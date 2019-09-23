Общество

Российская газетаРоссийская газетаВ Гидрометцентре спрогнозировали затяжное похолодание

С заморозков неделя начинается и в центральных и южных районах Карачаево-Черкесии (ночью до минус 3 градусов). На севере Ростовской и Волгоградской областей в начале недели также ночные заморозки до минус 3 градусов.
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с чего всё началось

В Гидрометцентре спрогнозировали затяжное похолодание

Средняя суточная температура составит всего 6-7 градусов, что больше характерно для октября, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина. Днем в понедельник столбики термометров не поднимутся выше 6-11 градусов.
Российская газетавчера в 22:00

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В Гидрометцентре спрогнозировали затяжное похолодание

Российская газетавчера в 22:00

В Гидрометцентре прогнозируют затяжное похолодание в России

RT на русском01:56

Бабье лето отменяется: россиян предупредили о затяжном похолодании

Московский Комсомолец02:44

Синоптики спрогнозировали затяжное похолодание

РБК01:04

В Гидрометцентре предупредили о затяжном похолодании в России

Известия00:44

Россиян предупредили о затяжном похолодании

URA.Ruвчера в 22:31

Центральной России спрогнозировали затяжные холода

Lenta.ru02:06
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Энергетика

WSJ: восстановление объектов Saudi Aramco может занять месяцы

RT на русском вчера в 18:45
Происшествия

Охранники жестоко избили посетителей ТЦ «Галерея» в центре Петербурга

iReactor 03:43
Политика

Трамп допустил возможность публикации разговора с Зеленским

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сделал заявление о том, что рассмотрит возможность публикации своего разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским.
РЕН ТВ вчера в 15:25
Финансы

Рубль повышается к доллару и евро

В свою очередь, курс евро упал на 12 коп. до 70,44 руб. Фьючерс на нефть марки Brent растет на 0,9% до 64,86 доллара/баррель.
Газета.Ru 03:13
Экономика

Минфин объявил о сокращении госслужащих с 2020 года

Российские власти приступят к повсеместному сокращению числа госслужащих с 2020 года, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 20:19
Происшествия

Появились фото разбившихся на учениях «Центр-2019» боевых машин ВДВ

В Сети появились фотографии боевых машин ВДВ, разбившихся при десантировании во время учений "Центр-2019".
РИА Новости вчера в 21:11
Шоу-бизнес

Стало известно о прекращении лечения Заворотнюк

21 сентября стало известно, что актриса перенесла вторую операцию, после которой появилась надежда на ее выздоровление.
Lenta.ru вчера в 22:30
Экономика

Банкротство Thomas Cook не затронет клиентов «Интуриста»

Ранее в понедельник совет директоров Thomas Cook, старейшего британского туроператора, пришел к выводу о необходимости объявить о принудительной ликвидации и прекращении деятельности после провала переговоров с кредиторами.
Интерфакс 01:50
Фигурное катание

Фигуристка Трусова побила два мировых рекорда Загитовой

15-летняя российская фигуристка Александра Трусова побила два мировых рекорда на турнире серии «Челленджер» в Братиславе.
РБК 21 сентября в 08:19
Экономика

ЦБ предложил ограничить возможности неквалифицированных инвесторов

Банк России подготовил новую редакцию законопроекта о квалификации инвесторов, в котором сократил число категорий инвесторов с четырех до трех: особо защищаемый неквалифицированный инвестор, простой неквалифицированный инвестор и квалифицированный инвестор, пишут "Коммерсантъ" и РБК.
Интерфакс 02:00
Здоровье

Диетолог назвала замедляющие старение продукты

Как рассказала изданию диетолог Марият Мухина, речь идет о продуктах, богатых антиоксидантами.
РИА Новости 01:50
Происшествия

В Ленинградской области горит нефтеперерабатывающий завод

В Киришах расположен нефтеперерабатывающий завод "Кинеф".
ТАСС 01:27
Происшествия

