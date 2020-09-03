В Гидрометцентре предупредили о заморозках в некоторых регионах России
Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд в беседе с РИА Новости предупредил о заморозках в ряде регионов России. Специалист отметил, что отрицательные температуры в ближайшие дни ожидаются в Республике Карелия, в южной части Сибири, на Урале и северо-востоке Поволжья.В источнике
С чего всё началось
В Гидрометцентре предупредили о заморозках в некоторых регионах России
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. В Карелии, на юге Сибири, а также на Урале и северо-востоке Поволжья в ближайшие дни ожидаются отрицательные температуры, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости18:08
Подробнее о событии