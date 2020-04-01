Общество

Газета.RuГазета.RuВ Гидрометцентре спрогнозировали погоду в России на апрель

В Гидрометцентре спрогнозировали погоду в России на апрель, передает РИА "Новости" со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда. По прогнозам синоптиков, температура в апреле на всей территории страны будет около или выше нормы.
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с чего всё началось

В Гидрометцентре прогнозируют теплый апрель без сильных аномалий

В апреле на всей территории России установится привычная для этого месяца погода, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости02:11

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В Гидрометцентре прогнозируют теплый апрель без сильных аномалий

РИА Новости02:11

Апрель не обойдется без морозов

Российская газетавчера в 20:02

В Гидрометцентре спрогнозировали погоду в России на апрель

Газета.Ruвчера в 20:21

Вильфанд пообещал россиянам теплый апрель

Известиявчера в 21:52

Вильфанд пообещал россиянам теплый апрель без сильных аномалий

РЕН ТВ01:44

Гидрометцентр прогнозирует теплый апрель

Коммерсантъ00:21

Синоптики рассказали, какая погода ждет россиян в апреле

Москва 24вчера в 22:38
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Космос

Два древних резервуара воды на Марсе могут сохраняться до сих пор

LentaChel.ru 30 марта в 12:12
Наука

«Известия»: ученые разработали способ уничтожения коронавируса

РИА Новости 00:06
Шоу-бизнес

Игорь Николаев выложил видео из больничной палаты в Коммунарке

ТК Звезда вчера в 19:02
Политика

Национальный запас защитных средств почти закончился в США

В Национальном стратегическом резерве США почти закончились средства личной защиты: медицинские маски, респираторы, перчатки и халаты.
ТК Звезда 02:03
Общество

У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус

На прошлой неделе в больницу в Коммунарке приезжал президент России Владимир Путин и лично общался с главным врачом Проценко.
Ведомости вчера в 09:06
Общество

Роспотребнадзор обязал россиян держать дистанцию не менее метра

Все россияне обязаны соблюдать дистанцию не менее метра друг друга, чтобы не допустить заражения новым коронавирусом.
РБК 02:17
Энергетика

Стоимость российской нефти Urals упала до $13 за баррель

Стоимость российской нефти Urals в Северо-Западной Европе упала до $13 за баррель. Об этом сообщает агентство Argus Media.
RT на русском вчера в 18:56
Общество

В Татарстане рассказали о спецпропусках по СМС на время самоизоляции

Правительство Татарстана утвердило регламент получения спецпропусков (уникальных кодов) посредством СМС, по которым во время режима самоизоляции можно будет поехать на дачу, в суд, банк или доставить лекарства больным родственникам, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова.
РИА Новости вчера в 17:51
Общество

Волгоградский единоросс-миллионер просит Путина вызволить его с Фиджи

Евразия Daily вчера в 11:33
Экономика

Сбербанк стал предоставлять льготные кредиты на выдачу зарплаты

"Сбербанк выдал первый кредит на зарплату по государственной программе кредитования на выплату заработной платы для малого и микробизнеса и индивидуальных предпринимателей в рамках программы, предназначенной для поддержки бизнеса, пострадавшего от распространения коронавируса COVID-19", - сообщили в пресс-службе кредитной организации.
Российская газета 30 марта в 09:02
Общество

Собянин ввел в Москве всеобщий режим изоляции

С понедельника в Москве введут режим всеобщей самоизоляции и ограничат передвижение граждан по городу.
РИА Новости 29 марта в 14:46
Происшествия

В Красноярске убили семью из трех человек

Тела трех человек с ножевыми ранениями найдены в квартире в Красноярске, убитые являются членами одной семьи.
ТАСС 02:42
Фигурное катание

Медведева станцевала под Little Big и села на шпагат

Чемпионат 30 марта в 18:02
Общество

Представитель ВОЗ оценила меры России против коронавируса

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в интервью телеканалу «Россия 24» заявила, что меры, которые принимают в России в связи с пандемией коронавируса, помогут не допустить европейский сценарий распространения инфекции.
RT на русском вчера в 11:25
Общество

Роскачество дало советы, как сохранить спокойствие во время карантина

Если есть возможность, изменить ситуацию.
Российская газета 02:43
Армия и оружие

Пентагон отказался от эвакуации экипажа авианосца Theodore Roosevelt

Глава Пентагона Марк Эспер не увидел необходимости в настоящее время в эвакуации всего экипажа авианосца Theodore Roosevelt, на борту которого зафиксированы случаи заражения новым коронавирусом.
Известия 00:55
Экономика

На американских рынках произошел рекордный обвал

На американском фондовом рынке произошел рекордный обвал.
Lenta.ru 02:27
Общество

В Саратовской области вводят спецпропуска из-за коронавируса

В Саратовской области с 2 апреля будет введена система специальных пропусков для перемещения граждан, такая мера принимается на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 15:54
Политика

Лолита высказалась о Крыме и Донбассе в интервью Дмитрию Гордону

Певица Лолита Милявская дала трехчасовое интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, в котором высказала свою позицию о Донбассе и Крыме.
Газета.Ru вчера в 14:58
Шоу-бизнес

Марк Рудинштейн рассказал о самочувствии Армена Джигарханяна

RuNews24.ru вчера в 06:53
Общество

В Москве умерли еще пять пациентов с коронавирусом

Еще пять пациентов с положительным диагнозом на новую коронавирусную инфекцию и сопутствующими заболеваниями умерли в Москве.
ТАСС вчера в 16:24
Общество

Министры энергетики США и России обсудили цены на нефть

Главы Минэнерго Соединенных Штатов и России Дэн Бруйетт и Александр Новак обсудили мировые цены на нефть и договорились о диалоге с участием G20, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу американского министерства энергетики.
Газета.Ru вчера в 21:08
Общество

В Челябинской области выявили еще шесть случаев коронавируса

Еще шесть случаев коронавируса подтвердились в Челябинской области, у всех граждан болезнь протекает в легкой форме, сообщил в среду губернатор региона Алексей Текслер.
РИА Новости 02:49
Общество

Опубликовано постановление губернатора Кубани о переходе на карантин

В целях предотвращения угрозы распространения коронавируса в Краснодарском крае вводится карантин с 18:00 31 марта по 5 апреля 2020 года.
АиФ Краснодар вчера в 10:40
Политика

Трамп рассказал о присланном Россией самолете с медоборудованием

Россия и Китай отправили США самолет с медоборудованием в связи с пандемией коронавируса, заявил американский лидер Дональд Трамп.
Lenta.ru 30 марта в 19:05
Шоу-бизнес

Жена экс-игрока «Милана»: секс с мужем уничтожил мои колени

Чемпионат вчера в 19:22
Общество

В России зафиксировали 500 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России подтвердили 500 новых случаев коронавируса в 24 регионах. Больше всего заболевших в Москве — 387.
Кубань 24 вчера в 05:09
Общество

В Москве разработали приложение для контроля пациентов с коронавирусом

Мобильное приложение для мониторинга местонахождения пациентов с коронавирусом, которые проходят лечение на дому, тестируют в Москве.
RT на русском 02:29
Общество

В Пермском крае ввели режим полной изоляции

Сегодня глава Пермского края Дмитрий Махонин принял решение о введении в регионе режима полной самоизоляции для противодействования распространению коронавирусной инфекции.
Российская газета вчера в 10:00
Происшествия

СК предъявил совладельцу «Зимней вишни» обвинение в даче взятки

Известия 02:24
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