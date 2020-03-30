Энергетика
ГЛАС.RUВ «Goldman Sachs» прогнозируют падение мирового спроса на нефть
В 2020 году может произойти крупнейшее падение мирового спроса на нефть из-за вспышки коронавирусной инфекции и развала сделки ОПЕК+. Объемы потребления сырья могут снизить на 25% уже на этой неделе. Спрос на нефтепродукты сократится на 26 млн. б/с.
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Goldman Sachs: нефтяную войну переживут лишь сильнейшие, и они получат все
ИА Красная Веснавчера в 17:43
Goldman Sachs дал прогноз по снижению спроса на нефть из-за коронавируса
Rambler News Serviceвчера в 10:46
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