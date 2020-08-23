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РБК
РБК

В Гидрометцентре спрогнозировали теплую погоду в сентябре в России

Теплая погода ожидается в сентябре на европейской части России, избытков осадков не прогнозируется, сообщил ТАСС глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

В Гидрометцентре рассказали о погоде в сентябре на европейской части России

Сентябрь на европейской части России ожидается теплым: температура будет около и выше нормы. Избытка осадков не прогнозируется, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
ТАСС17:21
Подробнее о событии
Российская газета

В Гидрометцентре России прогнозируют теплый сентябрь

Российская газета20:48
ТАСС

В Гидрометцентре рассказали о погоде в сентябре на европейской части России

ТАСС17:21
Известия

Жителям европейской части РФ пообещали комфортно теплый сентябрь

Известия19:33
Lenta.ru

Россиянам пообещали теплый сентябрь

Lenta.ru18:28
RT на русском

Вильфанд прогнозирует тёплую погоду в сентябре в европейской России

RT на русском18:13
РЕН ТВ

Синоптики предрекли европейской части России теплый сентябрь

РЕН ТВ17:51
РБК

В Гидрометцентре спрогнозировали теплую погоду в сентябре в России

РБК19:40

Удмуртия вошла в топ-10 регионов, где чаще берут ипотеку

По сравнению с первым полугодием 2019 года число ипотечных кредитов в Удмуртии выросло на 6,6%. Средний размер ипотеки составил 1,72 млн рублей Реже всех за таким кредитом обращаются жители Ингушетии, Чечни, Дагестана, Крыма и Севастополя.
Удмуртия вошла в топ-10 регионов, где чаще берут ипотеку
Izhlife02:57
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Минприроды одобрило создание заповедника на горе Куштау

Глава Башкирии Радий Хабиров направил Минприроды России обращение о возможности создания особо охраняемой природной территории (ООПТ) регионального значения на территории шихана Куштау, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу министерства.
Газета.Ru03:15
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Боевик «Гренландия» возглавил прокат в России и СНГ в выходные

Боевик режиссера Рика Романа Во "Гренландия" возглавил прокат в России и СНГ со сборами 30,35 миллиона рублей за выходные по неофициальным и предварительным данным, сообщил в воскресенье портал kinobusiness.com.
ПРАЙМ17:01

Сергей Тихановский примет участие в возможных новых выборах президента Белоруссии

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская не планирует баллотироваться на пост главы государства в случае назначения в стране новых выборов, но думает, что кандидатом может стать ее муж Сергей Тихановский.
ТАСС05:22
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