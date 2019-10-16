Экономика

Говорит МоскваГоворит МоскваВ Гильдии пекарей прокомментировали статистику о росте цен на хлеб

Меньше всего продукт из пшеничной муки высшего сорта стоит в Чечне и Ингушетии, а самая высокая цена — в Сахалинской области.
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Российские пекари разъяснили ситуацию с подорожанием хлеба

ТВ Центрвчера в 14:44

Пекари рассказали, где в России за кило хлеба платят 32 рубля, а где и по 180

Интересантвчера в 12:01

Российские пекари объявили о подорожании хлеба

Lenta.ruвчера в 13:11

Производители «опровергли» информацию о росте цен на хлеб

Красная веснавчера в 12:26

Российские пекари рассказали о подорожании хлеба

Капитал странывчера в 14:30

В Гильдии пекарей прокомментировали статистику о росте цен на хлеб

Говорит Москвавчера в 11:31

В Гильдии пекарей рассказали, насколько хлеб подорожал за год

РИА Новостивчера в 10:43
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Автоматически обработано 7030 источников, обновлено в 01:55, Вашингтон
Происшествия

В Хабаровском крае медведь напал на рыбаков и загнал их на деревья

РИА Новости вчера в 14:01
Спорт

Биатлонистка из России Ольга Подчуфарова сменит спортивное гражданство

Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова приняла решение сменить спортивное гражданство и выступать за сборную Словении.
Аргументы недели вчера в 09:17
Политика

Задержанные в Северодвинске дипломаты США несколько раз меняли поезда

Задержанные в Северодвинске сотрудники посольства США несколько раз пересаживались с поезда на поезд в ходе поездки по Архангельской области.
REGNUM вчера в 15:59
Происшествия

Глава администрации Новочеркасска задержан за взятку

Блокнот Ростов-на-Дону 15 октября в 15:23
Общество

В России упростили процесс взыскания долгов с дачников

В России вступили в силу поправки в Гражданский процессуальный кодекс, упрощающие процедуру взыскания задолженности с владельцев дачных участков, сообщает «Российская газета».
RT на русском вчера в 23:07
Экономика

Россиян предупредили о росте тарифов ЖКХ из-за нового налога

Сенаторы отклонили редакцию законопроекта из-за отсутствия ясности ставок сбора, параметра расчета целевых показателей и из-за того, что он может негативно повлиять на динамику роста экономики страны и привести к росту тарифов ЖКХ для населения.
Газета.Ru вчера в 23:46
Экономика

С 2020 года банки России начнут оказывать госуслуги населению

В рамках тестирования законодательной инициативы министерства Сбербанк, Россельхозбанк, ВТБ, Связь-банк, Газпромбанк и «Тинькофф банк» в пяти регионах России начнут оказывать гражданам ряд бесплатных госуслуг, включая получение пенсии и материнского капитала, оформление ИП, регистрацию в качестве страхователя.
RT на русском вчера в 22:34
Общество

Беллу Хадид назвали самой красивой женщиной в мире

Звезду подиумов официально объявили самой красивой женщиной в мире.
Lisa.ru 15 октября в 10:45
Культура

Опубликован фильм-экспедиция о традициях народов Алтая

Национальный акцент вчера в 07:20
Экономика

Сбербанк запустил платформу для инвестиций в бизнес со стороны физлиц

Сбербанк запустил краудлендинговую платформу «Сберкредо», предназначенную для инвестиций в бизнес со стороны физических лиц.
Ведомости вчера в 10:01
Транспорт

В ГИБДД представили новые устройства для контроля скорости автомобилей

РИА Новости вчера в 15:25
Происшествия

СК попросил арестовать новых фигурантов дела о беспорядках в Москве

РИА Новости вчера в 03:33
Армия и оружие

В конгрессе США представили резолюцию против вывода войск из Сирии

Представители демократической и республиканской партий США представили в Конгресс совместную резолюцию против решения президента страны Дональда Трампа о выводе американских войск из Сирии, сообщил лидер демократов в Сенате Чак Шумер в своем Twitter.
РИА Новости 15 октября в 19:36
Футбол

