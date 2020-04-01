Общество
Газета.RuВ Гидрометцентре спрогнозировали погоду в России на апрель
В Гидрометцентре спрогнозировали погоду в России на апрель, передает РИА "Новости" со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда. По прогнозам синоптиков, температура в апреле на всей территории страны будет около или выше нормы.
Читать в источнике
Оценить14
с чего всё началось
Температура в апреле на всей территории страны будет около или выше нормы, дефицит осадков ждет Забайкалье и Бурятию, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.РИА Новостивчера в 20:31
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7124 источника, обновлено в 01:22, Ашберн
Общество
У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус
Игры
Call of Duty: Modern Warfare 2 не выйдет в российском PS Store
Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered – полностью вымышленная кампания 2009 года, воссозданная в HD качестве.
Общество
Москвичам запретят свободно передвигаться по городу без пропуска
Кремль же считает оправданным введение властями Москвы домашнего режима самоизоляции для жителей города и других новых ограничений из-за коронавируса, заявил ТАСС пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Общество
Оперштаб изменил сообщение о сроках режима самоизоляции в Москве
Ранее оперштаб заявил, что, «согласно указу мэра Москвы, режим самоизоляции необходимо соблюдать до 14 апреля».
Общество
Госдума приняла законы в поддержку граждан и экономики страны
В России приняли пакет законов, направленных на исполнение инициатив Президента по поддержке граждан и экономики страны в условиях пандемии.
Политика
Самолет ВКС России с медицинским оборудованием вылетел в США
Общество
Что изменится в жизни россиян с апреля 2020 года
Социальные пенсии проиндексируют С 1 апреля социальные пенсии в России вырастут на 6,1%.
Здоровье
Врач озвучил «печальный сценарий» карантина в России
В самом "печальном сценарии" режим самоизоляции в России может продлиться до полутора лет, заявил врач-терапевт, медицинский директор фармацевтической компании "НоваМедика", Захар Лейкин в интервью Антону Красовскому на RT.
Общество
Режим самоизоляции ввели во всех регионах Северного Кавказа
Режим самоизоляции из-за коронавируса введен во всех регионах Северо-Кавказского федерального округа.
Наука
В России разработали способ уничтожения коронавируса
Российские ученые из Сколково нашли способ эффективно бороться против бактерий, грибков и вирусов.
Общество
В Москве умерли пять пациентов с коронавирусом
В России на сегодняшний день зарегистрировано 2337 заразившихся коронавирусом (1613 из них — в Москве), более 120 человек вылечились.
Происшествия
В Новосибирске погиб известный тележурналист Антон Лучанский
Хоккей
Приморский ХК «Адмирал» остался без финансирования из-за коронавируса
Как пояснил министр физической культуры и спорта Приморья Жан Кузнецов, из-за пандемии все спортивные соревнования отложены на неопределенный срок, как дальше будет развиваться ситуация, не ясно, поэтому средства, предусмотренные на финансирование этих клубов в начале года, перенаправят в резервный фонд Приморья на мероприятия по борьбе с распространением опасной инфекции.
Происшествия
В американском штате Айдахо зафиксировано мощное землетрясение
Геологическая служба США сообщает, что в расположенном на северо-западе Соединенных Штатов штате Айдахо произошло землетрясение магнитудой 6,5. Подземные толчки были зафиксированы в 126 километрах от столицы штата города Бойсе в 23.52 по местному времени, их очаг залегал на глубине 10 километров.
Музыка
Организаторы «Евровидения» проведут вместо конкурса онлайн-концерт
Организаторы международного музыкального конкурса «Евровидение» 16 мая проведут онлайн-концерт с участием исполнителей из разных стран, выступят в нем участники 2020 года и прошлых лет.
Происшествия
В Анапе локализовали возгорание камыша
Крупный пожар камыша в Анапе локализован на площади две тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Происшествия
СМИ предрекли отставку главы МЧС Липецкой области
В пресс-службе регионального ведомства, в свою очередь, заявили, что сведений об отставке руководителя у них нет.
Политика
Медведчук призвал власти Украины отказаться от блокады Донбасса и санкций против России
Отказ от блокады Донбасса и санкций против России позволит Украине получить дополнительные доходы и преодолеть экономические последствия карантинных мер с меньшими потерями.
Экономика
Госдума утвердила введение налога с доходов по вкладам
Законопроект о введении налогообложения доходов по вкладам свыше 1 млн рублей одобрен депутатами Государственной Думы в третьем чтении на пленарном заседании во вторник, 31 марта.
Здоровье
Число зараженных коронавирусом в Бурятии выросло до 19 человек
В Бурятии лабораторно подтверждены 19 случаев заражения коронавирусом. Об этом 31 марта сообщили в оперативном штабе республики Бурятия.
Общество
Представитель ВОЗ оценила меры России против коронавируса
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в интервью телеканалу «Россия 24» заявила, что меры, которые принимают в России в связи с пандемией коронавируса, помогут не допустить европейский сценарий распространения инфекции.
Происшествия
В Хакасии уже начали штрафовать за фейки в соцсетях о коронавирусе
Разместила фейк девушка 1998 года рождения, сообщает пресс-служба МВД Хакасии.
Общество
В Татарстане рассказали о спецпропусках по СМС на время самоизоляции
Правительство Татарстана утвердило регламент получения спецпропусков (уникальных кодов) посредством СМС, по которым во время режима самоизоляции можно будет поехать на дачу, в суд, банк или доставить лекарства больным родственникам, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова.
Авто
В 2020 году мировой авторынок может упасть на 14%
Международное рейтинговое агентство Moody's пересмотрело прогноз снижения продаж легковых авто на мировом рынке в 2020 году до 14% с ожидавшихся в феврале 2,5% из-за усиления негативного влияния распространения эпидемии COVID-19.
Общество
Власти Карелии ограничили продажу алкоголя из-за коронавируса
Власти Карелии с 1 апреля ввели режим самоизоляции в рамках профилактики распространения коронавируса.
Общество
В Самарской области введут режим всеобщей самоизоляции
В Самарской области ввели режим всеобщей самоизоляции из-за угрозы распространения COVID-19.
Общество
У жителей итальянской Феррары обнаружили иммунитет к коронавирусу
У жителей итальянской провинции Феррара заподозрили наличие иммунитета к новому типу коронавируса.
Экономика
В России предсказали рост должников по микрозаймам
В России на фоне кризиса и коронавируса микрофинансовые организации (МФО) могут столкнуться с ростом числа должников по микрозаймам.
Шоу-бизнес
Татьяну Лазареву госпитализировали в Испании
Российская актриса и ведущая Татьяна Лазарева госпитализирована в Испании. Об этом она сообщила в Facebook.