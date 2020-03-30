Энергетика

ГЛАС.RUГЛАС.RUВ «Goldman Sachs» прогнозируют падение мирового спроса на нефть

В 2020 году может произойти крупнейшее падение мирового спроса на нефть из-за вспышки коронавирусной инфекции и развала сделки ОПЕК+. Объемы потребления сырья могут снизить на 25% уже на этой неделе. Спрос на нефтепродукты сократится на 26 млн. б/с.
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Нефти предсказали скорую ненужность

Lenta.ru13:24

Goldman Sachs допустил возможность отрицательных цен на российскую нефть

Forbes07:22

Goldman Sachs предсказывает падение мирового спроса на нефть за неделю на 25%

ПРАЙМ06:45

Goldman Sachs: нефтяную войну переживут лишь сильнейшие, и они получат все

ИА Красная Весна17:43

Мировому спросу на нефть предсказали падение на четверть

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Эксперты считают Канаду, США и Россию уязвимыми перед нефтяным кризисом

News.ru08:20

Названы страны, наиболее уязвимые для нефтяного кризиса

ФедералПресс06:24
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Комментарии

Здоровье

32 больных коронавирусом в России находятся в тяжелом состоянии

По словам министра, в стране подготовлено 78 000 коек для приема пациентов с коронавирусом, и планируется, что их количество увеличится до 100 000.
Аргументы и Факты 05:27
Общество

«Яндекс» ввёл индекс самоизоляции для крупных городов РФ

Москва, 30 марта 2020, 13:39 — REGNUM Индекс самоизоляции ввела российская интернет-компания «Яндекс» для крупных городов.
REGNUM 06:39
Общество

В четырех муниципалитетах Якутии введен режим самоизоляции

В четырех муниципальных образованиях Якутии - Якутске, поселке Жатай, Нерюнгринском и Мирнинском районах - усилены меры противодействия распространению коронавирусной инфекции.
Российская газета 20:54
Энергетика

В США начали закрываться нефтеперерабатывающие заводы

Из-за усиливающейся глобальной пандемии короновируса и резкого снижения мировых цен на энергоносители в США впервые остановил работу крупный нефтеперерабатывающий завод.
Российская газета 03:30
Политика

Большинство россиян выступило за возрастные ограничения для президента

35% считает, что предельный возраст для президента должен совпадать с пенсионным возрастом, 23% выступает за лимит в 70 лет, еще 4 процента предлагают другие варианты ограничения.
Политсовет 06:15
Общество

Безработным москвичам выплатят компенсации из-за пандемии коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что безработные москвичи получат выплаты в связи с пандемией нового типа коронавируса COVID-19.
Газета.Ru вчера в 13:07
Политика

Какие поручения дал Путин полпредам в связи с коронавирусом

Во время видеоконференции президент России Владимир Путин дал указания своим полпредам, поставив новые задачи в связи с распространением коронавируса.
KrasnodarMedia 15:10
Общество

В Москве не продлевали режим всеобщей самоизоляции

Информация о продлении действия указа мэра Москвы Сергея Собянина о режиме всеобщей самоизоляции до 14 апреля является неверной, заявил оперативный штаб по контролю ситуации с коронавирусом.
Ведомости 13:15
Общество

Число зараженных в Италии коронавирусом превысило 100 тысяч

Глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли сообщил журналистам о том, что в стране общее количество зараженных превысило отметку в 100 тысяч человек.
Live24 16:03
Политика

Рада приняла закон о рынке земли

Верховная рада приняла закон о возможности продажи украинских сельскохозяйственных земель с 1 июля 2021 года.
RT на русском 18:15
Гаджеты

Аналитики BusinessWire сообщают о снижении продаж смартфонов

По мнению влиятельного издания аналитики BusinessWire, это самое большое падение в истории мирового рынка смартфонов.
Megaobzor.com вчера в 07:26
Происшествия

Военный суд перевел под домашний арест боксера Кушиташвили

Двести тридцать пятый гарнизонный военный суд отклонил ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей двукратного чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили по делу об избиении сотрудника Росгвардии и хранении наркотиков.
BFM.ru 11:54
Общество

Роспотребнадзор создал высокоточный тест для диагностики коронавируса

Роспотребнадзор представил высокоточный тест для диагностики коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
RT на русском 20:36
Происшествия

Умерший с коронавирусом петербуржец попал в больницу с инфарктом

Мужчина в возрасте 55 лет был госпитализирован 20 марта в стационар с повторным острым инфарктом миокарда, у него развилась двусторонняя пневмония.
REGNUM 15:01
Общество

