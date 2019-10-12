Общество

РБКРБКВ Гидрометцентре сообщили о погодной аномалии в России

Синоптик назвал это «удивительной аномалией». Так, по его словам, в Омске была установлена рекордная температура для 10 октября, ее значение было выше 21 градуса. Он отметил, что такая высокая температура продержится 5-6 дней.
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с чего всё началось

Вильфанд рассказал об удивительной погодной аномалии в России

Температура воздуха на большей части территории России превышает климатическую норму на четыре-шесть градусов, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новостивчера в 20:03

Подробнее о событии

«Удивительная аномалия». Вильфанд рассказал о погоде в России

Радио Sputnikвчера в 20:00

Синоптики рассказали об «удивительно» теплой погоде в России

Телеканал 360°00:26

В Гидрометцентре рассказали о погодной аномалии в России

Известиявчера в 21:05

Научный руководитель Гидрометцентра рассказал об «удивительной аномалии» погоды

Life.ruвчера в 20:51

Вильфанд объяснил аномальную погоду в РФ

News.ruвчера в 20:22

Вильфанд рассказал об удивительной погодной аномалии в России

РИА Новостивчера в 20:03

В Гидрометцентре сообщили о погодной аномалии в России

РБК03:14
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Кино

Добронравов прокомментировал уход Добрынина из «Сватов»

RuNews24.ru вчера в 08:04
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк объяснила, почему семья не рассказывает о здоровье актрисы

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна в Instagram рассказала, что ее семья не желает "хайповать" на состоянии здоровья артистки, и поэтому не общается с журналистами.
РИА Новости 02:19
Хоккей

Появилось видео сейвов Бобровского без клюшки в матче с «Баффало»

Видео опубликовано в Twitter-аккаунте FOX Sports Florida & Sun. В овертайме россиянин несколько раз спас свою команду без клюшки.
RT на русском 01:50
Происшествия

В Саратовской области проверят подходы к школам и детским садам

Во всех муниципалитетах Саратовской области в течение недели будут созданы комиссии по вопросам безопасности территорий школ и детских садов и подходов к ним после резонансного убийства ребёнка.
RT на русском 01:57
Наука

Медленная ходьба приводит к старению мозга, выяснили ученые

Специалисты из университета Дьюка в Новой Зеландии выяснили, что мозг человека, предпочитающего медленную походку, умирает раньше.
Газета.Ru 01:37
Общество

Условия выплаты пособия по уходу за ребенком могут измениться

Согласно поправкам, получать денежные пособия по уходу за ребенком до полутора лет может лишь тот, кто фактически ухаживает за ним и тратит на это достаточное количество времени, даже если работает неполный рабочий день.
Газета.Ru вчера в 05:06
Происшествия

Экс-губернатор Челябинской области скрылся в Швейцарии

Экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского подозревают в уголовном преступлении, связанном с превышением должностных полномочий и хищением бюджетных средств на сумму более 20 млрд рублей.
Газета.Ru вчера в 16:48
Армия и оружие

На Украине узнали об увольнении военных без российских паспортов в ДНР и ЛНР

Разведка утверждает, что руководство самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) продолжает принимать меры для ускоренной выдачи российского гражданства военнослужащим своих силовых структур.
Lenta.ru вчера в 10:48
Общество

В Японии из-за тайфуна без света остались 45 тысяч домов

45 тысяч жилых домов остались без электроснабжения в соседних с Токио районах по вине тайфуна "Хагибис", который движется к центральной части Японии.
Вести.Ru вчера в 21:15
Политика

В Раде указали на главную ошибку Зеленского

Влаченко считает, что для разрешения конфликта на востоке страны президенту следует опираться совершенно на иные соглашения.
ФедералПресс 02:01
Происшествия

Суд арестовал подозреваемого в жестоком убийстве девушки в Чите

РИА Новости вчера в 03:35
Гаджеты

«Яндекс» представил управляемую жестами «Яндекс.Станцию Мини»

Новая версия умной колонки получила название «Яндекс.Станция Мини», которое говорит само за себя.
Astera 09 октября в 06:26
Общество

