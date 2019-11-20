Общество

RT на русскомRT на русскомВ Гидрометцентре рассказали о регионах, где будет тёплый декабрь

Заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Владимир Тищенко в беседе с «Российской газетой» рассказал, какая погода ожидается в стране в декабре. По данным синоптиков, в северной половине европейской территории России средняя температура декабря ожидается выше нормы.
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В Гидрометцентре рассказали, где ждать теплую погоду в декабре

В северной половине европейской территории России средняя температура декабря ожидается выше нормы. Об этом "Российской газете" рассказал заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Владимир Тищенко.
Российская газетавчера в 21:00

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В Гидрометцентре рассказали о регионах, где будет тёплый декабрь

RT на русском01:39

В Гидрометцентре рассказали о регионах с теплой погодой в декабре

РИА Новостивчера в 21:50

Гидрометцентр назвал регионы России с теплой погодой в декабре

Lenta.ru00:00

В Гидрометцентре рассказали о регионах России с теплым декабрем

Известиявчера в 23:26

Синоптики назвали регионы России с теплой погодой в декабре

Газета.Ruвчера в 22:48

Синоптики назвали российские регионы с теплым декабрем

РБК01:30

В Гидрометцентре рассказали, где ждать теплую погоду в декабре

Российская газетавчера в 21:00
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Армия и оружие

ФСБ задержала российского военного за шпионаж в пользу Украины

Российские спецслужбы задержали военнослужащего России, которого подозревают в передаче ценной государственной информации Украине, сообщили в ФСБ.
Газета.Ru 11:53
Политика

Путин получил право оставить Садовничего ректором МГУ

Изменение предусматривает снятие ограничения, в соответствии с которым президент РФ может продлить срок полномочий руководителей МГУ и СПбГУ после достижения ими предельного возраста в 65 лет лишь дважды.
News.ru 09:09
Экономика

В России хотят установить единую комиссию за переводы с карт

Центробанк хочет, чтобы комиссия за переводы для всех клиентов стала единой, независимо от того, совершается ли транзакция в одном банке или между разными кредитными организациями.
РИА Новости 03:17
Политика

Киев обвинил Россию в пропаже унитазов с возвращенных кораблей

РИА Новости 09:57
Политика

В МИД России ответили на территориальные претензии Эстонии

Тартуский мирный договор стал частью истории, поэтому Россия не собирается обсуждать территориальные претензии Эстонии.
Известия 12:26
Общество

Помощник Кадырова объяснил извинения от блогеров традициями

Дудаев рассказал, что в таких случаях власти могут позвонить человеку и объяснить, что, согласно «древним правилам поведения», теми или иными действиями или словами он «задевает честь и достоинство нашего народа».
РБК 12:15
Футбол

Александр Медведев рассказал о трансферах «Зенита»

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев в интервью нашей радиостанции рассказал о вогзможных трансферах.
Радио Зенит 10:00
Общество

ФСБ сообщила о задержании в Московском регионе трех вербовщиков ИГ

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в Московском регионе трех вербовщиков террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещено в России), сообщается на сайте ведомства.
Коммерсантъ 10:52
Кино

Тодд Филлипс получил разрешение на съемки «Джокера 2»

РИА Новости 12:03
Футбол

Влашич получил травму в игре за сборную Хорватии

Хорватский полузащитник ЦСКА Никола Влашич получил травму в товарищеском матче за национальную команду со сборной Грузии.
Sportbox.RU вчера в 14:33
Транспорт

Движение грузовых поездов по Крымскому мосту откроют в июне 2020 года

RT на русском 09:44
Политика

Украинский эксперт напал на американца в эфире «России 1»

В ходе обсуждения влияния России и США на политику Киева произошла потасовка украинского политолога Василя Вакарова с американским журналистом Грэгом Вайнером.
Газета.Ru 12:09
Политика

