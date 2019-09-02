Экология
Российская газетаВ Гидрометцентре рассказали о сокращении холодного времени года
По словам Вильфанда, уменьшается промежуток времени между периодом, когда температура переходит к устойчивым отрицательным значениям, и периодом, когда температура переходит к устойчивым положительным значениям. Это относится и к северным широтам, и к средней полосе России.
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с чего всё началось
Период года с отрицательными значениями температуры воздуха сокращается, рассказал в беседе с корреспондентом "Российской газеты" научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.Российская газетавчера в 22:00
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