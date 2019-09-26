Общество

Российская газетаРоссийская газетаВ Гидрометцентре рассказали про работающие народные приметы

Доверять можно только двум народным приметам, рассказал агентству ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По словам метеоролога, в Гидрометцентре проверили все приметы, которые якобы работают.
Читать в источнике
Комментировать94
с чего всё началось

В Гидрометцентре рассказали, что доверять можно только двум погодным приметам

Метеорологи проверили все известные в России погодные приметы и установили, что доверять можно лишь двум из них. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
ТАСС08:55

Подробнее о событии

В Гидрометцентре рассказали про работающие народные приметы

Российская газета11:05

Синоптики назвали действительно помогающие предсказать погоду приметы

РБК10:35

В Гидрометцентре назвали две приметы, которые работают

Взгляд.ру08:45

В Гидрометцентре рассказали о работающих погодных приметах

RT на русском10:10

В Гидрометцентре назвали «работающие» погодные приметы

Национальная служба новостей09:59

В Гидрометцентре назвали работающие погодные приметы

Lenta.ru09:11

В Росгидромете назвали погодные приметы, которым стоит верить

URA.Ru10:20
Показать все источники
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 17:32, Вашингтон
Футбол

Головин оформил дубль за «Монако» в ворота «Ниццы»

Головин забил первый гол в сезоне за "Монако" Футбольный клуб "Монако" обыграл "Ниццу" в рамках седьмого тура Лиги 1 чемпионата Франции.
МК-Спорт вчера в 03:16
Происшествия

Число пострадавших из-за жесткой посадки Boeing в Барнауле возросло

Газета.Ru вчера в 22:51
Политика

Стало известно о тайном толстом телефоне Путина

Для телефонных переговоров вне своего кабинета президент России Владимир Путин использует не простой мобильник, а специальный — он толще и в нем предусмотрено несколько уровней защиты.
Lenta.ru 11:59
Армия и оружие

Россию назвали главной угрозой нацбезопасности Латвии

Как сообщает издание Delfi, Сейм Латвии принял концепцию национальной безопасности страны.
Военное дело 10:38
Авто

Рынок легковых автомобилей ждет небольшой рост

В 2019 году продажи новых легковых автомобилей в России могут вырасти на 0,5% и составить 1,67 миллиона штук в оптимистичном сценарии.
Российская газета вчера в 17:01
Политика

Москва предложит проводить заседания Первого комитета ГА ООН не в США

Москва в качестве ответа на невыдачу Вашингтоном американских виз представителям делегации РФ предлагает проводить заседания Первого комитета Генассамблеи (ГА) ООН не в США.
Известия 12:10
Армия и оружие

Известно о модернизации крылатой ракеты «Калибр»

В издании Avia.pro говорится о том, что российские крылатые ракеты «Калибр» в целом имеют хорошую репутацию.
ГЛАС.RU 24 сентября в 10:45
Технологии

Экс-глава Nokia в России займется внедрением систем «суверенного Рунета»

Для внедрения систем фильтрации трафика (Deep Packet Inspection; DPI) на сетях операторов связи России с целью реализации закона о «суверенном Рунете» была создана компания «Данные — центр обработки и автоматизации» (ДЦОА).
РБК 12:22
Происшествия

Четыре человека пострадали при стрельбе в общежитии в Москве

В московском районе Чертаново произошла стрельба, пострадали четыре человека, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.
РБК 16:57
Шоу-бизнес

Онколог заявил, что помочь Заворотнюк может только «Божья благодать»

Ugpressa.ru 13:03
Общество

В России с октября по март ожидается аномальная погода

Как сообщает ТАСС, теплая она будет с октября по март на Севере, Европейской и Азиатской частях страны, а на Юге ожидаются не нормальные для региона холода.
Известия Мордовии вчера в 08:08
Политика

