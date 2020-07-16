Общество

ИзвестияИзвестияВ Гидрометцентре сообщили о жаркой второй половине лета в России

Накануне Вильфанд призвал не надеяться на нормальную погоду из-за потепления климата. Последние несколько дней аномальная жара накрыла Урал, Поволжье и южные регионы России. В Оренбургской области объявлено экстренное предупреждение из-за сильного зноя.
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с чего всё началось

Россиян ждет жаркая вторая половина лета

Вторая половина лета в России будет жаркой, но неоднородной, сообщил в четверг журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. "Лето ожидается теплым и даже жарким, но неоднородным", - сказал Вильфанд.
РИА Новости06:37

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Россиян ждет жаркая половина лета

Газета.Ru07:14

Россиян ждет жаркая вторая половина лета

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URA.Ru06:56

Вильфанд предупредил о жаркой второй половине лета

RT на русском06:42

Россиянам предрекли жару во второй половине лета

Lenta.ru07:09

Гидрометцентр предупредил о жаркой второй половине лета

Российская газета07:25

Названы самые пожароопасные регионы России этим летом

Национальная служба новостей06:35
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Грибники нашли человеческий скелет в лесу в Подмосковье

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Задержан подбиравший суррогатную мать Пугачевой и Галкину врач

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На вопрос, видит ли Кремль разницу в действиях правоохранителей во время несанкционированных акций в Москве, Санкт-Петербурге и Хабаровске, Песков заявил, что на это «могут ответить только правоохранители, которые принимают соответствующие меры в отношении нарушителей».
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Общество

Собянин надеется избежать второй волны коронавируса в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин надеется избежать "жесткой вспышки" коронавируса в столице - возвращение карантина кажется городским властям маловероятным.
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Армия и оружие

Погибший под Горловкой диверсант был «наемником из США», заявили в ДНР

Погибший на окраине Горловки в самопровозглашенной Донецкой народной республике украинский диверсант, тело которого в среду было передано на подконтрольную Киеву территорию - это "наемник из США", имеющий опыт боевых действий в Ираке, сообщил в четверг журналистам заместитель начальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
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Российскую вакцину от коронавируса протестируют на Ближнем Востоке

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Аргентинский нападающий Адольфо Гайч подпишет с московским ЦСКА контракт сроком на пять лет.
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Американская вакцина против коронавируса вызвала иммунный ответ

После введения второй дозы вызвала сильный иммунный ответ у всех 45 добровольцев.
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Суд удалил из зала адвоката Сафронова за отказ от неразглашения

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Авто

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Роман Менделевич Вильфанд
Советский и российский метеоролог, доктор технических наук, заслуженный метеоролог Российской Федерации. Директор «Гидрометцентра России», научный руководитель Гидрометцентра России с июня 2018 года. Член коллегии Росгидромета и член научно-технического совета Росгидромета.
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