Температура воздуха на большей части территории России превышает климатическую норму на четыре-шесть градусов, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

с чего всё началось

Вильфанд объяснил, что теплая погода связана с множеством факторов, которые привели теплые воздушные массы с юга. Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова заявила РБК, что начало октября на юге Западной Сибири и Восточной Сибири также было выше климатической нормы на 4–6 градусов.

В Гидрометцентре сообщили о погодной аномалии в России

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