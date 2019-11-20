В северной половине европейской территории России средняя температура декабря ожидается выше нормы. Об этом "Российской газете" рассказал заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Владимир Тищенко.

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Средняя температура воздуха выше нормы в декабре ожидается в северной части европейской территории России, на Урале и на севере Красноярского края. Об этом «Российской газете» рассказал заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимир Тищенко.

В Гидрометцентре рассказали о регионах России с теплым декабрем

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