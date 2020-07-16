Вторая половина лета в России будет жаркой, но неоднородной, сообщил в четверг журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. "Лето ожидается теплым и даже жарким, но неоднородным", - сказал Вильфанд.

с чего всё началось

Накануне Вильфанд призвал не надеяться на нормальную погоду из-за потепления климата. Последние несколько дней аномальная жара накрыла Урал, Поволжье и южные регионы России. В Оренбургской области объявлено экстренное предупреждение из-за сильного зноя.

В Гидрометцентре сообщили о жаркой второй половине лета в России

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