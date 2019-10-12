Общество

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Температура воздуха в России в октябре превышает климатическую норму на несколько градусов, особенно эта погодная аномалия проявляется в азиатской части страны. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
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Вильфанд рассказал об удивительной погодной аномалии в России

МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Температура воздуха над большей частью территории России превышает климатическую норму на 4-6 градусов, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. "Сейчас практически вся Россия в удивительной аномалии. <...>
РИА Новостивчера в 20:03

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Россиянам рассказали о погодной аномалии в стране

Lenta.ru01:08

Научный руководитель Гидрометцентра рассказал об «удивительной аномалии» погоды

Life.ruвчера в 20:51

Руководитель Гидрометцентра рассказал о погодной аномалии в России

Комсомольская правдавчера в 23:03

Россия в аномалии: синоптики зафиксировали необычайно теплую для октября погоду

ТК Звездавчера в 21:36

В Гидрометцентре рассказали о погодной аномалии в России

Известиявчера в 21:05

Синоптики рассказали об «удивительно» теплой погоде в России

Телеканал 360°00:26

Вильфанд объяснил аномальную погоду в РФ

News.ruвчера в 20:22
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Происшествия

Мать подозреваемого в убийстве девочки из Саратова вступилась за сына

РИА Новости вчера в 17:31
Происшествия

Число жертв трагедии в керченском колледже выросло до 21

Увеличилось количество жертв трагедии в Керченском политехническом колледже.
Вести.Ru вчера в 21:25
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Роскомнадзор обвинил Sony PlayStation в наплевательстве на россиян

Наверняка все помнят масштабную блокировку в 2018 году, когда во время борьбы Роскомнадзора с Telegram многие сторонние сервисы оказались заблокированы.
Ридус 10 октября в 17:17
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Пентагон заявил об обстреле Турцией войск США в Сирии

Пентагон заявил, что американские войска в Сирии "подверглись артиллерийскому обстрелу с турецких позиций" и призвал Турцию прекратить все операции, которые могут потребовать от США "немедленных оборонительных действий", сообщает CNN со ссылкой на заявление американского военного ведомства.
Интерфакс вчера в 21:30
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В Японии из-за тайфуна «Хагибис» один человек погиб, пятеро ранены

В японской префектуре Тиба один человек погиб и еще пятеро получили ранения из-за шквального ветра, вызванного приближением тайфуна "Хагибис", передает NHK.
РИА Новости вчера в 23:13
Происшествия

Большинство россиян поддержали возвращение смертной казни

Около 80% опрошенных пользователей одной из социальных сетей выступили за возвращение смертной казни для убийц детей и педофилов.
Газета.Ru 01:59
Политика

Стивен Сигал высказался о своей пенсии в России

Lenta.ru вчера в 12:58
Политика

NYT: в США начали расследование в отношении адвоката Трампа

Федеральная прокуратура в Нью-Йорке начала расследование в отношении адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани, которого подозревают в нарушении законов о лоббизме.
ТАСС вчера в 22:18
Гаджеты

Android Wear, eSIM, NFC и голосовой помощник — это часть возможностей новых умных часов Xiaomi Mi Watch Color

Дизайн Xiaomi Mi Watch Color может быть заимствован у моделей Amazfit По его данным, в часах будет интегрированная карта SIM (eSIM), модем 4G, голосовой помощник и модуль NFC.
iXBT.com 09 октября в 23:27
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Зеленский рассказал о шокированной поведением Порошенко Европе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что европейские лидеры и СМИ в шоке от того, что происходит с бывшим главой государства Петром Порошенко.
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Дочь Анастасии Заворотнюк впервые за долгое время вышла на связь

Старшая дочь актрисы Анастасии Заворотнюк, которая борется с раком мозга, впервые за долгое время вышла на связь и обратилась к поклонникам.
Экспресс газета 00:31
Политика

Песков прокомментировал идею встречи Путина с Зеленским на саммите СНГ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на идею главы Белоруссии Александра Лукашенко о том, что российский и украинский лидеры Владимир Путин и Владимир Зеленский могли бы встретиться на саммите СНГ.
Газета.Ru вчера в 06:48
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Масляков ответил на слова стендап-комика о поборах в КВН

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Политика

Якутский шаман намерен возобновить поход на Москву

«Ни один волос не упадет, ни одна капля крови у Путина не прольется». Габышев попросил членов своего отряда прийти в Якутск.
Государственные Вести вчера в 04:34
Политика

На Украине назвали главную ошибку Зеленского

Главная ошибка президента Украины Владимира Зеленского заключается в том, что он говорит о безальтернативности минских соглашений, заявил депутат Верховной Рады от партии "Батькивщина" Сергей Власенко в эфире телеканала NewsOne.
РИА Новости вчера в 23:27
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В КНР сообщили о значительном прогрессе торговых переговоров с США

Китай достиг с США значительного прогресса в нескольких областях после нового раунда торговых и экономических переговоров.
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РПЛ перенесла время начала матча «Локомотив» — «Спартак»

Пресс-служба Российской Премьер-Лиги сообщила о переносе времени начала матчей 14-го тура РПЛ «Локомотив» — «Спартак» и «Краснодар» — «Оренбург».
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RT на русском вчера в 12:37
Игры

Игровая консоль PlayStation 5 стала доступна по предзаказу

Astera вчера в 08:32
Наука

На дне Северного ледовитого океана нашли кладку яиц кальмара

Норвежские исследователи обнаружили в Северном ледовитом океане желеобразный мешок, в котором находились 10 яиц кальмара, передает телеканал «МИР 24».
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Умер советский космонавт Алексей Леонов

Советский космонавт Алексей Леонов, первый человек, вышедший в открытый космос, умер на 86-м году жизни.
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Армия и оружие

Шейнин поставил на место политолога Яли за угрозу «дать РФ по зубам»

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Минфин США попросил суд отклонить поданный из-за санкций иск Дерипаски

Минфин США попросил суд отклонить иск российского бизнесмена Олега Дерипаски, потребовавшего исключить его из санкционного списка, говорится в меморандуме министерства, направленном в суд округа Колумбия.
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Поклонники поддержали Пугачеву, ужаснувшую соцсети лицом без макияжа

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МИД Латвии выступил против проведения в Москве праздничного салюта, посвященного 75-летию освобождения Риги советскими войсками от немецкой оккупации.
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Группа «Кино» выступит в Петербурге после 30-летнего перерыва

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Visa и MasterCard вышли из проекта по запуску криптовалюты Libra

Компании Visa, MasterCard, Stripe и EBay вышли из проекта Facebook по созданию криптовалюты Libra Association.
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Двух стюардов «России» нашли мертвыми в Подмосковье

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ИГ взяла ответственность за взрывы на маршруте патрулирования в Сирии

Террористическая организация ИГ1, запрещенная в РФ, взяла на себя ответственность за подрыв двух самодельных бомб на маршруте следования патруля военной полиции РФ в Сирии, согласно данным SITE Intelligence Group.
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Роман Менделевич Вильфанд
Советский и российский метеоролог, доктор технических наук, заслуженный метеоролог Российской Федерации. Директор «Гидрометцентра России», научный руководитель Гидрометцентра России с июня 2018 года. Член коллегии Росгидромета и член научно-технического совета Росгидромета.
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