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РБК
РБК

В Гидрометцентре спрогнозировали теплую погоду в сентябре в России

Теплая погода ожидается в сентябре на европейской части России, избытков осадков вне прогнозируется, сообщил ТАСС глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

В Гидрометцентре рассказали о погоде в сентябре на европейской части России

Сентябрь на европейской части России ожидается теплым: температура будет около и выше нормы. Избытка осадков не прогнозируется, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
ТАСС17:21
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РБК

В Гидрометцентре спрогнозировали теплую погоду в сентябре в России

РБК19:40
RT на русском

Вильфанд прогнозирует тёплую погоду в сентябре в европейской России

RT на русском18:13
Lenta.ru

Россиянам пообещали теплый сентябрь

Lenta.ru18:28
Известия

Жителям европейской части РФ пообещали комфортно теплый сентябрь

Известия19:33
РЕН ТВ

Синоптики предрекли европейской части России теплый сентябрь

РЕН ТВ17:51
Life.ru

В Гидрометцентре рассказали, какой погоды ждать жителям европейской части России в сентябре

Life.ru17:38
ТАСС

В Гидрометцентре рассказали о погоде в сентябре на европейской части России

ТАСС17:21

Ципипас обыграл Андерсона во втором круге турнира в Цинциннати

На турнире серии «Мастерс» в Цинциннати (Огайо, США) прошёл матч второго круга в мужском одиночном разряде между шестой ракеткой мира греком Стефаносом Ципипасом и Кевином Андерсоном из Южно-Африканской республики.
Чемпионат19:23

Кредиторы просят заменить штрафы двумя неделями размышлений

Кредиторы просят заменить штрафы двумя неделями размышлений Участники финансового рынка просят доработать законопроект, предполагающий введение штрафа за навязывание заемщикам дополнительных услуг в двукратном размере от их стоимости.
Коммерсантъ18:31

Международный фестиваль джаза Koktebel Jazz Party открылся в Крыму

Для проведения Koktebel Jazz Party в условиях высокой эпидемиологической опасности, пришлось даже изменить некоторые положения Указа главы Крыма о режиме повышенной готовности (исключения введены и для фестивалей «Rap Koktebel» и «Таврида-Арт»).
Бизнес-газета22 августа в 04:22
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Польше придется пойти на новые переговоры с РФ по газу

Если же Польша не сможет прийти к соглашению с немецкими компаниями, еей придется будет идти на переговоры с руководством российского «Газпрома» и другими компаниями, которые являются владельцами первого «Северного потока».
Политика Сегоднявчера в 13:52
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