Общество

ИзвестияИзвестияВ Гидрометцентре рассказали о погодной аномалии в России

Температура воздуха в России в октябре превышает климатическую норму на несколько градусов, особенно эта погодная аномалия проявляется в азиатской части страны. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
Читать в источнике
Комментировать75
с чего всё началось

Вильфанд рассказал об удивительной погодной аномалии в России

Температура воздуха на большей части территории России превышает климатическую норму на четыре-шесть градусов, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новостивчера в 20:03

Подробнее о событии

В Гидрометцентре сообщили о погодной аномалии в России

РБК03:14

Синоптики рассказали об «удивительно» теплой погоде в России

Телеканал 360°00:26

Вильфанд объяснил аномальную погоду в РФ

News.ruвчера в 20:22

Научный руководитель Гидрометцентра рассказал об «удивительной аномалии» погоды

Life.ruвчера в 20:51

В Гидрометцентре рассказали о погодной аномалии в России

Известиявчера в 21:05

Вильфанд рассказал об удивительной погодной аномалии в России

РИА Новостивчера в 20:03

«Удивительная аномалия». Вильфанд рассказал о погоде в России

Радио Sputnikвчера в 20:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 07:02, Ашберн
Происшествия

Марго Овсянникову зверски избили на корпоративе

StarHit.ru 04:00
Происшествия

Задержанную в России израильтянку приговорили к 7,5 года колонии

Российская газета вчера в 16:32
Политика

Зеленский: поведение Порошенко шокирует Европу

Поведение Порошенко шокирует европейских руководителей, заявил Зеленский на видео, опубликованном Офисом президента Украины.
Вести.Ru 04:01
Здоровье

Елена Малышева призвала отказаться от туалетной бумаги

Телеведущая Елена Малышева призвала россиян отказаться от туалетной бумаги, предупредив о потенциальной угрозе ее использования, пишет vse42.ru.
Слово и Дело вчера в 02:24
Общество

МЧС предупредило об усилении ветра в Москве и Подмосковье

РБК 06:53
Политика

Путин назвал Саудовскую Аравию дружественной страной

Президент России Владимир Путин заявил, что Саудовская Аравия является для РФ дружественной страной, и призвал развивать с ней отношения.
iReactor 06:09
Политика

Захарова раскритиковала заявление Латвии о салюте в Москве

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала позицию латвийского МИД, назвавшего праздничный салют в Москве 13 октября по случаю освобождения Риги от фашистских захватчиков неприемлемым.
Российская газета 06:54
Здоровье

В Москве прооперировали ребенка с тремя ногами

Российская газета вчера в 04:46
Происшествия

Предполагаемого убийцу девятилетней девочки тайно вывезли из Саратова

Газета.Ru 06:30
Спорт

Кипчоге первым в истории пробежал марафон быстрее, чем за два часа

Кениец Элиуд Кипчоге первым в истории легкой атлетики выбежал из двух часов на марафонской дистанции, которая составляет 42 километра 195 метров.
РИА Новости 04:27
Общество

В Японии объявили высшую степень угрозы из-за тайфуна «Хагибис»

В Японии объявлен высший уровень угрозы из-за приближающегося тайфуна «Хагибис».
Известия 02:52
Общество

Умер советский космонавт Алексей Леонов

Советский космонавт Алексей Леонов, первый человек, вышедший в открытый космос, умер на 86-м году жизни.
РИА Новости вчера в 07:15
Футбол

Сергей Матвеев: «За развитие моей тренерской истории могу благодарить Сарсанию»

Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев в интервью клубной пресс-службе признался, что благодарен Константину Сарсании за в развитие его тренерской карьеры.
Спорт-Экспресс 04:50
Хоккей

Загитова посетила матч «Ак Барс» — ЦСКА

Спорт-Экспресс вчера в 16:31
Здоровье

Российских водителей проверят на хронический алкоголизм

По информации издания, для получения медсправки будущих водителей обяжут сдать мочу на наркотики, а кровь — на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) — маркер, указывающий на хронический алкоголизм.
Lenta.ru 10 октября в 21:28
Гаджеты

Новый Xiaomi Mi Note 10 будет представлен 24 октября

24 октября китайская компания проведет пресс-конференцию, в рамках которой будут представлены и новые продукты.
Astera вчера в 07:58
Экономика

Греф: Сбербанк отменит «банковский роуминг» в 2020 году

Сбербанк планирует отменить комиссии за межрегиональные переводы в 2020 году.
News.ru вчера в 08:02
Экономика

В России обсуждают запрет «грязного» пальмового масла

Евразийская экономическая комиссия предложила властям ограничить концентрацию вредных веществ в растительных маслах, в том числе пальмовом, о вреде которого в последнее время говорят всё больше.
Газета Кемерова 10 октября в 04:26
Кино

Скончался голливудский актер Роберт Форстер

Актер сыграл в фильмах у Квентина Тарантино и Дэвида Линча. Голливудский актер Роберт Форстер скончался в возрасте 78 лет.
NewInform 03:32
Авто

Опубликовали первые фото Lada Vesta с вариатором

Первую «живую» фотографию новинки опубликовала «Российская газета». Как оказалось, «Весту» с вариатором легко распознать и внешне.
Автоновости дня 04:57
Происшествия

Подозреваемый в убийстве девочки в Саратове назвал мотив преступления

RuNews24.ru вчера в 05:12
Космос

Ракета «Протон-М» успешно вывела спутники на орбиту

Европейский телекоммуникационный спутник Eutelsat 5 West B и американский технологический аппарат Mission Extension Vehicle-1, запущенные с космодрома "Байконур", успешно выведены на расчетные орбиты.
Российская газета 09 октября в 23:12
Футбол

Фернандес и Баринов пропускают тренировку перед матчем с киприотами

Футболисты сборной России Марио Фернандес и Дмитрий Баринов пропускают тренировку перед матчем отборочного турнира чемпионата Европы-2020 с командой Кипра.
РИА Новости 05:15
Фигурное катание

Туктамышева стала второй в короткой программе на Finlandia Trophy

Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева заняла второе место в короткой программе на турнире Finlandia Trophy в Эспоо.
78.ru вчера в 15:51
Здоровье

Роспотребнадзор назвал оптимальную температуру в квартире

Роспотребнадзор дал советы об оптимальной температуре воздуха в жилых домах. Информация об этом появилась на сайте ведомства.
МОЁ! Оnline Воронеж 09 октября в 10:55
Гаджеты

Создатель Android показал новый необычный смартфон Essential Phone 2

Скорее всего для нового Essential Phone пришлось очень сильно модифицировать Android, так как сама ОС неподдерживает такое соотношение сторон.
Astera 09 октября в 05:44
Происшествия

Число жертв трагедии в керченском колледже выросло до 21

Вести.Ru вчера в 21:25
Происшествия

Безопасные подходы к школам проверят после убийства девочки в Саратове

Отмечается, что поручение о создании комиссий отдал губернатор Валерий Радаев.
РЕН ТВ 02:11
Армия и оружие

Эрдоган заявил, что Турция в Сирии воюет не с курдами

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкие войска ведут в Сирии борьбу не с курдами, а с террористами.
RT на русском вчера в 13:57
Политика

В Госдуме поддержали слова Крамп-Карренбауэр о «Северном потоке — 2»

Ранее Крамп-Карренбауэр выступила против попыток остановить «Северный поток — 2».
RT на русском вчера в 12:37
Как работают Яндекс.Новости?
Главное