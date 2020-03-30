В 2020 году может произойти крупнейшее падение мирового спроса на нефть из-за вспышки коронавирусной инфекции и развала сделки ОПЕК+. Объемы потребления сырья могут снизить на 25% уже на этой неделе. Спрос на нефтепродукты сократится на 26 млн. б/с.

В «Goldman Sachs» прогнозируют падение мирового спроса на нефть

Здоровье 32 больных коронавирусом в России находятся в тяжелом состоянии По словам министра, в стране подготовлено 78 000 коек для приема пациентов с коронавирусом, и планируется, что их количество увеличится до 100 000.

Общество В четырех муниципалитетах Якутии введен режим самоизоляции В четырех муниципальных образованиях Якутии - Якутске, поселке Жатай, Нерюнгринском и Мирнинском районах - усилены меры противодействия распространению коронавирусной инфекции.

Энергетика В США начали закрываться нефтеперерабатывающие заводы Из-за усиливающейся глобальной пандемии короновируса и резкого снижения мировых цен на энергоносители в США впервые остановил работу крупный нефтеперерабатывающий завод.

Политика Большинство россиян выступило за возрастные ограничения для президента 35% считает, что предельный возраст для президента должен совпадать с пенсионным возрастом, 23% выступает за лимит в 70 лет, еще 4 процента предлагают другие варианты ограничения.

Общество Безработным москвичам выплатят компенсации из-за пандемии коронавируса Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что безработные москвичи получат выплаты в связи с пандемией нового типа коронавируса COVID-19.

Общество В Москве не продлевали режим всеобщей самоизоляции Информация о продлении действия указа мэра Москвы Сергея Собянина о режиме всеобщей самоизоляции до 14 апреля является неверной, заявил оперативный штаб по контролю ситуации с коронавирусом.

Общество Число зараженных в Италии коронавирусом превысило 100 тысяч Глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли сообщил журналистам о том, что в стране общее количество зараженных превысило отметку в 100 тысяч человек.

Политика Рада приняла закон о рынке земли Верховная рада приняла закон о возможности продажи украинских сельскохозяйственных земель с 1 июля 2021 года.

Происшествия Военный суд перевел под домашний арест боксера Кушиташвили Двести тридцать пятый гарнизонный военный суд отклонил ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей двукратного чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили по делу об избиении сотрудника Росгвардии и хранении наркотиков.

Происшествия Умерший с коронавирусом петербуржец попал в больницу с инфарктом Мужчина в возрасте 55 лет был госпитализирован 20 марта в стационар с повторным острым инфарктом миокарда, у него развилась двусторонняя пневмония.

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Политика Лавров и Помпео провели телефонные переговоры Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео в понедельник по телефону обсудили ситуацию с пандемией коронавируса SARS-CoV-2, а также итоги саммита «группы двадцати» (G20).

Шоу-бизнес Дана Борисова отказалась от помощи нарколога Телеведущая Дана Борисова отказалась от получения помощи со стороны нарколога. Знаменитость сообщила, что у неё произошёл срыв.

Общество В США допустили «новую волну» коронавируса осенью Глава института аллергии и инфекционных заболеваний Национального института здоровья США Энтони Фаучи заявил, что осенью может произойти вторая волна коронавирусной инфекции COVID-19.

Шоу-бизнес Бузова назвала дегенератами выходивших на улицу москвичей-шашлычников Телеведущая Ольга Бузова назвала дегенератами жителей Москвы, которые выходили на улицу и жарили шашлыки 28 и 29 марта, несмотря на просьбы столичных властей по возможности не покидать дома в рамках мер для борьбы с распространением коронавируса.

Армия и оружие Лукашенко обсудил с силовиками реакцию на учения НАТО Фото: БЕЛТА Боеготовность вооруженных сил Беларуси, военные маневры НАТО "Защитник Европы 2020" у границ страны и реакция на пандемию коронавируса вошли в повестку доклада, с которым Александр Лукашенко принял 30 марта госсекретаря СБ Андрея Равкова, министра обороны Виктора Хренина и начальника главного разведывательного управления Павла Тихонова, передает пресс-служба главы государства.

Здоровье В муниципалитетах Алтайского края создадут инфекционные госпитали Госпитали будут развернуты в Городских больницах №4, №5 и №11 Барнаула, Городской больнице №2. Бийска, Городской больнице им. Л.Я. Литвиненко Новоалтайска, Городской больницы №3 Рубцовска, Каменской центральной районной больнице и в ФГБУЗ «Медсанчасть №128».