В Гидрометцентре предупредили о заморозках в некоторых регионах России

Столица на Онего 21

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд в беседе с РИА Новости предупредил о заморозках в ряде регионов России. Специалист отметил, что отрицательные температуры в ближайшие дни ожидаются в Республике Карелия, в южной части Сибири, на Урале и северо-востоке Поволжья.