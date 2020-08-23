Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
РБК
РБК

В Гидрометцентре спрогнозировали теплую погоду в сентябре в России

Теплая погода ожидается в сентябре на европейской части России, избытков осадков вне прогнозируется, сообщил ТАСС глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

В Гидрометцентре рассказали о погоде в сентябре на европейской части России

Сентябрь на европейской части России ожидается теплым: температура будет около и выше нормы. Избытка осадков не прогнозируется, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
ТАСС17:21
Подробнее о событии
РБК

В Гидрометцентре спрогнозировали теплую погоду в сентябре в России

РБК19:40
Известия

Жителям европейской части РФ пообещали комфортно теплый сентябрь

Известия19:33
ТАСС

В Гидрометцентре рассказали о погоде в сентябре на европейской части России

ТАСС17:21
RT на русском

Вильфанд прогнозирует тёплую погоду в сентябре в европейской России

RT на русском18:13
РЕН ТВ

Синоптики предрекли европейской части России теплый сентябрь

РЕН ТВ17:51
Life.ru

В Гидрометцентре рассказали, какой погоды ждать жителям европейской части России в сентябре

Life.ru17:38
Lenta.ru

Россиянам пообещали теплый сентябрь

Lenta.ru18:28

«Коммерсантъ» узнал о новом виде мошенничества с использованием СБП

Мошенники нашли новый способ выводить деньги со счетов клиентов банков, используя Систему быстрых платежей (СБП), сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на бюллетень подразделения Банка России ФинЦЕРТ, которое занимается мониторингом и реагированием на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере.
РБК22:05

У Индии пробудился аппетит ко всему коксующемуся

У Индии пробудился аппетит ко всему коксующемуся Индия планирует скупать почти весь российский коксующийся уголь и антрацит, поставляемые на экспорт: Дели и Москва обсуждают поставки до 40 млн тонн сырья в год стоимостью около $4,5 млрд по текущим ценам.
Коммерсантъ18:31
2

Маркировка домашних животных может стать обязательной в РФ с 2021 года

Минсельхоз РФ осенью внесет в Госдуму законопроект об обязательной маркировке домашних животных за счет их владельцев с января 2021 года, штраф за отсутствие маркировки составит от 500 до 1 тыс. рублей, сообщает газета "Известия" со ссылкой на министерство.
Интерфакс21:39
312

В России разработают альтернативный скафандр для космонавтов

Специалисты Национального исследовательского технологического университета МИСиС примут участие в разработке дизайна альтернативного скафандра для экипажа нового российского пилотируемого космического корабля «Орел».
Известия21:55
1

WP: сестра Трампа называла его лгуном и жестоким человеком

Старшая сестра президента США Дональда Трампа Мэриэнн Трамп-Бэрри называла своего брата жестоким, человеком без принципов и лгуном, пишет газета The Washington Post со ссылкой на записи разговоров между сестрой президента и его племянницей Мэри Трамп, которая позже написала книгу о президенте, в том числе на основе этих бесед.
РИА Новостивчера в 00:50
21

Обнаружен беспрецедентный антропогенный рост уровня СО2 в атмосфере

По подсчетам ученых, самый серьезный скачок СО2 в масштабе столетия был примерно на 15 частей на миллион, и примерно равен скачу уровня углекислого газа, который произошел за последние шесть лет.
Хайтек+вчера в 07:34