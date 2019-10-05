В средней полосе России происходит постепенное сокращение зимнего периода и, соответственно, увеличение летнего. Об этом "Российской газете" рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

с чего всё началось

Например, в Москве средние январские температуры повысились на два градуса. И летние температуры тоже повышаются.

В Гидрометцентре рассказали о сокращении зимнего периода

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