Общество

REGNUMREGNUMВ Гидрометцентре рассказали о причудах погоды летом

Москва, 12 мая 2020, 09:04 — REGNUM Жителей России ожидает в целом тёплое лето, однако без капризов природы не обойдётся. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
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с чего всё началось

В Гидрометцентре пообещали неоднородное лето

Предстоящее лето в целом в России будет теплым, рассказал "Российской газете" научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. "Мы ожидаем, что лето будет теплым, но неоднородным - с периодами потепления и похолодания", - уточнил он.
Российская газетавчера в 22:00

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Россиянам спрогнозировали неоднородное лето

Lenta.ru01:49

В Гидрометцентре пообещали «неоднородное» лето

РБК01:24

В Гидрометцентре пообещали неоднородное лето

Российская газетавчера в 22:00

Синоптики пообещали россиянам неоднородное лето

РИА Новостивчера в 23:25

Вильфанд пообещал россиянам неоднородное лето

Известиявчера в 23:23

Вильфанд предсказал «неоднородное» погодное лето в России

РЕН ТВвчера в 22:55

Синоптик рассказал, какое лето ждет россиян

URA.Ru01:01
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Общество

Путин объявил о разовой выплате в 10 тысяч рублей на каждого ребенка

Президент РФ Владимир Путин 11 мая выступил с обращением к гражданам. В частности, он сообщил о финансовой поддержке семей с детьми.
MedikForum.ru вчера в 10:16
Политика

Трамп прекратил брифинг после конфликта с журналисткой

Вашингтон, 12 мая 2020, 03:26 — REGNUM Пресс-конференция в Белом доме, которую 11 мая проводил президент США Дональд Трамп, была им прервана после конфликта с журналисткой телеканала CBS.
REGNUM вчера в 20:26
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Общество

FT сообщила о превышении реальной смертности от COVID в России на 70%

Реальное число умерших в результате заболевания COVID-19 может быть на 70% больше, чем сообщает официальная российская статистика, пишет Financial Times.
РБК 01:06
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Общество

Власти Москвы объяснили необходимость ношения масок и перчаток

Носить маски и перчатки в общественных местах необходимо, поскольку у большинства заболевание COVID-19 протекает бессимптомно.
Известия 05:03
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Происшествия

Загоревшийся в больнице в Петербурге аппарат ИВЛ был новым

Аппарат искусственной вентиляции легких, загоревшийся во вторник в реанимационном отделении больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге, был новым, его установили в начале мая.
ТАСС 03:28
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Политика

Поклонская впервые дала интервью украинскому журналисту

Как написала на своей странице в Instagram депутат Госдумы РФ от крымского региона, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская, у нее впервые состоялся диалог с украинским журналистом, передает "Россия 24".
Инфорос вчера в 14:09
257
Общество

В Курганской области бессрочно продлили режим самоизоляции

В Курганской области режим обязательной самоизоляции продлили до особого распоряжения.
Коммерсантъ Челябинск 04:51
4
Политика

В конгресс США внесли резолюцию по «нарушению прав человека в России»

"Резолюция призывает Российскую Федерацию немедленно освободить политических заключенных и призывает администрацию (Дональда - ред.) Трампа наложить санкции на тех официальных лиц в российском правительстве, которые ответственны за нарушение прав человека", - говорится в заявлении авторов резолюции - председателя комитета, демократа Элиота Энгела и члена комитета, республиканца Майкла Маккола.
РИА Новости вчера в 16:09
3K
Общество

В России пять журналистов умерли от коронавируса

Пятеро журналистов в РФ погибли от коронавируса, еще 200 человек заражены, сообщил глава Союза журналистов России Владимир Соловьев.
РИА Новости 04:22
13
Общество

Нижегородская область вышла на пик заболеваемости коронавирусом

Нижегородская область находится на пике заболеваемости коронавирусом по состоянию на 12 мая.
Newsroom24 01:42
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Единоборства

На UFC 249 Гэтжи победил Фергюсона техническим нокаутом

На турнире UFC 249 состоялся долгожданный поединок Тони Фергюсона и Джастина Гэтжи, в пятом раунде техническим нокаутом победил Гатжи.
МонаВиста вчера в 08:44
Общество

Почему в Астраханской области продлили карантин

На основании рекомендаций Роспотребнадзора в Астраханской области сохраняются ограничительные меры.
Каспий.Инфо вчера в 13:46
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Происшествия

