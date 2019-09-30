Общество
РИА НовостиВ Гидрометцентре сообщили о возвращении теплой погоды
В центральную часть страны на этой неделе вернется почти летняя погода, рассказал "Российской газете" ведущий синоптик Гидрометцентра Леонид Ананьев.
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Как рассказал "Российской газете" ведущий синоптик Гидрометцентра России Леонид Ананьев, по ночам в центральных областях преимущественно 8-13 градусов тепла, днем 15-18, а на юге ЦФО (Воронежская, Белгородская, Липецкая области) до 22 тепла.Российская газетавчера в 22:00
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В Россию возвращается «бабье лето»: температура превысит норму на 4 градуса
Комсомольская правда04:35
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Женщина с другом насиловала мужчин в сауне в Татарстане
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Сбербанк снижает ставки по ипотеке
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Захарова заявила, что с США опасно вести переговоры
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Взгляд.ру 05:15
Теннис
Премьер Индии восхитился речью теннисиста Медведева в финале US Open
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iReactor вчера в 23:01
Спорт
WADA считает неслучайными искажения данных московской лаборатории
Как сообщало ИА REGNUM, 20 сентября журналист немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельт рассказал, что Россия подозревается в манипулировании данными московской антидопинговой лаборатории.
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Комментатор Матч ТВ Нобель Арустамян высказался о том, каких кандидатов на пост главного тренера Спартака рассматривает генеральный директор клуба Томас Цорн.
Советский спорт 05:11
Фигурное катание
Россиянка Анжелика Сидорова стала чемпионкой мира в прыжках с шестом
Золотую медаль чемпионата мира по легкой атлетике в прыжках с шестом завоевала российская спортсменка Анжелика Сидорова.
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Саратовский депутат погиб в ДТП
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В России изменились правила приема на работу
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Президент России Владимир Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с бывшим французским лидером Жаком Шираком.
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По оценкам премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, в России проживает более 19 млн человек (13% россиян от общего населения страны) с доходами ниже прожиточного минимума.
Коммерсантъ 03:43
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В Киеве прокомментировали слова о причастности России к скандалу в США
Ранее спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что Россия «приложила руку» к скандалу вокруг разговора Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
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Общество
Минтруд предупредил о мошенниках, предлагающих пособия от его имени
Как сообщили в пресс-службе Минтруда в понедельник, в последнее время участились рассылки объявлений от имени ведомства, в которых сообщается о некоем "выводе денежного пособия на сумму 115000 рублей от Министерства труда и социальной защиты России" для граждан, работавших в 1991-2019 годах.
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Что изменится в российских законах с 1 октября 2019 года
С 1 октября вступает в силу постановление правительства, запрещающее использование открытого огня на балконах и лоджиях квартир.
РБК 01:01