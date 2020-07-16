Общество

RT на русскомRT на русскомВильфанд предупредил о жаркой второй половине лета

«Лето ожидается тёплым и даже жарким, но неоднородным», — приводит РИА Новости его слова. Он уточнил, что речь идёт о второй половине лета. Также Вильфанд предупредил, что стоит ожидать изменчивую погоду в разных регионах страны.
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Россиян ждет жаркая вторая половина лета

Вторая половина лета в России будет жаркой, но неоднородной, сообщил в четверг журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. "Лето ожидается теплым и даже жарким, но неоднородным", — сказал Вильфанд.
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Роман Менделевич Вильфанд
Советский и российский метеоролог, доктор технических наук, заслуженный метеоролог Российской Федерации. Директор «Гидрометцентра России», научный руководитель Гидрометцентра России с июня 2018 года. Член коллегии Росгидромета и член научно-технического совета Росгидромета.
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