Общество

REGNUMREGNUMВ Гидрометцентре сообщили о погоде в России в августе

Москва, 31 июля 2020, 05:08 — REGNUM Превышение средней температуры воздуха ожидается в августе на большей части территории России, заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд в интервью телеканалу «360».
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Вильфанд рассказал о погоде в российских регионах в августе

В августе на половине территории России температура ожидается выше нормы, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости03:06

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Уралу пообещали температурные аномалии

URA.Ru29 июля в 19:36

Синоптики рассказали о «неоднородной» погоде в августе

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Lenta.ruвчера в 20:24

«Москвичам рано хоронить лето». Прогноз на август

Телеканал 360°вчера в 20:47

Вильфанд рассказал о погоде в Москве в начале августа

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Свободная Прессавчера в 06:16

Вильфанд рассказал о погоде в российских регионах в августе

РИА Новости03:06
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Политика

В Минске прошел 34-тысячный митинг в поддержку соперницы Лукашенко

РИА Новости вчера в 15:18
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Общество

В Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август

Ранее наш ресурс сообщал о том, что в Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август.
Evo-rus.com вчера в 12:41
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Экономика

Банки поддержали инициативу о списании средств со «спящих счетов»

Абсолют Банк готовит инициативу, которая позволит банкам списывать комиссии и кредитные платежи со счетов клиентов, данные которых не удалось обновить, если они не выходят на связь.
РБК 03:21
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Футбол

Халк назвал «интересным вариантом» возвращение в «Зенит»

РБК спорт 02:48
Армия и оружие

Российские «Мистрали» будут потоплены

Что происходит 03:48
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Происшествия

Разлив топлива в Норильске: двоих фигурантов отпустили из-под стражи

Двум из четырех фигурантов дела о разливе дизельного топлива на Норильской ТЭЦ-3 изменена мера пресечения на домашний арест, двум другим фигурантам арест продлен до 30 сентября, передает ТАСС.
Вести.Ru 01:55
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Политика

«Коммерсантъ» назвал претендента на место председателя Мосгорсуда

Собеседники газеты в судейском сообществе отмечают, что отношения председателей Верховного суда Вячеслава Лебедева и Мосгорсуда Ольги Егоровой окончательно испортились в 2015 г. из-за дела о хищениях 300 млн руб. руководителями управлений судебного департамента при ВС по Москве и Московской области, который возглавляет Александр Гусев.
Ведомости вчера в 21:01
Здоровье

Еще шесть человек умерли от коронавируса в Ростовской области

Всего с начала пандемии от коронавируса умерли 225 жителей Ростовской области, общее количество заразившихся на 31 июля достигло 12941 человек.
Rostov gazeta 04:01
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Происшествия

Жена рэпера Энди Картрайта расчленила мертвого мужа

Lenta.ru вчера в 07:18
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Происшествия

Против депутата Галяминой возбудили уголовное дело

Следственный комитет возбудил против муниципального депутата Москвы Юлии Галяминой уголовное дело о неоднократном нарушении правил проведения митингов, заявили в пятницу в столичном управлении СК РФ.
РИА Новости 04:01
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Происшествия

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Крыму возросло до 10

Число пострадавших в результате аварии с автобусом и грузовиком в Белогорском районе Крыма возросло до 10, сообщили ТАСС пресс-службе ГУ МЧС по Республике Крым.
ТАСС 01:53
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Происшествия

ФСБ пресекла деятельность ячейки исламистов в Волгоградской области

RT на русском 02:55
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Происшествия

Родственники умершего больного ворвались в больницу в Саратове с требованием выдать труп

Несколько десятков человек, родственники умершего пациента устроили дебош в саратовской больнице.
ТАСС 03:16
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Футбол

