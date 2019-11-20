Общество

ИзвестияИзвестияВ Гидрометцентре рассказали о регионах России с теплым декабрем

Средняя температура воздуха выше нормы в декабре ожидается в северной части европейской территории России, на Урале и на севере Красноярского края. Об этом «Российской газете» рассказал заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимир Тищенко.
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В Гидрометцентре рассказали, где ждать теплую погоду в декабре

В северной половине европейской территории России средняя температура декабря ожидается выше нормы. Об этом "Российской газете" рассказал заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Владимир Тищенко.
Российская газетавчера в 21:00

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Синоптики назвали регионы России с теплой погодой в декабре

Газета.Ruвчера в 22:48

Гидрометцентр назвал регионы России с теплой погодой в декабре

Lenta.ru00:00

В Гидрометцентре рассказали о регионах России с теплым декабрем

Известиявчера в 23:26

Где в России декабрь будет теплее обычного - прогноз Гидрометцентра

Царьградвчера в 23:05

Синоптики назвали российские регионы с теплым декабрем

РБК01:30

В Гидрометцентре рассказали, в каких регионах будет теплый декабрь

РИА Новостивчера в 21:50

В Гидрометцентре рассказали, где ждать теплую погоду в декабре

Российская газетавчера в 21:00
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Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 01:55, Ашберн
Происшествия

В Красноярске задержали подозреваемого в убийстве пропавшей женщины

Известия вчера в 06:52
Происшествия

На Кубани нашли пропавшую девятилетнюю школьницу

В Новокубанском районе Краснодарского края нашли девочку, пропавшую вчера в хуторе Родниковском.
Российская газета 01:48
Армия и оружие

Разведка США заподозрила Иран в намерении купить российские С-400

Уточняется, что Тегеран может рассматривать варианты приобретения ЗРС С-400, береговых ракетных комплексов "Бастион", истребителей и танков российского производства.
Газета.Ru вчера в 18:01
Наука

Ученые назвали главную причину возникновения рака

Российская газета 00:36
Экономика

Сбербанк одобрил продажу «Золотой акции» «Яндекса» за €1

Правление Сбербанка одобрило продажу «Золотой акции» компании «Яндекс» по цене приобретения €1. Сообщение об этом опубликовано на сайте кредитной организации во вторник, 19 ноября.
Известия вчера в 11:37
Шоу-бизнес

Анастасия Решетова случайно показала лицо сына

Больше месяца назад Анастасия Решетова в первый раз стала мамой. 16 октября модель подарила Тимати мальчика, которого назвали Ратмиром.
Lisa.ru вчера в 09:00
Политика

В Эстонии потребовали от России вернуть «аннексированные территории»

Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что Россия обязана вернуть Таллину якобы отнятые территории.
Газета.Ru 00:39
Происшествия

Сына экс-президента Германии убили во время лекции

Сын экс-президента Германии Рихарда фон Вайцзеккера (занимал пост главы государства с 1984 по 1994 год) скончался 19 ноября от ножевых ранений после нападения во время лекции в берлинской клинике.
Известия вчера в 20:21
Футбол

Черчесов раскритиковал болельщиков за оскорбления Дзюбы

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов после победного матча против команды Сан-Марино прокомментировал оскорбительные возгласы в адрес нападающего Артема Дзюбы.
РБК вчера в 18:01
Общество

Почему ректор Алтайского медуниверситета покинул свой пост

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова подписала приказ об увольнении ректора Алтайского государственного медицинского университета Игоря Салдана, сообщают алтайские СМИ.
REGNUM 01:39
Наука

Суп может помочь справиться с малярией

Британские ученые обнаружили, что есть супы, мешающие бесполому размножению возбудителя малярии, и тем самым останавливающие инфекцию.
Neva.Today вчера в 16:35
Политика

До Украины не дошло более $35 млн военной помощи США

Из выделенных США почти $400 млн на военную помощь Украине до Киева не дошли чуть более $35 млн.
РБК 00:39
Происшествия

