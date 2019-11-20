Общество
РИА НовостиВ Гидрометцентре рассказали о регионах с теплой погодой в декабре
Снег в столице выпадет не раньше начала декабря. Несмотря на похолодание, в ближайшие дни осадков практически не будет. Тищенко отметил, что на юге Центрального и Приволжского федеральных округов, а также в Южном и Северо-Кавказском округах отклонение температуры от нормы маловероятно.
Читать в источнике
Оценить42
с чего всё началось
В северной половине европейской территории России средняя температура декабря ожидается выше нормы. Об этом "Российской газете" рассказал заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Владимир Тищенко.Российская газетавчера в 21:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 06:30, Вашингтон
Происшествия
Дело историка Соколова передадут в Центральный аппарат СК
Уголовное дело историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве сожительницы, намерены передать в Центральный аппарат Следственного комитета России.
Шоу-бизнес
Бывшая жена Кержакова подтвердила, что Тарасов бил Бузову
Футболист Дмитрий Тарасов бил телеведущую Ольгу Бузову, когда они состояли в браке.
Экономика
В России сохраняется позитивная экономическая динамика — Путин
Несмотря на снижение темпов глобального роста, в России сохраняется позитивная экономическая динамика.
Происшествия
В Ростове задержали взявшего жену в заложники следователя
В Ростове-на-Дону задержали сотрудника Следственного комитета, захватившего в заложники жену, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Экономика
Расходы бюджета заставили Кудрина спорить с Орешкиным и Силуановым
Председатель Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин поспорил на форуме ВТБ «Россия зовет!» с первым вице-премьером, министром финансов Антоном Силуановым и главой Минэкономразвития Максимом Орешкиным о бюджетных расходах.
Политика
Зеленский собрался менять депутатов Рады
Президент Украины Владимир Зеленский во время разговора со школьниками на форуме «Украина растет вместе со мной» рассказал, что уже хочет поменять состав депутатов Верховной Рады.
Экономика
Госдума во втором чтении одобрила проект трехлетнего бюджета
Госдума во втором чтении поддержала проект бюджета на 2020–2022 годы.
Здоровье
Минздрав прокомментировал увольнение детского трансплантолога Каабака
В Минздраве РФ прокомментировали сообщения СМИ об увольнении из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей единственного в России врача-трансплантолога Михаила Каабака, оперировавшего младенцев.
Общество
Депутаты внесли в Госдуму свой законопроект об ОСАГО
Депутаты от всех фракций во главе с председателем комитета Госдумы по финрынку Анатолием Аксаковым внесли в нижнюю палату свой вариант законопроекта об ОСАГО.
Кино
Эмилию Кларк принуждали к «голым съемкам»
Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.
Политика
Главком ВМС Украины пожаловался на отсутствие унитазов в возвращенных Россией кораблях
Возвращенные Россией катера ВМС Украины, задержанные в ходе провокации Киева в Керченском проливе, находятся в небоевом состоянии.
Единоборства
Емельяненко прокомментировал слова Макгрегора о дагестанцах
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Федор Емельяненко рассказал, что отрицательно относится к оскорблениям в спорте, и прокомментировал высказывания ирландца Конора Макгрегора на пресс-конференции в Москве.
Политика
Путин заявил о росте зарплат россиян
Президент России Владимир Путин отметил, что зарплаты россиян увеличиваются. Об этом сообщает РИА "Новости".
Политика
Украина потребует от России компенсацию за имущество в портах Крыма
В России ранее собирались потребовать от Украины компенсацию за "более чем двадцатилетнюю оккупацию Крыма".
Происшествия
СК возбудил дело после смерти пациентки в частной московской клинике
Следственный комитет завел уголовное дело после смерти женщины в частной столичной клинике, сообщает пресс-служба СК РФ по Москве.
Шоу-бизнес
Продюсер Разин пригрозил Кудрявцевой из-за Шепелева: «Такое ей устрою»
Продюсер Андрей Разин вмешался в конфликт Леры Кудрявцевой и Дмитрия Шепелева.
Общество
Postimees сообщила о переводе Абызовым в офшоры сотен миллионов долларов
Бывший министр по делам открытого правительства Михаил Абызов много лет был крупным клиентом эстонского филиала Swedbank и перевел через него в офшоры сотни миллионов долларов, сообщила газета Postimees.
Футбол
Сан-Марино — Россия 0:5
Общество
Медсправка для получения водительских прав станет «золотой»
Уже с этой пятницы, 22 ноября, вступает в силу приказ Минздрава РФ от 10.09.2019 года № 731н "О внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств)".
Здоровье
Перечислены пять опасных лекарств из домашней аптечки
Врач-терапевт назвала пять самых бесполезных лекарств, часто встречающихся в домашних аптечках у россиян, сообщает evo-rus.com.
Общество
Россия рекордно улучшила свои позиции в рейтинге гражданств
Россия за год улучшила на две позиции положение в мировом рейтинге гражданств, сообщили в компании Henley & Partners, которая составляет рейтинг.
Футбол
«Сочи» уволил главного тренера Точилина
Руководство «Сочи» отправило в отставку главного тренера Александра Точилина, говорится в сообщении футбольного клуба.
Экономика
В Госдуме предложили ввести единую минимальную цену на сигареты
В Госдуме предложили ввести единую минимальную цену на сигареты, сообщает «Прайм».
Политика
В Кремле ответили на призыв Таллина вернуть территории Эстонии
Накануне Пыллуаас заявил, что Россия обязана вернуть Эстонии ее территории.
Происшествия
Пропавшую на Кубани девятилетнюю девочку нашли живой в выгребной яме
Пропавшую девятилетнюю девочку из кубанского хутора Родниковский нашли, сообщило местное издание "Кубанские новости".
Авто
Старый ВАЗ-2108 с редкой версией мотора выставили на продажу
Нескромная цена установлена не только из-за редкого мотора, но ещё и из-за "коллекционной", по мнению владельца, ценности машины.
Происшествия
На Урале силовики задержали девушку, заманив ее на фотосессию
В Екатеринбурге сотрудники ФСИН задержали девушку, находившуюся в розыске, пригласив ее на фотосессию.
Происшествия