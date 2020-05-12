Предстоящее лето в целом в России будет теплым, рассказал "Российской газете" научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. "Мы ожидаем, что лето будет теплым, но неоднородным - с периодами потепления и похолодания", - уточнил он.

с чего всё началось

Москва, 12 мая 2020, 09:04 — REGNUM Жителей России ожидает в целом тёплое лето, однако без капризов природы не обойдётся. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

В Гидрометцентре рассказали о причудах погоды летом

Общество Путин объявил о разовой выплате в 10 тысяч рублей на каждого ребенка Президент РФ Владимир Путин 11 мая выступил с обращением к гражданам. В частности, он сообщил о финансовой поддержке семей с детьми.

Политика Трамп прекратил брифинг после конфликта с журналисткой Вашингтон, 12 мая 2020, 03:26 — REGNUM Пресс-конференция в Белом доме, которую 11 мая проводил президент США Дональд Трамп, была им прервана после конфликта с журналисткой телеканала CBS. 150

Происшествия Загоревшийся в больнице в Петербурге аппарат ИВЛ был новым Аппарат искусственной вентиляции легких, загоревшийся во вторник в реанимационном отделении больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге, был новым, его установили в начале мая. 26

Политика Поклонская впервые дала интервью украинскому журналисту Как написала на своей странице в Instagram депутат Госдумы РФ от крымского региона, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская, у нее впервые состоялся диалог с украинским журналистом, передает "Россия 24". 257

Политика В конгресс США внесли резолюцию по «нарушению прав человека в России» "Резолюция призывает Российскую Федерацию немедленно освободить политических заключенных и призывает администрацию (Дональда - ред.) Трампа наложить санкции на тех официальных лиц в российском правительстве, которые ответственны за нарушение прав человека", - говорится в заявлении авторов резолюции - председателя комитета, демократа Элиота Энгела и члена комитета, республиканца Майкла Маккола. 3K

Общество В России пять журналистов умерли от коронавируса Пятеро журналистов в РФ погибли от коронавируса, еще 200 человек заражены, сообщил глава Союза журналистов России Владимир Соловьев. 13

Единоборства На UFC 249 Гэтжи победил Фергюсона техническим нокаутом На турнире UFC 249 состоялся долгожданный поединок Тони Фергюсона и Джастина Гэтжи, в пятом раунде техническим нокаутом победил Гатжи.

Происшествия СМИ сообщили о нападении на больницу в Кабуле В Афганистане около одной из больниц в Кабуле произошел взрыв, после чего в здание госпиталя ворвались боевики, сообщает телеканал TOLOnews со ссылкой на очевидцев.

Армия и оружие В России испытали гиперзвуковую ракету авиационного базирования Москва, 11 мая 2020, 21:17 — REGNUM В России испытана новая гиперзвуковая ракета авиационного базирования, сообщает 11 мая ТАСС со ссылкой на неназванный источник в военно-промышленном комплексе. 301

Политика Еврокомиссия может ввести санкции против Германии Евросоюз может наложить санкции на Германию за нарушение законодательства ЕС, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. 377

Финансы Рубль снижается к доллару и евро Курс доллара увеличился на 28 копеек — до 73,68 рубля. Курс евро вырос на 18 копеек и составил 79,74 рубля. 3

Общество Путин: сотрудникам социальных учреждений дадут специальную доплату Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 11 мая заявил президент России Владимир Путин на совещании по коронавирусу. 61

Политика В Крыму назвали условия Климкина для «возвращения» полуострова бредом Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал бредом варианты "возвращения" полуострова, которые обозначил экс-глава МИД Украины Павел Климкин. 15

Авто В РФ появилась Audi за 55 миллионов рублей Российский офис Audi одним из первых в мире объявил о старте продаж бронированного седана Audi A8L Security в кузове D5, цена на который стартует с отметки в 55 млн рублей. 1

Фигурное катание Плющенко сделает из Трусовой суперспортсменку во всех направлениях Тренер Евгений Плющенко намерен сделать из фигуристки Александры Трусовой суперспортсмена во всех направлениях, - как он признался в интервью РИА-Спорт.

Энергетика Сечин попросил у правительства льготы для газовых проектов «Роснефти» Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин попросил премьер-министра Михаила Мишустина предоставить компании налоговые льготы для трудноизвлекаемых залежей газа березовской свиты в Западной Сибири. 396

Общество Голикова: 11 регионов могли бы частично снять режим ограничений Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что 11 российских регионов уже готовы к первому и даже второму этапам снятия ограничений в связи с коронавирусом. 630