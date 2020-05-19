Предварительный прогноз на первый летний месяц вполне благоприятный, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.

с чего всё началось

Паршина отметила, что уточненный прогноз на июнь опубликуют в конце мая. Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что синоптики прогнозируют летом частые волны тепла на территории России, но погода будет изменчивой.

В Гидрометцентре спрогнозировали теплый июнь в России

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