Общество

Газета.RuГазета.RuВ Гидрометцентре спрогнозировали погоду в России на апрель

В Гидрометцентре спрогнозировали погоду в России на апрель, передает РИА "Новости" со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда. По прогнозам синоптиков, температура в апреле на всей территории страны будет около или выше нормы.
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с чего всё началось

В Гидрометцентре прогнозируют теплый апрель без сильных аномалий

Температура в апреле на всей территории страны будет около или выше нормы, дефицит осадков ждет Забайкалье и Бурятию, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новостивчера в 20:31

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В Гидрометцентре прогнозируют теплый апрель без сильных аномалий

РИА Новостивчера в 20:31

Апрель не обойдется без морозов

Российская газетавчера в 20:02

В Гидрометцентре спрогнозировали погоду в России на апрель

Газета.Ruвчера в 20:21

Вильфанд пообещал россиянам теплый апрель

Известиявчера в 21:52

Гидрометцентр прогнозирует теплый апрель

Коммерсантъ00:21

Синоптики прогнозируют тёплый апрель на всей территории России

Life.ruвчера в 22:12

В Гидрометцентре прогнозируют теплый апрель без сильных аномалий

Аргументы и Фактывчера в 21:50
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Общество

У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус

Ведомости вчера в 09:06
Игры

Call of Duty: Modern Warfare 2 не выйдет в российском PS Store

Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered – полностью вымышленная кампания 2009 года, воссозданная в HD качестве.
The GEEK вчера в 15:53
Общество

Москвичам запретят свободно передвигаться по городу без пропуска

Кремль же считает оправданным введение властями Москвы домашнего режима самоизоляции для жителей города и других новых ограничений из-за коронавируса, заявил ТАСС пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ведомости 29 марта в 13:08
Общество

Оперштаб изменил сообщение о сроках режима самоизоляции в Москве

Ранее оперштаб заявил, что, «согласно указу мэра Москвы, режим самоизоляции необходимо соблюдать до 14 апреля».
RT на русском 30 марта в 12:21
Общество

Госдума приняла законы в поддержку граждан и экономики страны

В России приняли пакет законов, направленных на исполнение инициатив Президента по поддержке граждан и экономики страны в условиях пандемии.
Udm-Info вчера в 08:51
Армия и оружие

Пентагон отказался от эвакуации экипажа авианосца Theodore Roosevelt

Известия 00:55
Политика

Самолет ВКС России с медицинским оборудованием вылетел в США

Газета.Ru вчера в 21:38
Общество

Что изменится в жизни россиян с апреля 2020 года

Социальные пенсии проиндексируют С 1 апреля социальные пенсии в России вырастут на 6,1%.
ТАСС вчера в 17:01
Здоровье

Врач озвучил «печальный сценарий» карантина в России

В самом "печальном сценарии" режим самоизоляции в России может продлиться до полутора лет, заявил врач-терапевт, медицинский директор фармацевтической компании "НоваМедика", Захар Лейкин в интервью Антону Красовскому на RT.
РИА Новости 30 марта в 16:49
Общество

Режим самоизоляции ввели во всех регионах Северного Кавказа

Режим самоизоляции из-за коронавируса введен во всех регионах Северо-Кавказского федерального округа.
ТАСС 00:49
Наука

В России разработали способ уничтожения коронавируса

Российские ученые из Сколково нашли способ эффективно бороться против бактерий, грибков и вирусов.
Известия вчера в 16:00
Общество

В Москве умерли пять пациентов с коронавирусом

В России на сегодняшний день зарегистрировано 2337 заразившихся коронавирусом (1613 из них — в Москве), более 120 человек вылечились.
РИА Новости вчера в 16:43
Происшествия

В Новосибирске погиб известный тележурналист Антон Лучанский

Российская газета 30 марта в 23:20
Хоккей

Приморский ХК «Адмирал» остался без финансирования из-за коронавируса

Как пояснил министр физической культуры и спорта Приморья Жан Кузнецов, из-за пандемии все спортивные соревнования отложены на неопределенный срок, как дальше будет развиваться ситуация, не ясно, поэтому средства, предусмотренные на финансирование этих клубов в начале года, перенаправят в резервный фонд Приморья на мероприятия по борьбе с распространением опасной инфекции.
Российская газета вчера в 23:44
Происшествия