Мишустин призвал расширить режим самоизоляции на регионы

Как подчеркнул Мишустин, мэр Москвы и губернатор Московской области Сергей Собянин и Андрей Воробьев расширили режим повышенной готовности, предусматривающий в том числе режим самоизоляции для всех граждан.
Известия 08:24
Политика

Лавров и Помпео провели телефонные переговоры

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео в понедельник по телефону обсудили ситуацию с пандемией коронавируса SARS-CoV-2, а также итоги саммита «группы двадцати» (G20).
Известия 13:54
Шоу-бизнес

Дана Борисова отказалась от помощи нарколога

Телеведущая Дана Борисова отказалась от получения помощи со стороны нарколога. Знаменитость сообщила, что у неё произошёл срыв.
Актуальные Новости вчера в 10:14
Общество

В США допустили «новую волну» коронавируса осенью

Глава института аллергии и инфекционных заболеваний Национального института здоровья США Энтони Фаучи заявил, что осенью может произойти вторая волна коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 19:17
Шоу-бизнес

Бузова назвала дегенератами выходивших на улицу москвичей-шашлычников

Телеведущая Ольга Бузова назвала дегенератами жителей Москвы, которые выходили на улицу и жарили шашлыки 28 и 29 марта, несмотря на просьбы столичных властей по возможности не покидать дома в рамках мер для борьбы с распространением коронавируса.
Lenta.ru 12:31
Культура

Ольга Бузова в новом треке призывает остаться дома

На кадрах Бузова призывает своего спутника остаться дома. В конце записи начинает играть новый трек.
Peterburg2.ru 12:39
Энергетика

Цена российской нефти Urals упала до уровня 1999 года

Всего за неделю баррель российской нефти в Северо-Западной Европе подешевел на $5,51.
Ведомости 09:59
Экономика

Жители российских регионов уже встают на биржу труда, говорят эксперты

У российской экономики есть ресурсы для дальнейшего увеличения пособия и полного разрушения российской финансовой системы ждать не стоит, сказал «Эху Москвы» экономист Игорь Николаев.
Эхо Москвы 00:04
Армия и оружие

Лукашенко обсудил с силовиками реакцию на учения НАТО

Фото: БЕЛТА Боеготовность вооруженных сил Беларуси, военные маневры НАТО "Защитник Европы 2020" у границ страны и реакция на пандемию коронавируса вошли в повестку доклада, с которым Александр Лукашенко принял 30 марта госсекретаря СБ Андрея Равкова, министра обороны Виктора Хренина и начальника главного разведывательного управления Павла Тихонова, передает пресс-служба главы государства.
Российская газета 05:07
Здоровье

В муниципалитетах Алтайского края создадут инфекционные госпитали

Госпитали будут развернуты в Городских больницах №4, №5 и №11 Барнаула, Городской больнице №2. Бийска, Городской больнице им. Л.Я. Литвиненко Новоалтайска, Городской больницы №3 Рубцовска, Каменской центральной районной больнице и в ФГБУЗ «Медсанчасть №128».
Московский Комсомолец 20:44
Общество

В Волгоградской области остановят движение общественного транспорта

В Волгограде и Волжском приостановится движение общественного городского электротранспорта, включая электрички, автобусов и маршруток.
РИАЦ 11:53
Здоровье

У тюменки удалили опухоль с зубами и волосами внутри

В Тюмени хирурги из МСЧ «Нефтяник» удалили у пациентки опухоль, внутри которой были волосы и зубы, пишет 72.ru.
Европейско-Азиатские новости 02:24
Здоровье

Врач озвучил «печальный сценарий» карантина в России

В самом "печальном сценарии" режим самоизоляции в России может продлиться до полутора лет, заявил врач-терапевт, медицинский директор фармацевтической компании "НоваМедика", Захар Лейкин в интервью Антону Красовскому на RT.
РИА Новости 16:49
Технологии

Johnson & Johnson начнет тестирование вакцины от коронавируса на людях в сентябре

Американская компания Johnson & Johnson объявила в понедельник, 30 марта, что планирует начать испытания разрабатываемой ею вакцины от коронавируса на людях не позднее сентября.
Коммерсантъ 15:44
Здоровье

Обнаружена связь между коронавирусом и ожирением

Российские ученые обнаружили связь между коронавирусом и ожирением.
Lenta.ru 20:49
Происшествия

В пятиэтажном доме в Красноярском крае произошел пожар

РИА Новости 21:25
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