Общество
Газета.RuВ Гидрометцентре спрогнозировали погоду в России на апрель
В Гидрометцентре спрогнозировали погоду в России на апрель, передает РИА "Новости" со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда. По прогнозам синоптиков, температура в апреле на всей территории страны будет около или выше нормы.
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В апреле на всей территории России установится привычная для этого месяца погода, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.РИА Новости02:11
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