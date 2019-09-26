Общество
Российская газетаВ Гидрометцентре рассказали про работающие народные приметы
Доверять можно только двум народным приметам, рассказал агентству ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По словам метеоролога, в Гидрометцентре проверили все приметы, которые якобы работают.
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с чего всё началось
Метеорологи проверили все известные в России погодные приметы и установили, что доверять можно лишь двум из них. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.ТАСС08:55
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