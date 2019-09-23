Общество

Российская газетаРоссийская газетаВ Гидрометцентре спрогнозировали затяжное похолодание

Средняя суточная температура составит всего 6-7 градусов, что больше характерно для октября, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина. Днем в понедельник столбики термометров не поднимутся выше 6-11 градусов.
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с чего всё началось

В Гидрометцентре спрогнозировали затяжное похолодание

В Татарстане 23 сентября дождь, мокрый снег, ветер 16-21 м / с. А южнее - в Башкортостане - в понедельник сильные осадки (дождь, мокрый снег, снег), гололед, налипание мокрого снега, ветер 15-20 м / с. С заморозков неделя начинается и в центральных и южных районах Карачаево-Черкесии (ночью до минус 3 градусов).
Российская газетавчера в 22:00

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В Гидрометцентре прогнозируют затяжное похолодание в России

RT на русском01:56

Россиян предупредили о затяжном похолодании

URA.Ruвчера в 22:31

В Гидрометцентре предупредили о затяжном похолодании в России

Известия00:44

Синоптики рассказали, когда в Москву придёт небольшое потепление

Life.ruвчера в 23:56

Синоптики сообщили, что на неделе будет достаточно прохладно

Московский Комсомолецвчера в 23:50

Синоптики спрогнозировали затяжное похолодание

РБК01:04

В Гидрометцентре спрогнозировали затяжное похолодание

Российская газетавчера в 22:00
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Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 02:24, Вашингтон
Происшествия

Появились фото разбившихся на учениях «Центр-2019» боевых машин ВДВ

РИА Новости вчера в 21:11
Экономика

Минфин объявил о сокращении госслужащих с 2020 года

Российские власти приступят к повсеместному сокращению числа госслужащих с 2020 года, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 20:19
Экономика

Названы регионы России с наибольшим ростом зарплат

Среднемесячная зарплата в первом полугодии 2019 года выросла во всех регионах России, но наиболее заметную прибавку получили жители Костромской области.
Lenta.ru вчера в 23:31
Политика

Додон пообещал отказ Молдавии от «системного антироссийского подхода»

Президент Молдавии Игорь Додон в интервью «Коммерсанту» заявил, что у молдавских властей больше не будет «системного антироссийского подхода».
РБК 01:54
Кино

Кристина Асмус рассказала о съемках обнаженной в «Тексте»

Кристина Асмус рассказала о проблемах, связанных со съемками в кино обнаженной.
Культуромания 01:36
Кино

Последний сезон «Игры престолов» получил премию «Эмми»

Заключительный сезон сериала "Игра престолов" завоевал награду телеакадемии США "Эмми", вновь став "лучшим драматическим сериалом" года, церемония вручения награды проходила в Microsoft Theater в Лос-Анджелесе и транслировалась на телеканале Fox.
РИА Новости вчера в 23:11
Общество

Британский туроператор Thomas Cook объявил о ликвидации

Совет директоров британского туроператора Thomas Cook пришел к выводу о необходимости объявить "о принудительной ликвидации компании с немедленным вступлением решения в силу", сообщает The Mirror.
Интерфакс вчера в 23:20
Здоровье

В Армении обнаружили девушку, которая плачет кристаллами

У 22-летней жительницы Армении Сатеник Каразян нашли редкую патологию — за сутки в глазах девушки может образовываться более 50 кристаллов.
Medical Note вчера в 22:05
Происшествия

Убившего подругу студента опознали на улице по окровавленной одежде

Lenta.ru вчера в 17:29
Гаджеты

Принят стандарт телевизоров 8K Ultra HD

Телевизором 8K Ultra HD может считаться устройство с экраном разрешением не менее 33 Мп (не менее 7680 x 4320 пикселей) с соотношением сторон экрана 16:9, поддерживающее частоты обновления 24, 30 и 60 к/с, 10-битное представление цвета и цветовое пространство ITU-R BT.2100, ключевые функции HDR и защиту контента уровня HDCP 2.2.
iXBT.com 01:50
Общество

Россиянки стали позже выходить замуж

Lenta.ru 01:47
Происшествия

Во Львовской области АТОшники блокировали вагоны с углем

Украина.ру 21 сентября в 10:35
Культура

Танцовщики из Томска прошли телевизионный отбор в шоу «Танцы»

Этап телевизионного кастинга шоу «Танцы» на ТНТ в Красноярске прошли трое участников из Томска.
Tomsk.Ru 21 сентября в 12:01
Автоспорт

