Общество
RT на русскомВ Гидрометцентре рассказали о работающих погодных приметах
Метеорологи по итогам проверки известных в России примет пришли к выводу, что доверять можно только двум из них. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
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с чего всё началось
Метеорологи проверили все известные в России погодные приметы и установили, что доверять можно лишь двум из них. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.ТАСС08:55
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