В американском штате Айдахо зафиксировано мощное землетрясение

Геологическая служба США сообщает, что в расположенном на северо-западе Соединенных Штатов штате Айдахо произошло землетрясение магнитудой 6,5. Подземные толчки были зафиксированы в 126 километрах от столицы штата города Бойсе в 23.52 по местному времени, их очаг залегал на глубине 10 километров.
Вести.Ru вчера в 20:34
Музыка

Организаторы «Евровидения» проведут вместо конкурса онлайн-концерт

Организаторы международного музыкального конкурса «Евровидение» 16 мая проведут онлайн-концерт с участием исполнителей из разных стран, выступят в нем участники 2020 года и прошлых лет.
Известия вчера в 21:07
Происшествия

В Анапе локализовали возгорание камыша

Крупный пожар камыша в Анапе локализован на площади две тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
РИА Новости вчера в 14:25
Происшествия

СМИ предрекли отставку главы МЧС Липецкой области

В пресс-службе регионального ведомства, в свою очередь, заявили, что сведений об отставке руководителя у них нет.
Обозреватель Врн вчера в 14:03
Политика

Медведчук призвал власти Украины отказаться от блокады Донбасса и санкций против России

Отказ от блокады Донбасса и санкций против России позволит Украине получить дополнительные доходы и преодолеть экономические последствия карантинных мер с меньшими потерями.
ТАСС вчера в 16:37
Экономика

Госдума утвердила введение налога с доходов по вкладам

Законопроект о введении налогообложения доходов по вкладам свыше 1 млн рублей одобрен депутатами Государственной Думы в третьем чтении на пленарном заседании во вторник, 31 марта.
Дума ТВ вчера в 07:58
Здоровье

Число зараженных коронавирусом в Бурятии выросло до 19 человек

В Бурятии лабораторно подтверждены 19 случаев заражения коронавирусом. Об этом 31 марта сообщили в оперативном штабе республики Бурятия.
ZAB.RU вчера в 01:20
Общество

Представитель ВОЗ оценила меры России против коронавируса

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в интервью телеканалу «Россия 24» заявила, что меры, которые принимают в России в связи с пандемией коронавируса, помогут не допустить европейский сценарий распространения инфекции.
RT на русском вчера в 11:25
Происшествия

В Хакасии уже начали штрафовать за фейки в соцсетях о коронавирусе

Разместила фейк девушка 1998 года рождения, сообщает пресс-служба МВД Хакасии.
Новая Хакасия.Online 00:57
Общество

В Татарстане рассказали о спецпропусках по СМС на время самоизоляции

Правительство Татарстана утвердило регламент получения спецпропусков (уникальных кодов) посредством СМС, по которым во время режима самоизоляции можно будет поехать на дачу, в суд, банк или доставить лекарства больным родственникам, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова.
РИА Новости вчера в 17:51
Авто

В 2020 году мировой авторынок может упасть на 14%

Международное рейтинговое агентство Moody's пересмотрело прогноз снижения продаж легковых авто на мировом рынке в 2020 году до 14% с ожидавшихся в феврале 2,5% из-за усиления негативного влияния распространения эпидемии COVID-19.
Тарантас Ньюс вчера в 09:18
Общество

Власти Карелии ограничили продажу алкоголя из-за коронавируса

Власти Карелии с 1 апреля ввели режим самоизоляции в рамках профилактики распространения коронавируса.
NewInform вчера в 22:21
Общество

В Самарской области введут режим всеобщей самоизоляции

В Самарской области ввели режим всеобщей самоизоляции из-за угрозы распространения COVID-19.
Газета.Ru вчера в 10:29
Общество

У жителей итальянской Феррары обнаружили иммунитет к коронавирусу

У жителей итальянской провинции Феррара заподозрили наличие иммунитета к новому типу коронавируса.
Известия вчера в 16:09
Экономика

В России предсказали рост должников по микрозаймам

В России на фоне кризиса и коронавируса микрофинансовые организации (МФО) могут столкнуться с ростом числа должников по микрозаймам.
Lenta.ru вчера в 23:51
Шоу-бизнес

Татьяну Лазареву госпитализировали в Испании

Российская актриса и ведущая Татьяна Лазарева госпитализирована в Испании. Об этом она сообщила в Facebook.
Газета.Ru вчера в 14:22
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Роман Менделевич Вильфанд
Советский и российский метеоролог, доктор технических наук, заслуженный метеоролог Российской Федерации. Директор «Гидрометцентра России», научный руководитель Гидрометцентра России с июня 2018 года. Член коллегии Росгидромета и член научно-технического совета Росгидромета.
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