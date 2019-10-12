Общество

ИзвестияИзвестияВ Гидрометцентре рассказали о погодной аномалии в России

Температура воздуха в России в октябре превышает климатическую норму на несколько градусов, особенно эта погодная аномалия проявляется в азиатской части страны. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
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с чего всё началось

Вильфанд рассказал об удивительной погодной аномалии в России

Температура воздуха на большей части территории России превышает климатическую норму на четыре-шесть градусов, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новостивчера в 20:03

Подробнее о событии

В Гидрометцентре сообщили о погодной аномалии в России

РБК03:14

Вильфанд рассказал об удивительной погодной аномалии в России

РИА Новостивчера в 20:03

В Гидрометцентре рассказали о погодной аномалии в России

Известиявчера в 21:05

Научный руководитель Гидрометцентра рассказал об «удивительной аномалии» погоды

Life.ruвчера в 20:51

Вильфанд объяснил аномальную погоду в РФ

News.ruвчера в 20:22

Синоптики рассказали об «удивительно» теплой погоде в России

Телеканал 360°00:26

«Удивительная аномалия». Вильфанд рассказал о погоде в России

Радио Sputnikвчера в 20:00
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Здоровье

В Москве прооперировали ребенка с тремя ногами

Российская газета вчера в 04:46
Происшествия

Избиение звезды «Дома-2» на корпоративе попало на видео

Участница реалити-шоу «Дом-2», 23-летняя Марго Овсянникова была избита на корпоративе в Москве, сообщает «Стархит».
Lenta.ru 11:26
Киберспорт

Программист смог запустить меню бета-версии Warcraft III Reforged

Программист и датамайнер Мартин Бенджаминс смог запустить меню бета-версии Warcraft III Reforged.
CyberSport.ru 08:11
Армия и оружие

Германия прекратит военные поставки в Турцию из-за операции в Сирии

Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что немецкое правительство не будет выдавать разрешения на новые поставки вооружений Турции из-за турецкой военной операции в Сирии.
RT на русском 09:38
Кино

Умер американский актёр Роберт Форстер

В США в возрасте 78 лет скончался голливудский киноактёр Роберт Форстер. Причиной смерти артиста стал рак головного мозга.
Life.ru 01:32
Происшествия

Мать подозреваемого в убийстве девочки из Саратова вступилась за сына

Мать подозреваемого в убийстве девятилетней школьницы в Саратове Ольга Туватина рассказала о своем сыне Михаиле.
РИА Новости вчера в 17:31
Шоу-бизнес

В Instagram Заворотнюк появилось новое фото

В официальном аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк в Instagram появилась новая фотография – в честь 11-й годовщины венчания с ее супругом Петром Чернышевым.
РИА Новости 08:06
Космос

В обсерватории Пущино устанавливают новый уловитель для черных дыр

В подмосковном Пущино в обсерватории в настоящее время проводится установка нового наземного большого телескопа, получившего название «Миллиметрон».
Ugpressa.ru 09:33
Армия и оружие

Путин призвал освободить Сирию от иностранных военных

Газета.Ru 05:40
Космос

Сверхгигантские звезды постоянно охлаждаются и нагреваются

Через несколько десятилетий средняя температура воздуха возрастает примерно до 8000 градусов.
AstroNews.ru 05:54
Политика

В Кремле не обсуждают возвращение смертной казни

В Кремле «не обсуждается» вопрос о возвращении в России смертной казни, сообщил ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 08:54
Происшествия

Два человека погибли в Токио из-за тайфуна «Хагибис»

Два человека погибли и 77 пострадали в Японии из-за обрушившегося на регион тайфуна «Хагибис». Об этом сообщает телеканал NHK.
RT на русском 09:28
Кино

Netflix выпустил полнометражное продолжение «Во все тяжкие»

На стриминговом сервисе Netflix 11 октября состоялась премьера полнометражного продолжения сериала "Во все тяжкие" — фильма "Путь: Во все тяжкие".
Газета.Ru вчера в 09:16
Происшествия

