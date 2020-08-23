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РБК
РБК

В Гидрометцентре спрогнозировали теплую погоду в сентябре в России

Теплая погода ожидается в сентябре на европейской части России, избытков осадков вне прогнозируется, сообщил ТАСС глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

В Гидрометцентре рассказали о погоде в сентябре на европейской части России

Сентябрь на европейской части России ожидается теплым: температура будет около и выше нормы. Избытка осадков не прогнозируется, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
ТАСС17:21
Подробнее о событии
РБК

В Гидрометцентре спрогнозировали теплую погоду в сентябре в России

РБК19:40
Известия

Жителям европейской части РФ пообещали комфортно теплый сентябрь

Известия19:33
Life.ru

В Гидрометцентре рассказали, какой погоды ждать жителям европейской части России в сентябре

Life.ru17:38
RT на русском

Вильфанд прогнозирует тёплую погоду в сентябре в европейской России

RT на русском18:13
РЕН ТВ

Синоптики предрекли европейской части России теплый сентябрь

РЕН ТВ17:51
Lenta.ru

Россиянам пообещали теплый сентябрь

Lenta.ru18:28
ТАСС

В Гидрометцентре рассказали о погоде в сентябре на европейской части России

ТАСС17:21

Эксперт рассказал о новых схемах мошенничества в WhatsApp

Абсолютное большинство мошенничеств в WhatsApp происходит посредством социальной инженерии, когда текст побуждает пользователя кликнуть по ссылке или загрузить файл, рассказал агентству "Прайм" заместитель руководителя Роскачества Илья Лоевский.
РИА Новости20:08
3

Сирия осталась без электричества после взрыва газопровода под Дамаском

Взрыв газопровода в районе Дамаска привел к общему отключению электричества в Сирии, сообщает государственное телевидение со ссылкой на министерство энергетики, в миннефти не исключают, что это мог быть теракт.
РИА Новости22:25
30

Закон об индивидуальных тарифах ОСАГО вступил в силу в России

В понедельник вступили в силу поправки в закон об ОСАГО, благодаря которым страховые компании теперь могут вводить и учитывать дополнительные личностные факторы при определении тарифа для каждого водителя.
РИА Новости22:29
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Прокуратура проверит сообщения об истощенном ребенке в детдоме в Крыму

"Прокуратура Республики Крым организовала проверку по сообщениям о ненадлежащем медицинском обслуживании двухлетнего ребенка в специализированном учреждении", - сообщили РЕН ТВ в ведомстве.
РЕН ТВвчера в 10:33
24

Зеленский посоветовал Лукашенко провести повторные выборы в Белоруссии

В интервью телеканалу Euronews украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что его белорусскому коллеге Александру Лукашенко необходимо успокоить народ, провести новые выборы и рассеять сомнения в их результатах.
Военное деловчера в 02:31
2,2K

Россия готовится возобновить авиасообщение с рядом зарубежных стран

Как отмечается, 18 августа на заседании оперативного штаба Росавиации и Роспотребнадзору было дано поручение проработать возможность возобновления авиасообщения с Венгрией, Египтом (только рейсы в Каир), Иорданией, Кипром, Китаем (только рейсы в Шанхай), Мальтой и Францией.
Вести.Ru21:50
73

Пьяный екатеринбуржец несколько раз протаранил машину бывшей жены

По информации пресс-службы городской ГИБДД, около 19 часов напротив дома № 49 на улице Народной Воли нетрезвый мужчина несколько раз врезался в «Хёндэ», который в итоге отбросило на припаркованный автомобиль «Киа».
Телеканал ОТВ23:52
24

В Гидрометцентре оценили вероятность сильных дождей в Крыму

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд выразил мнение, что рассчитывать на сильные и регулярные осадки в центральной части Крыма не стоит, потому что в степной зоне, где расположен Симферополь, это явление редкое.
Взгляд.ру23:06

Концертный директор Татьяны Овсиенко опроверг слухи о пропаже певицы

Концертный диреткор Татьяны Овсиенко заявил, что с певицей все хорошо и она проводит отпуск в Крыму Напомним, что Татьяна Овсиенко завоевала популярность зрителей после того, как присоединилась к группе "Мираж".
Вокруг ТВвчера в 12:25
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