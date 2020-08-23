В Гидрометцентре спрогнозировали теплую погоду в сентябре в России
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В Гидрометцентре спрогнозировали теплую погоду в сентябре в России
Теплая погода ожидается в сентябре на европейской части России, избытков осадков вне прогнозируется, сообщил ТАСС глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд.В источнике
С чего всё началось
В Гидрометцентре рассказали о погоде в сентябре на европейской части России
Сентябрь на европейской части России ожидается теплым: температура будет около и выше нормы. Избытка осадков не прогнозируется, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
ТАСС17:21
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