Девять человек погибли в ДТП в Житомирской области Украины

Девять человек погибли и 10 попали в больницы в результате ДТП в Житомирской области Украины.
Известия 02:48
Авто

В МВД предупредили о новой волне угонов

МВД России предупредило водителей об очередной волне автомобильных угонов.
Автоновости дня 20 сентября в 08:18
Единоборства

Дастин Порье хочет вместо Хабиба провести бой с Фергюсоном 14 декабря

Напомним, что ранее Джастин Гэтжи заявлял о готовности стать запасным бойцом для поединка Фергюсон-Нурмагомедов при достаточном уровне оплаты.
Allboxing.ru 02:57
Армия и оружие

Китайские СМИ обнаружили у С-500 способность сбивать метеориты

Автор публикации отмечает, что созданные на базе С-400 «Прометеи» смогут эффективно противостоит не только любым типам современных летательных аппаратов, включая крылатые ракеты, беспилотники, сверхбыстрые баллистические орудия и заатмосферные гиперзвуковые самолеты, но даже перехватывать метеориты.
REGNUM 01:41
Кино

Сериалу «Друзья» исполнилось 25 лет

Первый эпизод американского сериала "Друзья" вышел 25 лет назад на телеканале NBC.
VSE42.RU вчера в 00:03
Политика

Путин согласился оплатить модернизацию армии Абхазии

Президент Владимир Путин поддержал соглашение о финансировании Россией модернизации вооруженных сил Абхазии.
РБК 03:29
Кино

«Чернобыль» получил премию «Эмми» как лучший мини-сериал

Известия вчера в 22:30
Общество

«Желтый» уровень погодной опасности продлили в Москве

Газета.Ru 03:04
Происшествия

Отравленный «Новичком» британец решил отсудить у России £1 млн

Британец Чарли Роули, который пострадал от нервно-паралитического вещества в Эймсбери летом прошлого года и потерял свою подругу Дон Стерджесс, нанял адвоката и планирует подать в суд на Россию, потребовав компенсацию в размере до £1 млн.
РБК 21 сентября в 19:59
Гаджеты

Vivo проектирует новые смартфоны семейства NEX

Китайская компания Vivo, по сообщениям сетевых источников, подала заявки на регистрацию новых торговых марок, под которыми планируется выпуск смартфонов.
3DNews 01:16
Политика

Джонсон заявил о причастности Ирана к атакам на НПЗ Саудовской Аравии

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о причастности Ирана к нападению на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) Саудовской Аравии.
RT на русском 02:57
Политика

Роскомнадзор может создать список распространителей фейковых новостей

Как указывается, в перечень войдут адреса страниц (интернет-сообществ, изданий и отдельных лиц), которые распространяют недостоверную информацию и описание такой информации.
RT на русском 03:44
Общество

Росстат назвал средний возраст невест в России

Российская газета 03:25
Космос

NASA: Венера 700 млн лет назад могла быть обитаема

Эксперты не исключают существование на планете 700 млн лет назад жидкой воды.
Актуальные Новости 03:21
Происшествия

В Саратове арестовали на два месяца подозреваемого в убийстве девушки

Суд принял решение заключить под стражу подозреваемого в убийстве 18-летней девушки в Саратове на два месяца, сообщили ТАСС в пресс-службе СУ СК РФ региона в понедельник.
ТАСС 02:03
Политика

ВЭБ раскрыл детали стратегии в США на фоне санкций

ВЭБ с 2014 года находится под секторальными санкциями США и не может привлекать у американских лиц долговое финансирование сроком более 14 дней.
РБК 00:01
Общество

Чем быстрее человек ходит, тем дольше он проживет, считают в Японии

LentaChel.ru 21 сентября в 01:14
Армия и оружие

Иран готовится к совместным учениям с Россией и Китаем

Иран проведет военно-морские учения с Россией и Китаем в международных водах, а не в Персидском заливе.
ПолитРоссия 21 сентября в 04:36
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