Экология

Российская газетаРоссийская газетаВ Гидрометцентре рассказали о сокращении холодного времени года

По словам Вильфанда, уменьшается промежуток времени между периодом, когда температура переходит к устойчивым отрицательным значениям, и периодом, когда температура переходит к устойчивым положительным значениям. Это относится и к северным широтам, и к средней полосе России.
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с чего всё началось

В Гидрометцентре рассказали о сокращении холодного времени года

Период года с отрицательными значениями температуры воздуха сокращается, рассказал в беседе с корреспондентом "Российской газеты" научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
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