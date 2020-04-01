В апреле на всей территории России установится привычная для этого месяца погода, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

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В Гидрометцентре спрогнозировали погоду в России на апрель, передает РИА "Новости" со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда. По прогнозам синоптиков, температура в апреле на всей территории страны будет около или выше нормы.

В Гидрометцентре спрогнозировали погоду в России на апрель

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