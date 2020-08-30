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РБК
РБК

В Гидрометцентре назвали сроки прихода «бабьего лета»

Наступления «бабьего лета», которое, согласно народной примете, ожидается 14 сентября, в текущем году ждать не стоит. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Синоптики рассказали, когда в России наступит «бабье лето»

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд опроверг информацию о наступлении "бабьего лета" 14 сентября, согласно народной примете.
ТАСС22:07
Подробнее о событии
Российская газета

В Гидрометцентре рассказали о сроках наступления «бабьего лета»

Российская газета00:50
Газета.Ru

Синоптик рассказал о сроках прихода «бабьего лета»

Газета.Ru00:41
ТАСС

Синоптики рассказали, когда в России наступит «бабье лето»

ТАСС22:07
Lenta.ru

Россиянам напомнили о сроках наступления бабьего лета

Lenta.ru00:07
RT на русском

В Гидрометцентре рассказали о приходе бабьего лета

RT на русском23:22
Московский Комсомолец

Синоптик рассказал, когда в Россию придет «бабье лето»

Московский Комсомолец22:44
РБК

В Гидрометцентре назвали сроки прихода «бабьего лета»

РБК00:27

СМИ узнали о причастности экс-спецназовца ФСБ к убийству в Берлине

Журналисты The Insider, Der Spiegel и исследовательской группы Bellingcat в совместном расследовании раскрыли личность предполагаемого сообщника россиянина Вадима Красикова, которого подозревают в убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине летом 2019 года.
РБКвчера в 15:33
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В Белоруссии милиционер выстрелил в мужчину, угрожавшего его поджечь

Пьяный водитель в Белоруссии облил бензином милиционера, его машину и хотел поджечь, усмирить нарушителя удалось только стрельбой по ногам, сообщила в субботу пресс-служба МВД республики.
РИА Новостивчера в 11:46
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Байден объяснил отмену брифингов разведки сокрытием «вмешательства» РФ

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден считает, что решение главы национальной разведки прекратить брифинги для членов комитетов по разведке Конгресса преследует цель скрыть якобы существующее вмешательство России в американские выборы.
Интерфакс00:49
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Помпео обсудил с Зеленским «пагубные инвестиции» Китая в «Мотор Сич»

«Госсекретарь Помпео поднял вопрос об опасениях США по поводу пагубных инвестиций КНР в Украину, включая усилия Пекина по приобретению производителя двигателей "Мотор Сич"»,— говорится в пресс-релизе Госдепартамента.
Коммерсантъ22:25
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В Минске завершился женский оппозиционный марш

Протестная акция "Женский марш" в поддержку пострадавших в результате разгонов митингов силовиками и против результатов выборов президента Белоруссии завершилась на проспекте Независимости в Минске вечером в субботу, 29 августа.
Известия18:47
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Опять одна: 10 неочевидных, но фатальных женских ошибок, которые всегда приводят к расставанию

Клинический психолог и гештальт-терапевт Лина Дианова объясняет частые расставания тем, что нет психологически здоровых идеальных людей, которые идеально договариваются, идеально ругаются, предупреждают, когда нуждаются в паузе в отношениях, идеально расстаются, благодарят партнера за всё хорошее и идеально уходят, не оглядываясь назад и не оставляя шанса на возобновление отношений.
НГСвчера в 22:30