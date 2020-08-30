В Гидрометцентре назвали сроки прихода «бабьего лета»

Российская газета 13

Наступления «бабьего лета», которое, согласно народной примете, ожидается 14 сентября, в текущем году ждать не стоит. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.