Грета Тунберг в ООН обвинила мировых лидеров в краже детства

РИА Новости 24 сентября в 08:00
Шоу-бизнес

Максим Галкин сравнил себя с Ксенией Собчак

Недавно популярная программа Gradient показала поразительное сходство Галкина с Ксенией Собчак.
OAnews 16:11
Наука

Физические тренировки загружают не только мышцы, но и мозг

ТАСС 12:31
Политика

Лукашенко назвал вопрос Крыма закрытым

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что Россия не вернет Крым Украине.
Lenta.ru 05:49
Экономика

Треть гипермаркетов «Карусель» станут «Перекрестками»

Пилотные проекты по превращению гипермаркетов «Карусель» в супермаркеты «Перекресток» показывают положительные результаты и «демонстрируют улучшение экономики каждого магазина по мере его созревания», отмечает X5.
Ведомости 03:17
Происшествия

Адвокат Кокорина найден мертвым

Адвокат Андрей Ромашов, представлявший в суде интересы футболиста Александра Кокорина, найден мертвым.
Lenta.ru 14:53
Здоровье

Опаснее онкологии могут быть только эти заболевания

Врачи назвали пять заболеваний, чьи показатели смертности которых значительно выше онкологических.
Deita.ru 24 сентября в 15:30
Кино

Добронравов рассказал о съемках седьмого сезона «Сватов»

Известный российский актер Федор Добронравов, известный по роли Ивана Будько, рассказал о съемках седьмого сезона сериала.
iReactor 24 сентября в 21:15
Наука

Сладкая жизнь

Шоколад — одно из самых популярных лакомств людей по всему миру: спасибо индейцам майя и ацтекам, которым полюбился горький ароматный напиток из какао-бобов, конкистадорам, которых он также привлек, а в особенности спасибо — голландскому химику Конраду ван Гутену, который в начале XIX века запатентовал дешевый способ выжимки какао-масла из бобов.
N+1 13:34
Политика

ЦИК предложит изменения в сфере избирательного законодательства

Центральная избирательная комиссия представит пакет предложений по изменению процедуры сбора подписей кандидатами на выборах.
Известия 04:18
Происшествия

Власти Петербурга проверят данные о драке врачей скорой с пациенткой

РБК 13:16
Хоккей

«Спартак» обыграл «Автомобилист» в матче КХЛ

Хоккеисты московского "Спартака" обыграли "Автомобилист" в матче регулярного чемпионата КХЛ, клуб из Екатеринбурга потерпел третье поражение подряд и не забил во второй игре подряд.
РИА Новости 14:52
Общество

В МЧС сообщили об уголовной ответственности за курение на балконах

За использование открытого огня на лоджиях и балконах россиян могут привлечь к уголовной ответственности.
Lenta.ru 16:16
Космос

Загадка силурийского невымирания: как астероид помог жизни на Земле

Астероиды регулярно влияют на земную жизнь, причем удивительно однообразно.
Naked Science 24 сентября в 04:47
Политика

Саудовский принц признал ответственность за убийство Хашкаджи

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд признал свою ответственность за инцидент с убийством в Стамбуле саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи.
ТАСС 02:49
Футбол

Жена Мамаева анонсировала интервью с супругом

Супруга бывшего полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Алана анонсировала выход интервью с мужем.
Sportbox.RU 23 сентября в 12:33
Космос

Некоторые элементы ракеты «Ангара» напечатают на 3D-принтере

ТАСС 23 сентября в 19:10
Армия и оружие

Под Дамаском выступил обученный Россией сирийский спецназ

Показательные учения сирийского спецназа прошли под Дамаском после работы российских инструкторов с военнослужащими.
REGNUM 07:13
Футбол

ФИФА обвинили в подтасовке голосов на выборах лучшего игрока года

Основной претензией в адрес ФИФА последовал выбор в пользу Месси, а не ван Дейка, который, по мнению многих экспертов, должен был быть признан лучшим игроком года.
Газета.Ru 15:36
Как работают Яндекс.Новости?
Главное