Общество

Российская газетаРоссийская газетаВ Гидрометцентре рассказали о сокращении зимнего периода

Например, в Москве средние январские температуры повысились на два градуса. И летние температуры тоже повышаются.
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с чего всё началось

В Гидрометцентре рассказали о сокращении зимнего периода

В средней полосе России происходит постепенное сокращение зимнего периода и, соответственно, увеличение летнего. Об этом "Российской газете" рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Российская газета01:35

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Синоптики напомнили о сокращении зимнего периода и увеличении летнего

РБК06:39

В Гидрометцентре рассказали о сокращении зимнего периода в России

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В Гидрометцентре рассказали о сокращении зимы в России

Московский Комсомолец05:16

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Известия04:50

В Гидрометцентре рассказали о сокращении зимнего периода в России

RT на русском05:25

В Гидрометцентре рассказали о сокращении зимнего периода

Российская газета01:35
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