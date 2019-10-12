МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Температура воздуха над большей частью территории России превышает климатическую норму на 4-6 градусов, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. "Сейчас практически вся Россия в удивительной аномалии. <...>

с чего всё началось

Температура воздуха в России в октябре превышает климатическую норму на несколько градусов, особенно эта погодная аномалия проявляется в азиатской части страны. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

В Гидрометцентре рассказали о погодной аномалии в России

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