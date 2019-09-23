В Татарстане 23 сентября дождь, мокрый снег, ветер 16-21 м / с. А южнее - в Башкортостане - в понедельник сильные осадки (дождь, мокрый снег, снег), гололед, налипание мокрого снега, ветер 15-20 м / с. С заморозков неделя начинается и в центральных и южных районах Карачаево-Черкесии (ночью до минус 3 градусов).

с чего всё началось

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