«Барселона» представила черную форму на следующий сезон

Газета.Ru 03:29
Политика

Хабаровский депутат предложил внести ценз оседлости для губернаторов

Депутат Хабаровской краевой думы Петр Емельянов внес в региональный парламент законопроект, устанавливающий ценз оседлости для губернатора.
Газета.Ru вчера в 10:59
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Финансы

Курс евро поднялся выше 87 рублей впервые с 1 апреля

Курс евро поднялся до 87,24 рубля на открытии Московской биржи. Выше отметки в 87 рублей показатель поднялся впервые с 1 апреля.
BFM.ru 03:06
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Футбол

Кокорин подписал трехлетний контракт со «Спартаком»

Газета.Ru вчера в 12:34
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Политика

Москалькова прокомментировала задержание россиян в Белоруссии

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила об отсутствии обоснованных и достаточных доказательств вины задержанных в Белоруссии россиян.
Московский Комсомолец 02:15
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Шоу-бизнес

Меган Маркл проиграла суд и должна выплатить около £70 тысяч фунтов

Супруга принца Гарри Меган Маркл проиграла судебные разбирательства и теперь должна будет возместить издержки в размере 70 000 футов стерлингов.
Территория новостей 02:11
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Происшествия

В Петербурге депутата Заксобрания задержали по подозрению во взятке

В Санкт-Петербурге задержали депутата законодательного собрания Романа Коваля и его помощника по подозрению во взятке, сообщил СК.
Газета.Ru вчера в 12:38
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Политика

Путин поручил проработать меры поддержки лишившихся вкладов россиян

Президент России Владимир Путин поручил премьер-министру Михаилу Мишустину и главе Центробанка Эльвине Набиуллиной продумать новые меры поддержки россиян, лишившихся вкладов в банках.
РБК 04:06
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Шоу-бизнес

Косметолог раскрыла секрет молодости Аллы Пугачевой

Косметологом Мартой Орловой был раскрыт секрет молодости звезды эстрадной сцены Аллы Пугачевой.
Территория новостей 02:02
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Авто

Управляющий активами Шувалова купит поставщика компонентов для Aurus

Издание сообщает, что компания «КСП Капитал Управление активами», которая принадлежит Сергею Котляренко, занимающегося управлением активами Игоря Шувалова, подала ходатайство в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) о приобретении 70% ООО «Кате».
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Общество

ГП подала иск об изъятии имущества экс-главы управления ФТС

Генпрокуратура России подала гражданский иск об обращении в доход государства имущества бывшего начальника управления ФТС России Александра Кизлыка на общую сумму более 121 млн рублей.
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Общество

ФСБ задержала в Крыму моряка по подозрению в шпионаже в пользу Украины

Сотрудники ФСБ задержали в Севастополе военного Черноморского флота по подозрению в передаче секретных данных разведке Украины, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Ведомости вчера в 07:11
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Футбол

Футболисты РПЛ Кокорин и Мамаев прибыли в Мосгорсуд

Москва, 31 июля 2020, 10:16 — REGNUM В Московский городской суд приехали футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, передаёт 31 июля корреспондент ИА REGNUM.
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Происшествия

В Саратовской области от коронавируса умерли 59 человек

В Саратовской области от коронавируса умер еще один человек.
Четвертая Власть 03:43
Экономика

Золото дорожает более чем на 1% на ослаблении доллара

Цена на золото в пятницу утром увеличивается более чем на 1% следом за снижением курса доллара, свидетельствуют данные торгов.
ПРАЙМ 02:15
Общество

В Гидрометцентре назвали летний снег в Москве рядовым событием

Выпавший снег в Москве является вполне обычным погодным явлением, несмотря на лето, рассказала «Известиям» главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова 30 июля.
Известия вчера в 07:26
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Netflix выпустит сериал по мотивам игр Splinter Cell

Стриминговый сервис Netflix планирует выпустить сериал в жанре аниме по мотивам известных стелс-экшен-игр Splinter Cell, сообщает издание Variety.
Life.ru вчера в 22:43
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