:43
Армия и оружие
Силовики обстреляли окраины Донецка, заявили в ДНР
Украинские силовики в среду обстреляли окраины Донецка из минометов и артиллерии, выпущено 35 мин и снарядов, сообщил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
РИА Новости 02:20
Происшествия
В Тюменской области нашли мертвым ребенка, похищенного няней
В УМВД по Тюменской области добавили ТАСС, что ребенок найден мертвым в лесу в ходе поисковой операции, няня задержана.
ТАСС 07:46
Здоровье
Тяжелобольную девочку из США привезут на лечение в Краснодар
Известия вчера в 08:09
Космос
Конец света 3 октября: конспирологи пугают астероидом
Московский Комсомолец вчера в 10:42
Армия и оружие
В Турции истребитель F-16 назвали «хламом» в сравнении с Су-35
В Турции американский истребитель F-16 получил плохие отзывы по сравнению с российским Су-35.
Дни24 05:46
Общество
Приставам хотят разрешить взламывать двери в квартиры
Министерство юстиции предложило наделить судебных приставов правом выламывать двери квартир и домов.
РИА Новости 07:00