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РБК
РБК

В Гидрометцентре спрогнозировали теплую погоду в сентябре в России

Теплая погода ожидается в сентябре на европейской части России, избытков осадков не прогнозируется, сообщил ТАСС глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд.В источнике
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ТАСС

В Гидрометцентре рассказали о погоде в сентябре на европейской части России

Сентябрь на европейской части России ожидается теплым: температура будет около и выше нормы. Избытка осадков не прогнозируется, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
ТАСС17:21
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Известия

Жителям европейской части РФ пообещали комфортно теплый сентябрь

Известия19:33
URA.Ru

Синоптики пообещали россиянам теплый сентябрь

URA.Ru20:30
РБК

В Гидрометцентре спрогнозировали теплую погоду в сентябре в России

РБК19:40
Российская газета

В Гидрометцентре России прогнозируют теплый сентябрь

Российская газета20:48
Lenta.ru

Россиянам пообещали теплый сентябрь

Lenta.ru18:28
RT на русском

Вильфанд прогнозирует тёплую погоду в сентябре в европейской России

RT на русском18:13
ТАСС

В Гидрометцентре рассказали о погоде в сентябре на европейской части России

ТАСС17:21

Закон об индивидуальных тарифах ОСАГО вступил в силу в России

В понедельник вступили в силу поправки в закон об ОСАГО, благодаря которым страховые компании теперь могут вводить и учитывать дополнительные личностные факторы при определении тарифа для каждого водителя.
РИА Новости22:29
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Россия готовится возобновить авиасообщение с рядом зарубежных стран

Как отмечается, 18 августа на заседании оперативного штаба Росавиации и Роспотребнадзору было дано поручение проработать возможность возобновления авиасообщения с Венгрией, Египтом (только рейсы в Каир), Иорданией, Кипром, Китаем (только рейсы в Шанхай), Мальтой и Францией.
Вести.Ru21:50
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Сирия осталась без электричества после взрыва газопровода под Дамаском

"Взрыв на Арабском газопроводе между районами Думайра и Адры в провинции Дамаск привел к общему отключению электричества в Сирии", — передает гостелевидение слова министра электроэнергии Зухейра Харбутли.
РИА Новости22:25
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Новейшая управляемая ракета «Булат» вышла на летные испытания

Новейшая управляемая ракета "Булат", предназначенная для поражения легкобронированной техники противника, вышла на лётные испытания, сообщили РИА Новости в пресс-службе предприятия-разработчика данного оружия - холдинга "Высокоточные комплексы" Ростеха.
РИА Новости02:39
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По меньшей мере 83 фаната ПСЖ задержаны в ходе беспорядков в Париже

Парижские полицейские задержали в ночь на понедельник, 24 августа, 83 футбольных фанатов французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ), участвующих в беспорядках после поражения команды в финале Лиги чемпионов.
Известия22:36