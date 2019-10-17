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Происшествия Школьницу избили за напоминание о домашнем задании на Сахалине На Сахалине одноклассники избили школьницу за то, что она напомнила учителю о домашнем задании, которая та забыла у них спросить.

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Армия и оружие Посол Сербии заявил о возможных поставках систем ПВО из России Посол Сербии в России Мирослав Лазански заявил: в Белграде рассчитывают, что поставки различных типов систем противовоздушной обороны (ПВО) из России в Сербию начнутся в ближайшие месяцы.

Политика В МИД России объяснили снятие с поезда американских дипломатов В российском МИДе прокомментировали ситуацию с американскими дипломатами, которых сняли с поезда "Ненокса-Северодвинск" из-за того, что у них не было специальных разрешительных документов на посещение данной территории, так как Северодвинск является закрытой территорией и иностранные граждане могут посещать его только при наличии разрешения.

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