Кузнецов обратился к болельщикам «Спартака» после ухода из клуба

Бывший тренер «Спартака» Сергей Кузнецов в обращении к болельщикам команды отметил, что бывший тренерский штаб делал все для побед клуба.
ProstoProSport вчера в 18:25
Шоу-бизнес

Перенесшей операцию Заворотнюк стало лучше

Анастасии Заворотнюк сделали операцию, и теперь ей стало намного лучше, сообщают близкие актрисы.
Утро.ru вчера в 01:35
Происшествия

Пропавшая в Екатеринбурге девушка найдена мертвой

Жительница Екатеринбурга Ксения Каторгина, которая пять дней назад уехала продавать машину и пропала, найдена мертвой.
Газета.Ru 15 октября в 04:30
Происшествия

В Красноярском крае поймали сбежавшего из колонии поселения убийцу

ТВК 01:36
Единоборства

Макгрегор объявил соперника в своем следующем бою в UFC

Газета.Ru 00:40
Происшествия

Возросло число пострадавших в ДТП с троллейбусом в Чебоксарах

До 26 человек возросло количество пострадавших в ДТП с троллейбусом в Чебоксарах.
REGNUM вчера в 10:20
Происшествия

В одной из школ Новосибирска обнаружили тело девочки

ТАСС 01:18
Происшествия

В ходе акций протеста в Каталонии пострадали не менее 125 человек

По меньшей мере 125 человек пострадали во вторник и в среду в ходе акций протеста в Каталонии против вердикта лидерам сепаратистского движения, которые причастны к организации референдума о независимости 2017 года.
ТАСС вчера в 03:05
Единоборства

Американский боксёр Дэй скончался после нокаута

RT на русском 01:49
Футбол

Евро-2020. Черышев и Семенов вошли в символическую сборную недели

Полностью символическая сборная недели выглядит следующим образом: Вратарь Мерт Гюнок (Турция); защитники Андрей Семенов (Россия), Мерих Демирал (Турция) и Регви Балдвинссон (Фареры); полузащитники Джон Макгинн (Шотландия), Денис Черышев (Россия), Руслан Малиновский (Украина) и Эран Захави (Израиль); нападающие Ромелу Лукаку (Бельгия), Харри Кейн (Англия) и Роберт Левандовски (Польша).
Вести.Ru вчера в 11:51
Космос

Relativity Space планирует печатать ракеты сразу на Марсе

Основная задача Relativity Space – автоматизировать и удешевить производство ракет.
Хайтек+ вчера в 03:09
Авто

Хэтчбек Toyota Yaris стал просторнее и экономичнее

В преддверии Токийского автосалона японцы рассекретили хэтчбек Toyota Yaris четвёртого поколения.
Драйв вчера в 11:34
Политика

Губернатор Еврейской автономной области уйдет в отставку

Губернатор Еврейской автономной области (ЕАО) Александр Левинталь покинет свой пост в рамках осенней ротации глав регионов.
РБК 00:00
Музыка

Украинских артистов, выступавших в РФ, не пустят на «Евровидение»

Украинские артисты, выступавшие в России после 2014 года, не будут допущены до участия в отборочном этапе для конкурса песни "Евровидение".
РЕН ТВ вчера в 08:23
Хоккей

Овечкин вышел на 42-е место по количеству очков за карьеру в НХЛ

Российский форвард "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин вышел на 42-е место по количеству набранных очков в регулярных чемпионатах НХЛ, сообщается на сайте лиги.
РИА Новости 01:28
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Ватикан выпустил четки, которые можно использовать как фитнес-браслет

Афиша Daily вчера в 12:30
Здоровье

Медучреждения Якутии получат новое оборудование

Медучреждения Якутии получают новое современное оборудование. Оснащение происходит в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение».
КП - Якутия 01:38
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