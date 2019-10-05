Экология
Lenta.ruВ Гидрометцентре рассказали о сокращении зимы в России
В средней полосе России зимний период постепенно сокращается, а летний, напротив, увеличивается. Об этом в субботу, 5 октября, сообщил «Российской газете» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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с чего всё началось
В средней полосе России происходит постепенное сокращение зимнего периода и, соответственно, увеличение летнего. Об этом "Российской газете" рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.Российская газета01:35
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Политика
Вице-премьер Гордеев предложил создать «зерновую ОПЕК»
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По словам главы дипмиссии, депутата задержали в аэропорту и отвели в отдельное помещение, где ее ждал сотрудник ФБР.
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Сбербанк нашел виновного в утечке данных сотрудника
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Испанский поп-исполнитель Энрике Иглесиас показал подросшего сына Николаса, рожденного в отношениях с российской экс-теннисисткой Анной Курниковой.
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Появилось видео с места убийства 17-летней студентки в Подмосковье
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Авто
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Электрическая новинка выполнена в стиле моделей Sportback, а в основу модели ляжет платформа PPE, которая была разработана совместно с маркой Porsche.
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Хоккей
Умер 29-летний хоккеист «Сибири» Самвел Мнацян
Хоккеист новосибирской "Сибири" Самвел Мнацян, проходивший лечившийся от рака, скончался на 30-м году жизни, сообщается на официальном сайте Федерации хоккея России (ФХР).
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Шоу-бизнес
Ксения Собчак и Константин Богомолов раскритиковали премию ТЭФИ
Недавно состоялось награждение победителей премии ТЭФИ. Ксения Собчак и Константин Богомолов неоднозначно отреагировали на лауреатов.
Lisa.ru вчера в 12:17
Футбол
«Спартак» обретет тренера в понедельник
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Вести.Ru 07:28
Шоу-бизнес
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Австралийская певица Sia призналась, что страдает неизлечимым неврологическим расстройством — синдромом Элерса — Данлоса.
РБК 12:31
Экономика
Минфин спрогнозировал минимальный рост реальных доходов россиян
В проекте бюджета на период 2020–2022 годов, который правительство внесло в Государственную думу, говорится о том, что, несмотря на динамичный рост реальной начисленной заработной платы (1,5%), реальные располагаемые доходы россиян по итогам года вырастут только на 0,1%, то есть на уровне 2018 года, сообщает ТАСС.
РБК 06:16
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии и «Мисс Москва — 2015» развелись
«Мисс Москва — 2015» Оксана Воеводина и бывший король Малайзии султан Келантан Мухаммад V расторгли брак.
Рамблер 03 октября в 07:54
Общество
Диетолог назвала самое вредное для человека мясо
Известия 02 октября в 17:50
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Турция укрепила армейские подразделения на границе с Сирией спустя несколько часов после того, как президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил о готовности к военной операции на территории соседнего государства, передает Bloomberg со ссылкой на турецкий государственный телеканал TRT.
РБК 19:35
Футбол
Шварценеггер осыпал комплиментами «Газпром Арену»
Стадион «Газпром Арена» в Петербурге, где пройдут матчи футбольного чемпионата Европы 2020 года, оценил голливудский актер Арнольд Шварценеггер.
Мойка78 вчера в 10:21
Происшествия
На Кубани ребенка оставили в камере хранения в ТЦ
В Горячем Ключе маленького мальчика закрыли в камере хранения в торговом центре "Пятая авеню".
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Политика
Венгрия начала массово отбирать выданные украинцам паспорта
Власти Венгрии вынуждены забирать обратно паспорта, выданные жителям Закарпатья, поскольку их часто получали не этнические венгры, а украинцы с поддельными документами.
Известия 06:04
Шоу-бизнес
Появились фото Дарьи Клюкиной в свадебном платье
Сегодня на озере Комо в итальянском регионе Ломбардия прошло торжество в честь свадьбы победительницы 6-го сезона шоу «Холостяк» Дарьи Клюкиной и ее избранника, топ-менеджера «Газпром-медиа», Владимира Чопова.
Вокруг ТВ вчера в 14:26
Общество
Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве
Синоптики предупредили о желтом уровне погодной опасности до понедельника, 7 октября, в Москве и Московской области.
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Car.ru 03 октября в 05:42
Экономика
Названы самые прогрессивные регионы России
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Lenta.ru вчера в 05:23
Энергетика
Украину — беднейшую страну Европы — переводят на рыночные цены на газ
На Украине эксперты обсуждают заявление министра финансов страны Оксаны Маркаровой о том, что ее ведомство и правительство в целом выступают за введение рыночных цен на энергоресурсы, в частности газ.
REGNUM вчера в 06:45
Политика
Новак озвучил цену на транзит газа через Украину
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Политическая Экспертиза 01:16
Политика
Вице-премьер России Борисов встретится с президентом Венесуэлы Мадуро
Вице-премьер России Юрий Борисов в Каракасе встретится с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.
Известия 10:11
Экономика
BCG заявила о «русском чуде» в сфере карточных платежей
Управляющий директор и партнер BCG, глава экспертной практики Digital в России и СНГ Макс Хаузер объяснил РБК, что в 2010–2018 годах в России произошел «феноменальный» рост числа безналичных карточных трансакций.
Известия 03 октября в 03:26