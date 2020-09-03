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Пятый канал
Пятый канал

В Гидрометцентре предупредили о заморозках в некоторых регионах России

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд в беседе с РИА Новости предупредил о заморозках в ряде регионов России. Специалист отметил, что отрицательные температуры в ближайшие дни ожидаются в Республике Карелия, в южной части Сибири, на Урале и северо-востоке Поволжья.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

В Гидрометцентре предупредили о заморозках в некоторых регионах России

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. В Карелии, на юге Сибири, а также на Урале и северо-востоке Поволжья в ближайшие дни ожидаются отрицательные температуры, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости18:08
Подробнее о событии
Газета.Ru

Температура упадет ниже нуля в ряде регионов России

Газета.Ru18:30
RT на русском

В Гидрометцентре предупредили о заморозках в ряде регионов России

RT на русском19:12
Lenta.ru

Россиянам пообещали заморозки

Lenta.ru19:11
РБК

Гидрометцентр предупредил о заморозках в нескольких регионах России

РБК19:45
Российская газета

Синоптики предупредили о заморозках в ряде регионов России в ближайшие дни

Российская газета18:23
URA.Ru

Уралу пообещали заморозки

URA.Ru18:23
РИА Новости

В Гидрометцентре предупредили о заморозках в некоторых регионах России

РИА Новости18:08

Украина намерена создать боевые вертолёты «Киборг»

Киев, 3 сентября 2020, 14:34 — REGNUM В настоящее время Украиной ведётся разработка лёгких боевых вертолётов ВМ-4, боевая версия которых носит называние «Киборг», и она будет, по мнению разработчиков, эффективна как против пехоты, так и против танков.
Украина намерена создать боевые вертолёты «Киборг»
REGNUM07:34
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Матч КХЛ между минским «Динамо» и «Йокеритом» отменен

Матч между минским "Динамо" и финским "Йокеритом", запланированный на третье сентября в столице Белоруссии, не состоится, причины этого решения будут объявлены позднее, сообщили в пресс-службе Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
РИА Новости06:58

В оргкомитете Евро-2020 в Петербурге прокомментировали скандальный жест Смолова на афише

Перед матчами Лиги наций в Twitter-аккаунте «Евро-2020 в Санкт-Петербурге» опубликовали фото игроков сборной России на фоне расписания турнира, на снимке Смолов показывает жест, изображая герб России — двуглавого орла.
RT на русском08:28

Минфин опроверг информацию о введении налога с продаж на Avito

Минфин «не предлагает вводить никаких новых налогов на доходы физических лиц, получаемые с продаж подержанных вещей с использованием электронных площадок (таких как Avito) и социальных сетей», — говорится в заявлении ведомства.
BFM.ru06:48
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РБК: Россия пожаловалась в ЕЭК на Казахстан из-за нового запрета

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) усмотрела признаки создания «барьера» в действиях Казахстана, прекратившего поставки металлолома в Россию, передаёт РБК со ссылкой на заключение комиссии.
RT на русскомвчера в 08:20
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Токсиколог объяснил, почему Навального не могли отравить «Новичком»

Москва, 3 сентября 2020, 14:04 — REGNUM Причиной тяжелого состояния блогера Алексея Навального послужил какой-то «внутренний пусковой механизм», заявил заведующий отделением острых отравлений омской Больницы скорой медпомощи №1, главный токсиколог области Александр Сабаев.
REGNUM07:04