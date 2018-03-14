В средней полосе России происходит постепенное сокращение зимнего периода и, соответственно, увеличение летнего. Об этом "Российской газете" рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

с чего всё началось

Например, в Москве средние январские температуры повысились на два градуса. И летние температуры тоже повышаются.

В Гидрометцентре рассказали о сокращении зимнего периода

Транспорт Электросамокаты и гироскутеры могут вписать в ПДД Электросамокаты и гироскутеры могут появиться в правилах дорожного движения как "средства индивидуальной мобильности".

Происшествия Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани Восемь вооруженных захватчиков ворвались на территорию завода в Славянском районе края, расстреляли охранников и попытались взять предприятие под свой контроль, сказал источник.

Кино Ninja и Райан Рейнольдс снимутся в комедии о видеоигре Популярный стример Fortnite Тайлер Ninja Блевинс сыграет виртуальную копию себя в фильме про вымышленную видеоигру — «Свободный» (Free Guy).

Политика Медведев пообещал помочь Кубе получать нефть на фоне санкций Премьер РФ Дмитрий Медведев пообещал помочь Кубе получать нефть и нефтепродукты на фоне санкций США, не допускающих танкеры к острову.

Политика Стало известно о плане Киева по полной блокаде Донбасса Украинское руководство рассматривает возможность полной блокады самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) на случай срыва переговоров по мирному урегулированию конфликта на востоке страны.

Армия и оружие Обнародован сценарий ядерной войны в 2025 году Модель авторов основана на прогнозе роста ядерных вооружений Индии и Пакистана, согласно которому к 2025 году страны будут обладать 400-500 единицами такого оружия мощностью от десятков до сотен килотонн каждая.

Армия и оружие В Сети высмеяли созданную на деньги США украинскую «бронешлюпку» Пользователи социальных сетей оценили созданный для ВМС Украины новый бронекатер проекта "Гюрза-М". Об этом сообщает "Российская газета".

Экономика В Минэнерго допустили строительство газопровода из Крыма в Европу Министр энергетики России Александр Новак считает возможным в будущем строительство газопровода из Крыма в Европу, однако пока правительство не рассматривает эту идею.

Фигурное катание Трусова выиграла произвольную программу на соревнованиях в Японии Japan Open Сайтама, Япония Женщины Произвольная программа 1. Александра Трусова (Россия) – 160,53 2. Алина Загитова (Россия) – 154,41 3.

Политика WP: Трамп «заискивал» перед Путиным во время их первого телефонного разговора Президент США Дональд Трамп "заискивал" перед российским лидером Владимиром Путиным во время их первого телефонного разговора 28 января 2017 года.

Здоровье Названы восемь омолаживающих продуктов Сохранить молодость кожи и затормозить процессы старения в организме получится с помощью правильно подобранного рациона питания, уверяют специалисты.

Шоу-бизнес Несколько зрителей возмутились организацией концерта Чумакова в Нур-Султане Десять зрителей концерта российского исполнителя Алексея Чумакова в Нур-Султане сдали билеты, возмущаясь организаторами мероприятия.

Футбол «Спартак» обретет тренера в понедельник Как сообщает Чемпионат.com в воскресенье Тедеско прибудет в Москву, а на следующий день подпишет контракт со "Спартаком".

Экономика Путин разрешил «Ростелекому» купить Tele2 Владимир Путин разрешил «Ростелекому» консолидировать акции Tele2 Также должно быть заключено новое акционерное соглашение - между государством и ВТБ - относительно распоряжения акциями «Ростелекома».

Шоу-бизнес Анастасия Стоцкая отказалась от ДНК-теста Отечественная певица Анастасия Стоцкая отказалась делать ДНК-тест, чтобы доказать всем, что ее ребенок не был рожден от Филиппа Киркорова, с которым у нее несколько лет назад был роман.