В Гидрометцентре назвали сроки прихода «бабьего лета»
Наступления «бабьего лета», которое, согласно народной примете, ожидается 14 сентября, в текущем году ждать не стоит. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.В источнике
С чего всё началось
Синоптики рассказали, когда в России наступит «бабье лето»
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд опроверг информацию о наступлении "бабьего лета" 14 сентября, согласно народной примете.
ТАСС22:07
Подробнее о событии