В средней полосе России происходит постепенное сокращение зимнего периода и, соответственно, увеличение летнего. Об этом "Российской газете" рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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В средней полосе России зимний период постепенно сокращается, а летний, напротив, увеличивается. Об этом в субботу, 5 октября, сообщил «Российской газете» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В Гидрометцентре рассказали о сокращении зимы в России

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