Экология

ИзвестияИзвестияВ Гидрометцентре рассказали об уменьшении зимнего периода в России

В средней полосе России происходит сокращение зимнего периода. Об этом 5 октября «Российской газете» сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, промежуток времени между устойчивыми отрицательными и положительными значениями температуры постепенно уменьшается.
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с чего всё началось

В Гидрометцентре рассказали о сокращении зимнего периода

В средней полосе России происходит постепенное сокращение зимнего периода и, соответственно, увеличение летнего. Об этом "Российской газете" рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Российская газета01:35

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Синоптики напомнили о сокращении зимнего периода и увеличении летнего

РБК06:39

Гидрометцентр: зима в России становится короче

Комсомольская правда04:19

В Гидрометцентре рассказали о сокращении зимнего периода в России

RT на русском05:25

В Гидрометцентре рассказали о сокращении зимы в России

Московский Комсомолец05:16

В Гидрометцентре рассказали об уменьшении зимнего периода в России

Известия04:50

В Гидрометцентре рассказали о сокращении зимнего периода в России

РИА Новости05:26

В Гидрометцентре рассказали о сокращении зимнего периода

Российская газета01:35
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Red Dead Redemption 2 выйдет на ПК 5 ноября

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