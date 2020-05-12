Общество
REGNUMВ Гидрометцентре рассказали о причудах погоды летом
Москва, 12 мая 2020, 09:04 — REGNUM Жителей России ожидает в целом тёплое лето, однако без капризов природы не обойдётся. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
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с чего всё началось
Предстоящее лето в целом в России будет теплым, рассказал "Российской газете" научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. "Мы ожидаем, что лето будет теплым, но неоднородным - с периодами потепления и похолодания", - уточнил он.Российская газетавчера в 22:00
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Общество
Путин объявил о разовой выплате в 10 тысяч рублей на каждого ребенка
Президент РФ Владимир Путин 11 мая выступил с обращением к гражданам. В частности, он сообщил о финансовой поддержке семей с детьми.
MedikForum.ru вчера в 10:16
Политика
Трамп прекратил брифинг после конфликта с журналисткой
Вашингтон, 12 мая 2020, 03:26 — REGNUM Пресс-конференция в Белом доме, которую 11 мая проводил президент США Дональд Трамп, была им прервана после конфликта с журналисткой телеканала CBS.
REGNUM вчера в 20:26
Общество
FT сообщила о превышении реальной смертности от COVID в России на 70%
Реальное число умерших в результате заболевания COVID-19 может быть на 70% больше, чем сообщает официальная российская статистика, пишет Financial Times.
РБК 01:06
Общество
Власти Москвы объяснили необходимость ношения масок и перчаток
Носить маски и перчатки в общественных местах необходимо, поскольку у большинства заболевание COVID-19 протекает бессимптомно.
Известия 05:03
Происшествия
Загоревшийся в больнице в Петербурге аппарат ИВЛ был новым
Аппарат искусственной вентиляции легких, загоревшийся во вторник в реанимационном отделении больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге, был новым, его установили в начале мая.
ТАСС 03:28
Политика
Поклонская впервые дала интервью украинскому журналисту
Как написала на своей странице в Instagram депутат Госдумы РФ от крымского региона, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская, у нее впервые состоялся диалог с украинским журналистом, передает "Россия 24".
Инфорос вчера в 14:09
Общество
В Курганской области бессрочно продлили режим самоизоляции
В Курганской области режим обязательной самоизоляции продлили до особого распоряжения.
Коммерсантъ Челябинск 04:51
Политика
В конгресс США внесли резолюцию по «нарушению прав человека в России»
"Резолюция призывает Российскую Федерацию немедленно освободить политических заключенных и призывает администрацию (Дональда - ред.) Трампа наложить санкции на тех официальных лиц в российском правительстве, которые ответственны за нарушение прав человека", - говорится в заявлении авторов резолюции - председателя комитета, демократа Элиота Энгела и члена комитета, республиканца Майкла Маккола.
РИА Новости вчера в 16:09
Общество
В России пять журналистов умерли от коронавируса
Пятеро журналистов в РФ погибли от коронавируса, еще 200 человек заражены, сообщил глава Союза журналистов России Владимир Соловьев.
РИА Новости 04:22
Общество
Нижегородская область вышла на пик заболеваемости коронавирусом
Нижегородская область находится на пике заболеваемости коронавирусом по состоянию на 12 мая.
Newsroom24 01:42
Единоборства
На UFC 249 Гэтжи победил Фергюсона техническим нокаутом
На турнире UFC 249 состоялся долгожданный поединок Тони Фергюсона и Джастина Гэтжи, в пятом раунде техническим нокаутом победил Гатжи.
МонаВиста вчера в 08:44
Общество
Почему в Астраханской области продлили карантин
На основании рекомендаций Роспотребнадзора в Астраханской области сохраняются ограничительные меры.
Каспий.Инфо вчера в 13:46
Происшествия
СМИ сообщили о нападении на больницу в Кабуле
В Афганистане около одной из больниц в Кабуле произошел взрыв, после чего в здание госпиталя ворвались боевики, сообщает телеканал TOLOnews со ссылкой на очевидцев.