В Красном море взорвали иранский танкер

В Красном море на иранском танкере произошли взрывы и вспыхнул пожар, сообщило иранское издание ISNA.
Коммерсантъ вчера в 02:57
Политика

Глава МИД Британии призвал НАТО адаптироваться к «российской агрессии»

Британский министр подчеркнул, что североатлантический альянс должен адаптироваться с точки зрения своей обороноспособности к российской "агрессии, враждебности и нарушению международного законодательства".
РИА Новости 10:11
Авто

В России изменился транспортный налог

Для налогоплательщиков-организаций с 2019 года отменена государственная льгота в отношении транспортного средства массой свыше 12 тонн на уменьшение налога на величину платы, внесенной в систему «Платон».
Красная весна вчера в 15:35
Автоспорт

Квалификацию Гран-при Японии перенесли на воскресенье из-за тайфуна

Красная весна вчера в 08:11
Происшествия

Жительница Екатеринбурга пропала после продажи автомобиля

По их данным, девушка была не замужем, работала в городе-спутнике Екатеринбурга Березовском менеджером по продажам.
Российская газета 06:12
Политика

Украина запретила въезд в страну еще четырем российским актерам

Министерство культуры Украины внесло четырех российских актеров в перечень деятелей культуры, которые угрожают национальной безопасности.
BFM.ru вчера в 12:44
Футбол

Грузия и Ирландия сыграли вничью в отборе Евро-2020

Сборные Грузии и Ирландии сыграли вничью в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 (0:0). Грузинская команда с 5 очками занимает 4-е место в группе D, ирландцы с 12 баллами располагаются на 1-й строчке.
Спорт-Экспресс 10:52
Политика

Глава МИД Украины решил просить ЕС «дожать» Россию в вопросе Донбасса

Украина на встрече в понедельник, 14 октября, с главами МИД стран ЕС в Люксембурге намерена просить их «дожать» Россию в вопросе урегулирования ситуации в Донбассе.
РБК 11:21
Музыка

Группа «Кино» выступит спустя 30 лет

Группа "Кино" впервые за 30 лет выступит с двухчасовым концертом на сценах Москвы и Санкт-Петербурга.
Газета.Ru 04:04
Происшествия

В Крыму умер отдыхавший в «Артеке» мальчик

В ялтинской городской больнице №1 умер 12-летний мальчик из Санкт-Петербурга, прибывший на отдых в детский центр «Артек».
Известия 06:41
Единоборства

Усик и Уизерспун прошли процедуру взвешивания

Сегодня состоялась официальная церемония взвешивания боксеров: Усик показал на весах 97,5 кг, а его соперник оказался значительно тяжелее — 109,8 кг.
Allboxing.ru вчера в 16:09
Здоровье

В Оренбурге подросток заболел мышиной лихорадкой

По данным областного Роспотребнадзора, в сентябре в Оренбуржье зафиксировано 33 заболевших мышиной лихорадкой.
АиФ Оренбург 09:08
Теннис

Теннисист Медведев вышел в финал турнира в Шанхае

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл грека Стефаноса Циципаса в полуфинале турнира серии «Мастерс» в Шанхае.
Коммерсантъ 07:56
Здоровье

В Роспотребнадзоре рассказали о способах снизить риск развития рака

Роспотребнадзор рассказал, что около 30 процентов случаев заболевания раком связаны с употреблением табака, алкоголя, нездоровым питанием и недостаточной физической активностью, и дал рекомендации, как снизить такие риски.
РИА Новости 00:06
Здоровье

Российских водителей проверят на хронический алкоголизм

По информации издания, для получения медсправки будущих водителей обяжут сдать мочу на наркотики, а кровь — на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) — маркер, указывающий на хронический алкоголизм.
Lenta.ru 10 октября в 21:28
Космос

Лед на Южном полюсе Луны может иметь более одного источника

ГЛАС.RU вчера в 02:20
Шоу-бизнес

Телеведущая Ольга Ушакова объявила о четвёртой беременности

Телеведущая объявила о четвёртой беременности, поскольку скрывать данный факт больше не представлялось возможным.
Актуальные Новости 09:29
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