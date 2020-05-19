Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ Гидрометцентре спрогнозировали теплый июнь в России

Паршина отметила, что уточненный прогноз на июнь опубликуют в конце мая. Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что синоптики прогнозируют летом частые волны тепла на территории России, но погода будет изменчивой.
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с чего всё началось

В Гидрометцентре спрогнозировали теплый июнь

Предварительный прогноз на первый летний месяц вполне благоприятный, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.
Российская газетавчера в 22:00

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В Гидрометцентре прогнозируют теплый июнь в России

ТАСС04:04

В Гидрометцентре спрогнозировали теплый июнь в России

РИА Новостивчера в 23:18

В Гидрометцентре сообщили о погоде в июне

РБК02:06

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Lenta.ru01:32

В Гидрометцентре рассказали о прогнозе погоды на июнь

RT на русскомвчера в 23:44

Гидрометцентр прогнозирует теплый июнь

Коммерсантъ02:48

В Гидрометцентре спрогнозировали теплый июнь

Российская газетавчера в 22:00
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Немецкий телеканал назвал советских солдат в ГДР «оккупантами»

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Общество

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