Общество

Piter.tvPiter.tvВ Гидрометцентре рассказали о регионах России с теплым декабрем

В Гидрометцентре рассказали о регионах России с теплым декабрем. Температура выше нормы ожидается на Урале, севере Краснодарского края и севере европейской части страны. Об этом "Российской газете" сообщил специалист Владимир Тищенко.
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В Гидрометцентре рассказали, где ждать теплую погоду в декабре

В северной половине европейской территории России средняя температура декабря ожидается выше нормы. Об этом "Российской газете" рассказал заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Владимир Тищенко.
Российская газетавчера в 21:00

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В Гидрометцентре рассказали о регионах России с теплым декабрем

Известиявчера в 23:26

Синоптики назвали российские регионы с теплым декабрем

РБК01:30

Гидрометцентр назвал регионы России с теплой погодой в декабре

Lenta.ru00:00

В Гидрометцентре рассказали о регионах, где будет тёплый декабрь

RT на русском01:39

Синоптики назвали регионы России с теплой погодой в декабре

Газета.Ruвчера в 22:48

В Гидрометцентре рассказали о регионах с теплой погодой в декабре

РИА Новостивчера в 21:50

В Гидрометцентре рассказали, где ждать теплую погоду в декабре

Российская газетавчера в 21:00
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Технологии

Sony раскрыла функции картриджей в PlayStation 5

Ferra вчера в 04:04
Армия и оружие

НАТО намерено признать космос своей новой оперативной сферой

НАТО намерено 20 ноября признать космос новой оперативной сферой Североатлантического альянса.
Газета.Ru вчера в 06:08
Культура

Сергей Полунин отмечает 30-летие

20 ноября исполняется 30 лет артисту балета Сергею Полунину.
RT на русском 07:08
Спорт

В состав сборной России по биатлону на Кубок мира внесли изменения

Правление Союза биатлонистов России (СБР) утвердило списки сборных на первые в сезоне этапы Кубка мира и Кубка IBU (второй дивизион мирового биатлона).
Аргументы и Факты 05:22
Происшествия

Стало известно о казни сирийского солдата бойцами ЧВК Вагнера

Несколько бойцов ЧВК Вагнера, которую связывают с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным, казнили дезертира из армии президента Сирии Башара Асада.
Lenta.ru 15:07
Шоу-бизнес

Алла Пугачева появилась на концерте группы «Цветы» в неопрятном виде

Алла Пугачева появилась на концерте группы «Цветы» Стаса Намина. Многие отметили, что певица выглядела неопрятно и растеряно.
OAnews 03:53
Политика

Украинский эксперт напал на американца в эфире «России 1»

В ходе обсуждения влияния России и США на политику Киева произошла потасовка украинского политолога Василя Вакарова с американским журналистом Грэгом Вайнером.
Газета.Ru 12:09
Происшествия

В Ростове задержали взявшего жену в заложники следователя

В Ростове-на-Дону задержали сотрудника Следственного комитета, захватившего в заложники жену, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.
РБК 05:25
Общество

ГИБДД России сможет лишать водителей прав без суда

Для ГИБДД будет введена единая электронная медицинская справка, тогда как водитель при желании сможет получить бумажную версию документа.
RuNews24.ru 09:48
Футбол

РФС обещает найти и наказать фанатов, оскорбивших Артема Дзюбу

Руководство Российского футбольного союза со всей серьезностью отнеслось к скандалу, случившемуся на матче Евро-2020 между сборными Сан-Марино и России, когда группа российский фанатов скандировала оскорбления в адрес капитана нашей команды Артема Дзюбы.
Вести.Ru 13:45
Политика

В Сербии проверят сообщения о «вербовке» офицера российским военным

Власти Сербии изучат и проверят публикации СМИ о якобы попытке вербовки российским военным сербского офицера, сообщил министр обороны Александр Вулин.
РИА Новости 14:42
Космос

Учёные записали «песню» Земли во время солнечного шторма

Специалисты считают, что сильная буря сможет вывести из строя не только наши спутники, но и повлиять на размещённое на Земле оборудование.
Машины и Механизмы вчера в 02:39
Политика

У самолета Зеленского отказал двигатель

Президент Украины Владимир Зеленский с опозданием прибудет в Очаков Николаевской области встречать корабли ВМС Украины из-за технической неисправности самолета.
Известия 15:30
Хоккей

