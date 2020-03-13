Финансы

КомпанияКомпанияВ Goldman Sachs допустили возврат доллара к 61 рублю через два года

Курс российской валюты после обвала сможет вернуться к 61 рублю за доллар в течение двух лет, считают аналитики банка Goldman Sachs.
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Экономист оценил возможные сроки восстановления курса рубля

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Курс рубля будет следовать за динамикой нефти марки Brent и после провала к 75 рублям за доллар и стабилизации постепенно вернется за два года к 61 рублю, заявил аналитик банка Goldman Sachs Клеменс Граф в своем обзоре, который есть в распоряжении РИА Новости.
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