Температура воздуха на большей части территории России превышает климатическую норму на четыре-шесть градусов, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

с чего всё началось

Температура воздуха в России в октябре превышает климатическую норму на несколько градусов, особенно эта погодная аномалия проявляется в азиатской части страны. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

В Гидрометцентре рассказали о погодной аномалии в России

Общество Названы десять самых перспективных городов России по версии Forbes Десятку российских городов (помимо столицы), развитие которых вышло за последние годы на качественно новый уровень, отобрал Forbes.

Культура Еще четверым российским актерам запретили въезд на Украину Украинское Министерство культуры запретило въезд в страну еще четверым российским актерам.

Происшествия В Саратове задержан подозреваемый в убийстве 9-летней девочки Девочку, пропавшую по дороге в школу, искали два дня. В четверг, 10 октября, был задержан подозреваемый в убийстве.

Здоровье Британский подросток два года прикован к постели из-за вросшего волоса 15-летний Чае Руффолд из британского города Истборн уже два года не покидает стены своего дома и прикован к постели.

Музыка Группа «Кино» выйдет на сцену спустя 30 лет Легендарная группа «Кино» выйдет на сцену впервые спустя 30 лет, информация о концерте появилась 11 октября на странице коллектива в YouTube.

Политика Зеленский: поведение Порошенко шокирует Европу Поведение Порошенко шокирует европейских руководителей, заявил Зеленский на видео, опубликованном Офисом президента Украины.

Технологии В Китае построили подлодку «без головы» В Китае построили субмарину без ограждения выдвижных устройств (рубки).

Армия и оружие Пентагон сообщил об обстреле Турцией войск США в Сирии Американские военные не пострадали и не покинули свои позиции вследствие артиллерийского обстрела турецкими войсками окрестностей города Кобани на севере Сирии ночью 12 октября – говорится в комментарии Пентагона.

Футбол Нойштедтер: Изменить ситуацию в «Динамо» могут только победы Развернуть ситуацию могут только победы, — отметил Роман. Напомним, что Дмитрий Хохлов подал в отставку с поста главного тренера "Динамо".

Футбол Канделаки объяснила «включение» иранца Азмуна в состав сборной России Азмун накануне оформил хет-трик в составе сборной Ирана. Его команда в домашнем матче отборочного турнира ЧМ-2022 разгромила Камбоджу.

Происшествия В Красном море взорвали иранский танкер В Красном море на иранском танкере произошли взрывы и вспыхнул пожар, сообщило иранское издание ISNA.

Спорт Кипчоге первым в истории пробежал марафон быстрее, чем за два часа Кениец Элиуд Кипчоге первым в истории легкой атлетики выбежал из двух часов на марафонской дистанции, которая составляет 42 километра 195 метров.

Авто Опубликованы первые фото Lada Vesta с вариатором Первую «живую» фотографию новинки опубликовала «Российская газета». Как оказалось, «Весту» с вариатором легко распознать и внешне.

Происшествия Экс-губернатор Челябинской области скрылся в Швейцарии Экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского подозревают в уголовном преступлении, связанном с превышением должностных полномочий и хищением бюджетных средств на сумму более 20 млрд рублей.

Происшествия Большинство россиян поддержали возвращение смертной казни Около 80% опрошенных пользователей одной из социальных сетей выступили за возвращение смертной казни для убийц детей и педофилов.

Политика ЕС предупредил США об ущербе от введения пошлин Евросоюз (ЕС) направил властям США письмо, в котором выразил беспокойство в связи с введением Вашингтоном пошлин на товары и услуги стран ЕС.

Происшествия Два россиянина находились на борту разбившегося Ан-72 в Конго На борту грузового военного самолета Ан-72, разбившегося накануне на востоке Демократической Республики Конго (ДРК), находились два гражданина России.

Происшествия Опоздавший на самолет пассажир устроил погром в Шереметьево В столичном аэропорту Шереметьево опоздавший на рейс пассажир устроил погром.