Роспотребнадзор рассказал о способах снижения риска возникновения рака

Напротив, снижению риска возникновения новообразований может поспособствовать употребление в пищу овощей, фруктов, а также рыбьего жира, отмечает ведомство.
ТАСС 00:36
Шоу-бизнес

Диана Шурыгина объявила о разводе с мужем

Стоит отметить, что слухи о разводе Дианы Шурыгиной с мужем появились в прессе несколько месяцев назад.
Комсомольская правда вчера в 07:35
Здоровье

Подросток 2 года прикован к постели из-за вросшего волоса в его теле

15-летний Чае Руффолд, проживающий в британском городе Истборн, на протяжении двух последних лет не выходит из дома и живет сейчас на сильнодействующих обезболивающих средствах и антибиотиках.
Ugpressa.ru вчера в 13:05
Происшествия

В подмосковных Химках обнаружили тела двух стюардов «России»

РБК 10 октября в 04:22
Общество

Гороскоп на 11 октября: важный выбор предстоит сделать Овнам

Важный выбор предстоит сделать Овнам.
Primpress.ru 10 октября в 19:46
Экономика

Медведев потребовал устранить «банковский роуминг»

Банковские комиссии при переводе средств между регионами России («банковский роуминг») в рамках одного банка должны быть устранены.
Банки.ру 10 октября в 06:32
Армия и оружие

Пентагон заявил об обстреле Турцией войск США в Сирии

Пентагон заявил, что американские войска в Сирии "подверглись артиллерийскому обстрелу с турецких позиций" и призвал Турцию прекратить все операции, которые могут потребовать от США "немедленных оборонительных действий", сообщает CNN со ссылкой на заявление американского военного ведомства.
Интерфакс вчера в 21:30
Здоровье

Более 30 человек заболели мышиной лихорадкой в Оренбургской области

Более 30 случаев заболевания геморрагической (мышиной) лихорадкой выявили в Оренбургской области в сентябре текущего года.
ФАН вчера в 08:17
Политика

Зеленский признал отсталость украинского Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в находившемся под юрисдикцией Украины Крыму отсутствовала «цивилизация и инфраструктура».
Lenta.ru вчера в 03:31
Шоу-бизнес

Мария Миронова после родов вышла в свет с мужем

В честь первого после родов выхода в свет актриса нарядилась и накрасилась.
Комсомольская правда вчера в 11:41
Единоборства

Стивен Сигал показал несколько приемов Александру Емельяненко

Совместная тренировка прошла в рамках Международного фестиваля айкидо. Сигал показал спортсмену несколько приемов и дал ряд советов.
Газета.Ru вчера в 10:49
Здоровье

Российских водителей проверят на хронический алкоголизм

По информации издания, для получения медсправки будущих водителей обяжут сдать мочу на наркотики, а кровь — на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) — маркер, указывающий на хронический алкоголизм.
Lenta.ru 10 октября в 21:28
Происшествия

В Саратове предполагаемого убийцу пропавшей девочки пытались линчевать

Жители Саратова не смогли смириться с происходящим. Сотни людей пытались отбить предполагаемого убийцу у полиции на месте преступления.
Время Пресс вчера в 01:05
Армия и оружие

National Interest предсказал возможный итог схватки Су-57 и F-22

Американское издание National Interest рассказывает о возможной встрече в воздухе российского Су-57 и истребителя американских ВВС F-22, а также о том, какой самолет выйдет победителем из этой схватки.
ПолитРоссия 10 октября в 04:02
Футбол

Российский гимнаст Нагорный завоевал золото ЧМ в многоборье

Газета.Ru вчера в 13:06
Кино

«Джокер» собрал более миллиарда рублей в российском прокате

iReactor вчера в 19:53
Общество

Умер советский космонавт Алексей Леонов

Советский космонавт Алексей Леонов, первый человек, вышедший в открытый космос, умер на 86-м году жизни.
РИА Новости вчера в 07:15
Происшествия

Число жертв трагедии в керченском колледже выросло до 21 человека

Число жертв трагедии в Керченском политехническом колледже увеличилось до 21 человека — после длительного лечения умерла одна из раненых преподавательниц.
РИА Новости вчера в 20:05
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