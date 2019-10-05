Общество
Российская газетаВ Гидрометцентре рассказали о сокращении зимнего периода
Например, в Москве средние январские температуры повысились на два градуса. И летние температуры тоже повышаются.
Читать в источнике
Оценить81
с чего всё началось
В средней полосе России происходит постепенное сокращение зимнего периода и, соответственно, увеличение летнего. Об этом "Российской газете" рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.Российская газета01:35
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 08:01, Ашберн
Политика
Телеведущего Соловьева, оскорбившего слушателя, высмеяли в стихах
Журналист Максим Шевченко написал стихотворение, посвященное конфликту телеведущего Владимира Соловьева со слушателем из Казани, которого он назвал «мразью» в прямом эфире радиостанции «Вести FM».
URA.Ru 03 октября в 22:17
Общество
Маргарита Грачева выходит замуж
Известная всей стране жительница Серпухова Маргарита Грачева объявила о предстоящей свадьбе в интервью KP.RU.
Российская газета вчера в 10:22
Здоровье
Названы восемь омолаживающих продуктов
Известия 00:53
Спорт
Смоленский легкоатлет стал призером чемпионата мира
Илья Иванюк стал бронзовым призером чемпионата мира по легкой атлетике, который в эти дни проходит в Дохе.
Гудвилл.онлайн 02:40
Армия и оружие
ДНР обвинила силовиков в попытке сорвать разведение сил в Донбассе
Украинские силовики пытаются саботировать разведение сил в Донбассе, заявили журналистам в Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
РИА Новости 07:31
Футбол
Жена руководителя селекционного отдела ЦСКА раскритиковала Гончаренко
После 11 туров РПЛ ЦСКА возглавляет турнирный зачет, набрав 25 очков.
Vprognoze.ru 04:02
Происшествия
В Подмосковье убили 17-летнюю студентку
Тело 17-летней студентки обнаружили в квартире в подмосковном Домодедово, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.
РИА Новости 04:13
Футбол
«Ахмат» победил «Уфу» в первом матче под руководством Шалимова
RT на русском 06:24
Армия и оружие
В ВКС оценили сроки принятия решения об ответном ударе при нападении
ВКС предлагают продолжить строительство радиолокационных станций для системы предупреждения, отметил Нестечук.
RT на русском 07:54
Единоборства
Головкин оказался тяжелее Деревянченко
В Нью-Йорке прошло взвешивание казахстанского боксера Геннадия Головкина и украинца Сергея Деревянченко.
МИР 24 01:52
Общество
Циклон принесет похолодание в европейскую часть России
Циклон принесет арктический воздух и на северо-запад стран, где также стоит ждать похолодания.
Красная весна 06:08
Игры
NVIDIA запустила игровой потоковый сервис GeForce Now в России
Россия стала первой страной, в которой NVIDIA запустила свой игровой сервис GeForce Now.
ITZine.ru 03 октября в 23:28
Общество
В Риге марш за русскоязычное образование собрал тысячи человек
Шествие собрало порядка 4 тыс. человек, рассказал сопредседатель правления Русского союза Латвии (РСЛ) Мирослав Митрофанов.
Известия 07:43
Происшествия
В Якутии экс-депутат Ил Тумэна погиб в схватке с медведем
Бывший депутат государственного собрания (Ил Тумэн) Якутии Александр Крылов скончался после нападения на него медведя.
REGNUM 04:35
Политика
Ведущий программы «60 минут» объяснил необходимость обсуждать Украину
Ведущий программы "60 минут" на канале "Россия" Евгений Попов в своем телеграм-канале рассказал, что случится, если он не обсудит Украину.
РИА Новости вчера в 20:48
Армия и оружие
Эрдоган не исключил начала операции в Сирии в ближайшее время
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что операция Турции в Сирии может начать в ближайшие дни, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 04:38
Шоу-бизнес
Энрике Иглесиас показал фото сына от Анны Курниковой
Испанский певец Энрике Иглесиас показал на своей странице в Instagram фотографию своего сына Николаса.
Культуромания вчера в 12:30
Авто
Недорогие модели Jetta от Volkswagen бьют рекорды
Новый немецкий бренд Jetta в сентябре стартовал продажи новинок паркетника VS5 и седана VA3, которые доступны у официальных дилеров.
Rusargument 04:07
Транспорт
В ПДД введут гироскутеры и электросамокаты
В ПДД намерены внести термин "средства индивидуальной мобильности", который будет касаться в то числе электросамокатов и гироскутеров.
Газета.Ru 01:51
Политика
Путин оценил возможность создания медицинской госкорпорации
Президент поинтересовался возможностью создать госкорпорацию в медицине по аналогии с Росатомом.
Российская газета вчера в 11:54
Происшествия
На стройке в Москве произошел обвал грунта в котлован
Следственный комитет начал доследственную проверку по факту обвала грунта в котлован на северо-западе Москвы, сообщила "Интерфаксу" в субботу представитель столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова.
Интерфакс 07:45
Наука
Ученые нашли замену зубным имплантатам
RuNews24.ru вчера в 03:47
Политика
Венгрия забирает паспорта, выданные украинцам в Закарпатье
Бывший глава Закарпатской областной администрации Геннадий Москаль заявил в интервью изданию "Обозреватель", что венгерские власти массово забирают паспорта, которые выдавали в Закарпатье.
РИА Новости 05:35
Футбол
«Спартак» обретет тренера в понедельник
Как сообщает Чемпионат.com в воскресенье Тедеско прибудет в Москву, а на следующий день подпишет контракт со "Спартаком".
Вести.Ru 07:28
Шоу-бизнес
Актриса Наталья Бочкарева ответила критикам цитатой Чаадаева
Актриса Наталья Бочкарева ответила на критику, обрушившуюся на нее после скандала с наркотиками, с которыми ее якобы задержали правоохранители.
РИА Новости 06:10
Шоу-бизнес
«Ленком» объяснил отмену вечера памяти Николая Караченцова
Директор театра «Ленком» Марк Варшавер прокомментировал отмену памятного вечера в честь 75-летия Николая Караченцова и годовщины его смерти.
iReactor 03 октября в 17:10
Футбол
«Зенит» проиграл «Уралу» в первенстве молодежных команд
Молодежный состав «Зенита» на выезде уступил «Уралу» со счетом 2:3 в 12 туре молодежного первенства.
Спорт-Экспресс 07:33
Здоровье
Гастроэнтеролог рассказала, как снизить вред от овсяной каши по утрам
Кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, педиатр Наталия Райт дала совет читателям Medical Note, которые ведут здоровый образ жизни.
Medical Note 03 октября в 08:04
Армия и оружие
Подлодка «Петропавловск-Камчатский» вышла на государственные испытания
Подлодка проекта 636.3 «Петропавловск-Камчатский», построенная на судостроительном заводе «Адмиралтейские верфи» и спущенная на воду в конце марта, отправилась на государственные испытания в Балтийском море.
Коммерсантъ Санкт-Петербург вчера в 10:34
Театры
Худруком «Ленкома» после смерти Марка Захарова стал Марк Варшавер
Стало известно, что после смерти бессменного худрука Марка Захарова столичный театр «Ленком» возглавил сотрудник культурного учреждения Марк Варшавер.
Вечерний курьер вчера в 08:05