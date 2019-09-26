Метеорологи проверили все известные в России погодные приметы и установили, что доверять можно лишь двум из них. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

с чего всё началось

Метеорологи по итогам проверки известных в России примет пришли к выводу, что доверять можно только двум из них. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

В Гидрометцентре рассказали о работающих погодных приметах

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