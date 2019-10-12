Температура воздуха на большей части территории России превышает климатическую норму на четыре-шесть градусов, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

с чего всё началось

Синоптик назвал это «удивительной аномалией». Так, по его словам, в Омске была установлена рекордная температура для 10 октября, ее значение было выше 21 градуса. Он отметил, что такая высокая температура продержится 5-6 дней.

В Гидрометцентре сообщили о погодной аномалии в России

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