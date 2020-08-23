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РБК
РБК

В Гидрометцентре спрогнозировали теплую погоду в сентябре в России

Теплая погода ожидается в сентябре на европейской части России, избытков осадков не прогнозируется, сообщил ТАСС глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

В Гидрометцентре рассказали о погоде в сентябре на европейской части России

Сентябрь на европейской части России ожидается теплым: температура будет около и выше нормы. Избытка осадков не прогнозируется, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
ТАСС17:21
Подробнее о событии
Российская газета

В Гидрометцентре России прогнозируют теплый сентябрь

Российская газета20:48
РБК

В Гидрометцентре спрогнозировали теплую погоду в сентябре в России

РБК19:40
Lenta.ru

Россиянам пообещали теплый сентябрь

Lenta.ru18:28
Известия

Жителям европейской части РФ пообещали комфортно теплый сентябрь

Известия19:33
RT на русском

Вильфанд прогнозирует тёплую погоду в сентябре в европейской России

RT на русском18:13
ТАСС

В Гидрометцентре рассказали о погоде в сентябре на европейской части России

ТАСС17:21
Молодой коммунар

Синоптики рассказали, какую погоду ждать тулякам в конце лета

Молодой коммунарвчера в 06:11

Закон об индивидуальных тарифах ОСАГО вступил в силу в России

В понедельник вступили в силу поправки в закон об ОСАГО, благодаря которым страховые компании теперь могут вводить и учитывать дополнительные личностные факторы при определении тарифа для каждого водителя.
Закон об индивидуальных тарифах ОСАГО вступил в силу в России
РИА Новости22:29
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Умер актер Борис Христофоров из фильма «Три толстяка»

Читайте такжеУмер актёр Сергей Куницкий, сыгравший в фильме "Битва за Севастополь" Христофоров запомнился зрителям по роли в фильме "Три толстяка", где он сыграл одного из правителей города.
Общественное телевидение России04:14

Минприроды одобрило создание заповедника на горе Куштау

Глава Башкирии Радий Хабиров направил Минприроды России обращение о возможности создания особо охраняемой природной территории (ООПТ) регионального значения на территории шихана Куштау, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу министерства.
Газета.Ru03:15
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Американское СМИ обнаружило личные связи зятя Трампа с главой РФПИ

Издание Daily Best, со ссылкой на источники в Белом доме, сообщило о регулярных контактах и личных связях Джареда Кушнера - зятя и советника президента США Дональда Трампа - с главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым.
Московский Комсомолец01:39
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По меньшей мере 83 фаната ПСЖ задержаны в ходе беспорядков в Париже

Парижские полицейские задержали в ночь на понедельник, 24 августа, 83 футбольных фанатов французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ), участвующих в беспорядках после поражения команды в финале Лиги чемпионов.
Известия22:36

В России создают новейший высокоточный миномет «Грань»

Вооруженные силы России получат новейший высокоточный комплекс с управляемыми минами "Грань", сообщили РИА Новости в пресс-службе предприятия-разработчика — холдинга "Высокоточные комплексы" корпорации "Ростех".
РИА Новости03:11
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