СМИ сообщили о нападении на больницу в Кабуле

В Афганистане около одной из больниц в Кабуле произошел взрыв, после чего в здание госпиталя ворвались боевики, сообщает телеканал TOLOnews со ссылкой на очевидцев.
РБК 03:51
Армия и оружие

В России испытали гиперзвуковую ракету авиационного базирования

Москва, 11 мая 2020, 21:17 — REGNUM В России испытана новая гиперзвуковая ракета авиационного базирования, сообщает 11 мая ТАСС со ссылкой на неназванный источник в военно-промышленном комплексе.
REGNUM вчера в 14:17
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Театры

Умерла актриса МДТ Светлана Григорьева

Piter.tv вчера в 09:29
4
Экономика

Путин поручил списать фискальные платежи за II квартал 2020 года

Индивидуальные предприниматели и малые предприятия получат возможность списания всех налоговых платежей за II квартал 2020 года, кроме НДС.
Известия вчера в 09:58
270
Происшествия

В Крыму умерли еще два пациента с коронавирусом

Две инфицированные коронавирусом женщины с сопутствующими заболеваниями скончались в крымских больницах, сообщил глава региона Сергей Аксенов.
РИА Новости 03:39
13
Политика

Еврокомиссия может ввести санкции против Германии

Евросоюз может наложить санкции на Германию за нарушение законодательства ЕС, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Газета.Ru вчера в 06:15
377
Общество

Россия вышла на второе место по числу зараженных коронавирусом

Общее число заразившихся коронавирусом достигло 232 243. Россия вышла на второе место по числу заболевших COVID-19, обогнав Испанию.
Коммерсантъ 03:36
1K
Финансы

Рубль снижается к доллару и евро

Курс доллара увеличился на 28 копеек — до 73,68 рубля. Курс евро вырос на 18 копеек и составил 79,74 рубля.
RT на русском 03:01
3
Общество

Путин: сотрудникам социальных учреждений дадут специальную доплату

Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 11 мая заявил президент России Владимир Путин на совещании по коронавирусу.
REGNUM вчера в 09:53
61
Политика

В Крыму назвали условия Климкина для «возвращения» полуострова бредом

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал бредом варианты "возвращения" полуострова, которые обозначил экс-глава МИД Украины Павел Климкин.
РИА Новости 02:13
15
Наука

Женщин предупреждают о возможном бесплодии из-за коронавируса

Медики предупредили женщин о возможном развитии бесплодия из-за новой коронавирусной инфекции.
МедиаПоток 02:33
27
Авто

В РФ появилась Audi за 55 миллионов рублей

Российский офис Audi одним из первых в мире объявил о старте продаж бронированного седана Audi A8L Security в кузове D5, цена на который стартует с отметки в 55 млн рублей.
SpeedMe вчера в 08:07
1
Фигурное катание

Плющенко сделает из Трусовой суперспортсменку во всех направлениях

Тренер Евгений Плющенко намерен сделать из фигуристки Александры Трусовой суперспортсмена во всех направлениях, - как он признался в интервью РИА-Спорт.
ProstoProSport 05:00
Энергетика

Сечин попросил у правительства льготы для газовых проектов «Роснефти»

Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин попросил премьер-министра Михаила Мишустина предоставить компании налоговые льготы для трудноизвлекаемых залежей газа березовской свиты в Западной Сибири.
РБК 00:00
396
Авто

Продажи новых автомобилей в России в апреле упали на 70%

Падение продаж составило 72,4%. Об этом сообщает Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).
РБК 05:27
2
Общество

Голикова: 11 регионов могли бы частично снять режим ограничений

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что 11 российских регионов уже готовы к первому и даже второму этапам снятия ограничений в связи с коронавирусом.
RT на русском вчера в 10:48
630
Общество

Власти разъяснили, как получить выплату 10 тысяч рублей на ребенка

Более 22 миллионов детей попадают под единовременную выплату в 10 тысяч рублей в качестве меры поддержки, о которой заявил президент.
Телеканал 360° вчера в 13:32
20
Общество

Маск возобновил производство электрокаров на заводе Tesla

Глава Tesla Илон Маск проигнорировал требования местных властей и вопреки запретам возобновил производство электрокаров на фабрике в калифорнийском Фремонте.
Газета.Ru 05:26
15
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