В Латвии запретили трансляцию девяти российских телеканалов

Национальный совет по электронным СМИ Латвии в среду принял решение остановить трансляцию девяти русскоязычных каналов на территории республики, поскольку их конечным бенефициаром является Юрий Ковальчук, в отношении которого действуют санкции ЕС.
ТАСС 08:33
Футбол

Де Брёйне недоволен, что Бельгия уже знает соперников по Евро-2020

Полузащитник сборной Бельгии Кевин де Брёйне остался недоволен тем фактом, что почти все соперники его команды по групповому этапу чемпионата Европы 2020 года уже известны.
RT на русском 07:41
Наука

Причину возникновения рака назвали ученые

Ugpressa.ru вчера в 07:19
Общество

Россияне выстроились в очереди за медсправками для водительских прав

Как отмечает РГ, с 22 ноября при получении или обновлении прав россиян обяжут сдавать кровь и мочу для определения психоактивных веществ и маркера CDT, показывающего регулярную алкогольную нагрузку.
РИА Новости 09:15
Происшествия

Падение автомобиля в яму с кипятком в Пензе попало на видео

В Пензе стоявший на парковке автомобиль провалился под землю, погибли два человека. Видео с места происшествия опубликовало издание Baza.
Lenta.ru вчера в 04:10
Авто

Кроссовер Aston Martin DBX представлен официально

Компания Aston Martin представила на автосалоне в Лос-Анджелесе первый в своей истории кроссовер - DBX.
За рулем Кубань 02:29
Политика

Зеленский заявил о планах обсудить проведение выборов в Донбассе

Украинский президент Владимир Зеленский, говоря о своих ожиданиях от саммита в нормандском формате, который должен пройти 9 декабря в Париже, заявил, что одним из вопросов является проведение выборов в Донбассе.
RT на русском 08:53
Политика

Зеленский прибыл на открытие моста у Станицы Луганской

Московский Комсомолец 08:25
Культура

Мемберы BTS признались в любви друг другу

19 ноября в журнале PAPER вышло большое интервью с популярной к-поп группой BTS.
Popcake 03:37
Экономика

Американский экономист шокировал российских либералов

Американский экономист, журналист Forbes Кеннет Рапоза до глубины души расстроил российских либералов, которые постоянно заявляют, что экономика России разваливается.
Брянские новости вчера в 19:24
Спорт

Объявлены номинанты на премию The Game Awards 2019

Состоялась презентация списка претендентов на одну из самых престижных премий игровой индустрии - The Game Awards 2019.
Kinonews.ru вчера в 13:36
Армия и оружие

Армия Израиля подтвердила ракетный удар по Сирии

Газета.Ru вчера в 21:54
Политика

Шойгу анонсировал появление новой техники на Параде Победы в 2020 году

В Параде Победы, который пройдет 9 мая 2020 года на Красной площади в Москве, примут участие более 20 образцов военной техники, которая ни разу не была задействована на парадах.
РБК 09:16
Общество

ГИБДД сможет лишать водительских прав без суда

По данным ГИБДД, многие водители, страдающие алкогольной или наркотической зависимостью, имеют водительские удостоверения и управляют автомобилем, что "создает угрозу безопасности, жизни и здоровью других участников дорожного движения", передает "Коммерсант".
Газета.Ru 07:34
Политика

Киев выступил против годового контракта на транзит российского газа

Киеву настаивает на подписании с Москвой долгосрочного контракта на транзит российского газа на взаимовыгодных для себя условиях.
Утро.ru 09:27
Общество

РЖД показали современные плацкартные вагоны

Пока, правда, все новшества только на макете На ежегодной транспортной выставке РЖД показали макет нового плацкартного вагона в натуральную величину.
РИА Стрела вчера в 23:18
Хоккей

Форвард «Лос-Анджелеса» хочет перейти в ЦСКА

Игрок «Лос-Анджелеса» Марио Кемпе намерен перейти в московский ЦСКА, говорится в сообщении портала hockeynews.se.
ProstoProSport 07:51
Футбол

Кавани прокомментировал стычку с Месси во время товарищеского матча

Sport24.ru вчера в 09:04
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