Капитана спецназа ФСБ избили в центре столицы

Капитан спецназа ФСБ был жестоко избит неизвестными в центре Москвы. Офицера госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой.
Газета.Ru вчера в 06:46
Экономика

В Госдуме предложили установить минимальную цену за сигареты

Депутаты внесли в Госдуму законопроект, который предлагает ввести в российское законодательство единую минимальную розничную цену (МРЦ) на сигареты.
Известия вчера в 10:25
Общество

Минфин Украины планирует завершить сотрудничество с МВФ к 2023 году

Сотрудничество Украины с Международным валютным фондом (МВФ) может завершиться 2023 году, когда будет завершена текущая кредитная программа.
REGNUM вчера в 21:16
Шоу-бизнес

Иосиф Пригожин: У Валерии на «Песне года-94» была выбита челюсть

Иосиф Пригожин утверждает, что Валерии пришлось жить в квартире родителей, где всего находилось шесть человек.
RuNews24.ru вчера в 11:09
Футбол

Опубликованы составы корзин для жеребьевки Евро-2020

Россия уже точно сыграет с Бельгией и Данией. Сегодня, 20 ноября, завершились последние матчи отборочного этапа к финальной части Евро-2020.
NewInform вчера в 19:49
Хоккей

Кучеров получил травму в матче против «Сент-Луиса»

ProstoProSport вчера в 23:45
Общество

В России подсчитали потери авиакомпаний из-за запрета полётов в Грузию

Запрет на полёты в Грузию, введённый летом этого года, привёл к потерям примерно 3,2 млрд рублей, подсчитали российские авиакомпании.
REGNUM вчера в 23:19
Общество

В Роструде рассказали, как продлить новогодние каникулы

В 2020 году новогодние каникулы приходятся на 1-8 января. При этом 30 и 31 декабря 2019 года останутся рабочими днями.
РИА Новости 01:19
Общество

В США продадут построенную в СССР подлодку-аттракцион

Ожидается, что после продажи подлодку переместят в другое место, это произойдёт в мае будущего года.
Говорит Москва 01:33
Политика

МИД осудил планы США восстановить санкции против объекта Ирана в Фордо

18 ноября глава Госдепа Майк Помпео заявил, что США приняли решение восстановить односторонние санкции в отношении иранского объекта по обогащению урана в Фордо с 15 декабря.
Известия вчера в 12:33
Авто

В России повысился спрос на автозапчасти

Волга-Медиа вчера в 21:18
Общество

Иски Минобороны к космической промышленности могут ее разорить

Вопросы реструктуризации штрафов со стороны заказчиков были затронуты на прошедшем во вторник совещании в Государственном космическом научно-производственном центре им. Хруничева под руководством вице-премьера Юрия Борисова.
Ведомости вчера в 16:18
Общество

Прохождение медкомиссий для российских водителей захотели ужесточить

Министерство внутренних дел России разработало законопроект, ужесточающий правила прохождения водительских медкомиссий и получения медсправок.
Lenta.ru вчера в 19:56
Наука

Обнаружены вирусы для лечения пораженной алкоголем печени

News-24.ru вчера в 03:35
Футбол

Моуринью назначен главным тренером «Тоттенхэма»

RT на русском 01:50
Политика

Требовавшая деньги с России Зеркаль заявила об увольнении с поста замглавы украинского МИД

Заместитель главы МИД Украины Зеркаль заявила о намерении покинуть должность и якобы планировала сделать это давно.
ИА Новороссия 01:04
Политика

Волкер заявил о скептическом отношении Трампа к избранию Зеленского

Бывший представитель президента США по Украине Курт Волкер дал свои показания по делу об импичменте в конгрессе и пояснил, что Дональд Трамп скептически отнесся к избранию Владимира Зеленского украинским президентом.
Российская газета 01:04
Шоу-бизнес

Певец Прохор Шаляпин расстался с бывшей женой Джигарханяна

Певец Прохор Шаляпин расстался с экс-супругой народного артиста Армена Джигарханяна, пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской из-за подозрений в измене.
Взгляд.ру вчера в 11:42
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