Общество
ИзвестияВ Гидрометцентре сообщили о жаркой второй половине лета в России
Накануне Вильфанд призвал не надеяться на нормальную погоду из-за потепления климата. Последние несколько дней аномальная жара накрыла Урал, Поволжье и южные регионы России. В Оренбургской области объявлено экстренное предупреждение из-за сильного зноя.
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с чего всё началось
Вторая половина лета в России будет жаркой, но неоднородной, сообщил в четверг журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. "Лето ожидается теплым и даже жарким, но неоднородным", - сказал Вильфанд.РИА Новости06:37
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Происшествия
Задержан подбиравший суррогатную мать Пугачевой и Галкину врач
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На границе Азербайджана и Армении возобновились боестолкновения
На товузском направлении азербайджано-армянской границы возобновились бои, сообщили в минобороны Азербайджана.
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Porsche представил новую модель 911 Turbo
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REGNUM 04:50
Футбол
ЦСКА обыграет «Локомотив» в 29-м туре РПЛ 16 июля
Матч 29-го тура РПЛ «Локомотив» - ЦСКА начнется в 20:30 по московскому времени и пройдет с ограниченным количеством болельщиков на трибунах.
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Политика
Путин перенес поездку в Крым на церемонию закладки новых кораблей ВМФ
Президент России Владимир Путин перенес намеченную ранее рабочую поездку в Крым для участия в церемонии закладки военных кораблей и проведет в Москве первое совещание по предстоящему бюджетному процессу, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Интерфакс 05:17
Экономика
Правительство упростило получение налогового резидентства
Правительство России одобрило поправки в Налоговый кодекс, снижающие срок нахождения в стране для получения налогового резидентства до 90 дней.
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Политика
Песков прокомментировал прошедшие в ряде городов акции
На вопрос, видит ли Кремль разницу в действиях правоохранителей во время несанкционированных акций в Москве, Санкт-Петербурге и Хабаровске, Песков заявил, что на это «могут ответить только правоохранители, которые принимают соответствующие меры в отношении нарушителей».
RT на русском 05:47
Общество
Собянин надеется избежать второй волны коронавируса в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин надеется избежать "жесткой вспышки" коронавируса в столице - возвращение карантина кажется городским властям маловероятным.
Газета.Ru 05:27
Армия и оружие
Погибший под Горловкой диверсант был «наемником из США», заявили в ДНР
Погибший на окраине Горловки в самопровозглашенной Донецкой народной республике украинский диверсант, тело которого в среду было передано на подконтрольную Киеву территорию - это "наемник из США", имеющий опыт боевых действий в Ираке, сообщил в четверг журналистам заместитель начальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
РИА Новости 07:00
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Экс-президент Мексики стал участником акции в поддержку Переса
Бывший президент Мексики Фелипе Кальдерон присоединился к флешмобу в социальных сетях, который направлен на поддержку его соотечественника, пилота Формулы-1 Серхио Переса.
Чемпионат 07:04
Наука
Внедрение одного гена превратило самок комаров в самцов
Ученые из Virginia Tech изучили геном комара Aedes aegypti, который встречается на юге России и переносит различные заболевания, и нашли способ снизить его популяцию.
Evo-rus.com 05:00
Армия и оружие
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РФ разместит ракеты средней и меньшей дальности вблизи Евросоюза, если Америка установит аналогичные ракеты на территории Европы.
Piter.tv 03:32
Политика
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По информации «Грозный-информ», работающая с МИД Израиля общественная организация горских евреев «Шах-Даг» предлагает создавать на Северном Кавказе центры для африканцев, вывозить их туда на реабилитацию и лечение, а потом отправлять назад в Африку.
Евразия Daily вчера в 05:05
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Инцидент произошел на 26-й минуте матча. Судья указал на точку после фола Максима Ненахова против Лукаса Айртона.
Общественная служба новостей вчера в 12:44
Театры
Кончаловский объяснил замену Домогарова на Куценко в спектакле МХАТа
Piter.tv вчера в 08:12
Общество
Российскую вакцину от коронавируса протестируют на Ближнем Востоке
Вторая фаза тестирования российской вакцины от коронавируса, которую разработал Центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, завершится 3 августа, рассказал глава РФПИ Кирилл Дмитриев на брифинге, передает корреспондент РБК.
РБК 05:58
Футбол
Гайч подпишет с ЦСКА контракт сроком на пять лет
Аргентинский нападающий Адольфо Гайч подпишет с московским ЦСКА контракт сроком на пять лет.
Газета.Ru 06:36
Общество
В Думу внесли проект о штрафах до ₽15 млн за отказ удалить информацию
В Госдуму внесли законопроект, предусматривающий введение штрафов за отказ владельцев сайтов и интернет-ресурсов удалить информацию по требованию закона.
РБК 03:28
Технологии
Американская вакцина против коронавируса вызвала иммунный ответ
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Государственные Вести вчера в 04:39
Общество
Суд удалил из зала адвоката Сафронова за отказ от неразглашения
Мосгорсуд удалил с заседания одного из адвокатов журналиста, советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене, потому что защитник отказался дать подписку о неразглашении государственной тайны.
РБК 07:26
Политика
МИД Польши обвинил Россию в дезинформации из-за звонка пранкеров Дуде
Звонок пранкеров Владимира Кузнецова (Вована) и Алексея Столярова (Лексуса) президенту Польши Анджею Дуде был попыткой дезинформации со стороны России, предположил глава польского МИДа Яцек Чапутович в эфире «Польского радио».
РБК 07:01
Политика
Пушков объяснил действия Горбачева «геополитической капитуляцией»
Москва, 16 июля 2020, 06:43 — REGNUM Действия Михаила Горбачева на посту президента СССР, из-за которых объединённая Германия смогла вступить в НАТО, необходимо объяснить геополитической капитуляцией советского лидера, написал глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своем Telegram-канале.
REGNUM вчера в 23:43
Авто
Toyota обновила топовый Land Cruiser 200 в России
С 15.07.2020 г. начали принимать заказы на обновленный «топовый» вариант Executive Lounge легендарной Land Cruiser 200 автобренда Toyota.
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В Москве женщина умерла после операции по липосакции
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Здоровье
Врач назвал симптом, который пациенты часто принимают за гастрит
Заболевание часто проявляет себя так называемыми "голодными болями", которые появляются после еды.
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Спорт
По мнению каждого пятого геймера, игровая индустрия деградирует
21% опрошенных считает, что игровая индустрия деградирует. Существенных изменений не заметили 32% участников опроса.
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