«Спартак» победил «Локомотив» в серии буллитов в матче КХЛ

Хоккеисты московского "Спартака" обыграли ярославский "Локомотив" в серии буллитов в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.
РИА Новости 14:05
Шоу-бизнес

Возлюбленная Дмитрия Маликова-младшего призналась, что стала мамой

По информации журналистов, Анастасия Толстая родила своему возлюбленному девочку. К слову, Дмитрий пока не женился на матери своей дочери.
Летидор 04:22
Культура

Госпитализирован российский участник детского «Евровидения»

Газета.Ru 14:27
Технологии

Павел Дуров призвал пользователей удалить WhatsApp

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров в среду призвал пользователей удалить приложение WhatsApp со своих устройств из-за обнаруженных в нем многочисленных уязвимостей в сфере безопасности.
ТАСС 13:23
Политика

Киев обвинил Россию в пропаже унитазов с возвращенных кораблей

РИА Новости 09:57
Космос

Второй в мире космический аппарат вышел за пределы Солнечной системы

"Вояджер-2" вышел в межзвездное пространство на семь лет позже предшественника, сделав тур по Солнечной системе и уникальную работу - сфотографировал вблизи Уран и Нептун.
Маяк (г. Сосновый Бор) 17 ноября в 22:12
Общество

В Италии сообщили о свадьбе Роналду

Нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду женился на своей подруге Джорджине Родригес, передает Mundo Deportivo со ссылкой на итальянский журнал Novella 2000.
Газета.Ru 12:22
Политика

Зеленский пообещал «убрать» флаги ЛНР на мосту в Станице Луганской

Владимир Зеленский во время визита в Луганскую область заявил, что флаги самопровозглашенной ЛНР не имеют никакого отношения к Украине и должны быть убраны с моста в Станице Луганской.
Российский Диалог 12:59
Здоровье

Названа группа крови, неуязвимая перед раком

Исследователи из медицинского факультета Каролинского института, расположенного в Швеции, определили группу крови, которая более других уязвима перед развитием рака.
Московский Комсомолец 18 ноября в 23:22
Общество

Для водителей Башкирии подорожают справки от нарколога

Если простая справка с печатью нарколога раньше обходилась в 500 рублей, то со сдачей анализов она будет стоить от 5 300 до 7 200 рублей в зависимости от категории прав.
UfacityNews.ru 07:13
Армия и оружие

«Он просто исчез со всех радаров»: На том берегу Атлантики потеряли российский «шпионский» корабль - СМИ

На самом же деле, уверен Саттон, корабль "шпионит" за подводными коммуникациями, многие из которых - военные.
Царьград 15:19
Футбол

Роберт Морено — об увольнении с поста главного тренера сборной Испании: «Моя совесть чиста»

Бывший главный тренер сборной Испании Роберт Морено выступил с заявлением после возвращения на этот пост Луиса Энрике.
Sportbox.RU 15:10
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Кит-убийца MIUI и EMUI выбрал свой первый смартфон

График выхода и список всех смартфонов, которые получат новейшую оболочку Компания Oppo представляет сегодня оболочку ColorOS 7, которая должна стать интереснее и удобнее, чем MIUI и EMUI.
iXBT.com 05:57
Авто

Audi представил электрический купе-кроссовер e-tron Sportback

Немецкая компания Audi представила новый электрический купе-кроссовер Audi e-Tron Sportback.
Автоновости дня вчера в 22:38
Шоу-бизнес

После лечения Анастасия Заворотнюк начала самостоятельно ходить

Борющаяся с тяжелым онкологическим заболеванием российская популярная актриса Анастасия Заворотнюк в настоящее время пошла на поправку, самостоятельно ходит и даже уже видится со своей младшей годовалой дочерью.
Ugpressa.ru 03:03
Происшествия

На крыше одной из башен в «Москва-Сити» 20 руферов устроили драку

20 руферов, которые устроили драку на крыше одной из башен комплекса "Москва-Сити", задержаны в столице.
ТАСС 18 ноября в 07:49
Шоу-бизнес

Михалкова прокомментировала эротическую сцену в новом фильме

«Рамблер» писал, что ранее Анна Михалкова и ее младшая сестра вступили в шутливую перепалку в соцсети Instagram.
Рамблер 12:28
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