Райкконен объяснил столкновение с Квятом

Пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен прокомментировал эпизод со столкновением с гонщиком «Торо Россо» Даниилом Квятом на Гран-при Сингапура.
Sportbox.RU вчера в 18:04
Политика

Пушков объяснил невозможность Порошенко сесть в тюрьму

Российский сенатор Алексей Пушков рассказал, почему экс-президента Украины Петра Порошенко не посадят в тюрьму.
Газета.Ru вчера в 06:49
Политика

Посольство России ответило на планы Роули судиться с Москвой

В дипведомстве заявили, что, судя по всему, пока речь идет о самых предварительных планах Роули, а его адвокат рассматривает иск как один из вариантов.
РИА Новости вчера в 10:41
Политика

Украина отказалась от участия в сессии ПАСЕ

В следующей сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), которая пройдет с 30 сентября по 4 октября, украинская делегация участвовать не будет, заявил председатель комитета Верховной рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко.
Газета.Ru 21 сентября в 07:22
Экономика

ЦБ ограничил возможности неквалифицированных инвесторов

Как и обещал первый зампред ЦБ Сергей Швецов в начале года, планка для перехода в категорию простого неквалифицированного инвестора была поднята с 400 тыс. до 1,4 млн руб. Таким образом, существенно расширяется число частных инвесторов, которым доступен лишь ограниченный круг финансовых инструментов.
Коммерсантъ вчера в 18:10
Футбол

ЦСКА обыграл «Краснодар» и вышел на второе место

ЦСКА победил 3:2, набрал 22 очка и вышел на второе место. "Краснодар" с 20 очками остался четвертым.
Вести.Ru вчера в 14:07
Политика

Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию

Как не раз подчеркивал сам Сергей Кужугетович, без поддержки и личного участия Владимира Путина ему бы ничего не удалось добиться в плане создания в России современной армии.
Московский Комсомолец вчера в 02:00
Шоу-бизнес

Волочкова назвала возможную причину болезни Заворотнюк

Российская балерина Анастасия Волочкова считает, что болезнь актрисы Анастасии Заворотнюк могла спровоцировать процедура ЭКО, сообщает телеканал НТВ.
ФАН 00:40
Здоровье

Диетолог назвала замедляющие старение продукты

Как рассказала изданию диетолог Марият Мухина, речь идет о продуктах, богатых антиоксидантами.
РИА Новости 01:50
Экономика

Минприроды в 400 раз подняло стоимость всех зверей в России

Минприроды обновило стоимостную оценку всех охотничьих животных в России, а также лесных ресурсов.
Известия 20 сентября в 00:30
Шоу-бизнес

Пациентка клиники заявила о прекращении лечения Заворотнюк

Женщина, называющая себя пациентом одного из частных московских медцентров, заявила, что врачи прекратили лечение актрисы Анастасии Заворотнюк.
РИА Новости вчера в 19:16
Экономика

Правительство одобрило проект о финансировании медпомощи в регионах

Правительство РФ одобрило законопроект о финансировании расходов бюджетов субъектов России на оказание высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП), сообщается на сайте кабмина.
РИА Новости 21 сентября в 03:43
Здоровье

Минздрав опроверг существование безопасной дозы алкоголя

Информацию о существовании безопасной дозы алкоголя, о которой ранее писали СМИ со ссылкой на Минздрав, опроверг замминистра здравоохранения.
Саратов 24 20 сентября в 00:56
Армия и оружие

Генерал США пожаловался на действия России в Черном море

Действия России, затрудняющей проведение учений стран НАТО и Украины в Черном море, вызывают обеспокоенность США и их союзников.
РБК 01:27
Авто

Дилеры ожидают роста цен на автомобили в 2020 году

Планы правительства РФ увеличить утилизационный сбор могут привести к росту цен на автомобили.
Политическая Экспертиза 00:11
Общество

Меган Маркл раскритиковали за платье в $11 тысяч

Как отмечается, для торжества герцогиня надела платье от Valentino стоимостью в $11 тыс. Однако выбор Маркл не понравился британцам, которые раскритиковали ее за расточительство.
Газета.Ru вчера в 11:29
Единоборства

Главный бой на UFC Fight Night 159 остановили из-за тычка в глаз

Бой между мексиканцем Яиром Родригесом и американцем Джереми Стивенсом возглавил шоу UFC Fight Night 159 в Мехико.
Спорт-Экспресс 21 сентября в 23:26
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