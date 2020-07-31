Август начнется с прохлады, однако уже с 4-го числа погода станет теплее, и столбик термометра поднимется на пару градусов выше нормы. При этом в Магаданской области и на Чукотке уже начнутся первые заморозки. Об этом «360» рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

с чего всё началось

Температура в августе на 50% территории России ожидается выше нормы, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Вильфанд рассказал о погоде в российских регионах в августе

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