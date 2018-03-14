В средней полосе России происходит постепенное сокращение зимнего периода и, соответственно, увеличение летнего. Об этом "Российской газете" рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

с чего всё началось

В средней полосе России зимний период постепенно сокращается, а летний, напротив, увеличивается. Об этом в субботу, 5 октября, сообщил «Российской газете» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В Гидрометцентре рассказали о сокращении зимы в России

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