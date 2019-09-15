Общество
ИзвестияВ Гидрометцентре рассказали о погодной аномалии в России
Температура воздуха в России в октябре превышает климатическую норму на несколько градусов, особенно эта погодная аномалия проявляется в азиатской части страны. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
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с чего всё началось
Температура воздуха на большей части территории России превышает климатическую норму на четыре-шесть градусов, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.РИА Новостивчера в 20:03
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