РБК 03:51
Армия и оружие
В России испытали гиперзвуковую ракету авиационного базирования
Москва, 11 мая 2020, 21:17 — REGNUM В России испытана новая гиперзвуковая ракета авиационного базирования, сообщает 11 мая ТАСС со ссылкой на неназванный источник в военно-промышленном комплексе.
REGNUM вчера в 14:17
Театры
Умерла актриса МДТ Светлана Григорьева
Piter.tv вчера в 09:29
Экономика
Путин поручил списать фискальные платежи за II квартал 2020 года
Индивидуальные предприниматели и малые предприятия получат возможность списания всех налоговых платежей за II квартал 2020 года, кроме НДС.
Известия вчера в 09:58
Происшествия
В Крыму умерли еще два пациента с коронавирусом
Две инфицированные коронавирусом женщины с сопутствующими заболеваниями скончались в крымских больницах, сообщил глава региона Сергей Аксенов.
РИА Новости 03:39
Политика
Еврокомиссия может ввести санкции против Германии
Евросоюз может наложить санкции на Германию за нарушение законодательства ЕС, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Газета.Ru вчера в 06:15
Общество
Россия вышла на второе место по числу зараженных коронавирусом
Общее число заразившихся коронавирусом достигло 232 243. Россия вышла на второе место по числу заболевших COVID-19, обогнав Испанию.
Коммерсантъ 03:36
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара увеличился на 28 копеек — до 73,68 рубля. Курс евро вырос на 18 копеек и составил 79,74 рубля.
RT на русском 03:01
Общество
Путин: сотрудникам социальных учреждений дадут специальную доплату
Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 11 мая заявил президент России Владимир Путин на совещании по коронавирусу.
REGNUM вчера в 09:53
Политика
В Крыму назвали условия Климкина для «возвращения» полуострова бредом
Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал бредом варианты "возвращения" полуострова, которые обозначил экс-глава МИД Украины Павел Климкин.
РИА Новости 02:13
Наука
Женщин предупреждают о возможном бесплодии из-за коронавируса
Медики предупредили женщин о возможном развитии бесплодия из-за новой коронавирусной инфекции.
МедиаПоток 02:33
Авто
В РФ появилась Audi за 55 миллионов рублей
Российский офис Audi одним из первых в мире объявил о старте продаж бронированного седана Audi A8L Security в кузове D5, цена на который стартует с отметки в 55 млн рублей.
SpeedMe вчера в 08:07
Фигурное катание
Плющенко сделает из Трусовой суперспортсменку во всех направлениях
Тренер Евгений Плющенко намерен сделать из фигуристки Александры Трусовой суперспортсмена во всех направлениях, - как он признался в интервью РИА-Спорт.
ProstoProSport 05:00
Энергетика
Сечин попросил у правительства льготы для газовых проектов «Роснефти»
Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин попросил премьер-министра Михаила Мишустина предоставить компании налоговые льготы для трудноизвлекаемых залежей газа березовской свиты в Западной Сибири.
РБК 00:00
Авто
Продажи новых автомобилей в России в апреле упали на 70%
Падение продаж составило 72,4%. Об этом сообщает Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).
РБК 05:27
Общество
Голикова: 11 регионов могли бы частично снять режим ограничений
Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что 11 российских регионов уже готовы к первому и даже второму этапам снятия ограничений в связи с коронавирусом.
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Общество
Власти разъяснили, как получить выплату 10 тысяч рублей на ребенка
Более 22 миллионов детей попадают под единовременную выплату в 10 тысяч рублей в качестве меры поддержки, о которой заявил президент.
Телеканал 360° вчера в 13:32
Общество
Маск возобновил производство электрокаров на заводе Tesla
Глава Tesla Илон Маск проигнорировал требования местных властей и вопреки запретам возобновил производство электрокаров на фабрике в калифорнийском Фремонте.
Газета.Ru 05:26