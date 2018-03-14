Общество
Российская газетаВ Гидрометцентре рассказали о сокращении зимнего периода
Например, в Москве средние январские температуры повысились на два градуса. И летние температуры тоже повышаются.
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с чего всё началось
В средней полосе России происходит постепенное сокращение зимнего периода и, соответственно, увеличение летнего. Об этом "Российской газете" рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.Российская газета01:35
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