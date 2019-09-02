Период года с отрицательными значениями температуры воздуха сокращается, рассказал в беседе с корреспондентом "Российской газеты" научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

с чего всё началось

По словам Вильфанда, уменьшается промежуток времени между периодом, когда температура переходит к устойчивым отрицательным значениям, и периодом, когда температура переходит к устойчивым положительным значениям. Это относится и к северным широтам, и к средней полосе России.

В Гидрометцентре рассказали о сокращении холодного времени года

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